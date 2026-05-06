ट्रंप बोले-कुछ समय के लिए रुकेगा ‘Project Freedom’, क्या डील के करीब है अमेरिका-ईरान?

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने एक अहम रणनीतिक कदम उठाया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ को फिलहाल कुछ समय के लिए रोकने का ऐलान किया है. हालांकि, इस फैसले के साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान के खिलाफ जारी नौसैनिक घेराबंदी में कोई ढील नहीं दी जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ को रोकने का फैसला पूरी तरह से रणनीतिक है. माना जा रहा है कि यह कदम क्षेत्र में फंसे जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने और हालात को कुछ हद तक शांत करने के लिए उठाया गया है. लेकिन दूसरी तरफ, अमेरिका यह भी दिखाना चाहता है कि वह ईरान पर दबाव बनाए रखने के अपने इरादे से पीछे नहीं हटेगा.

खाड़ी क्षेत्र, खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बना हुआ है. यह समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्गों में से एक है. ऐसे में यहां किसी भी तरह का तनाव वैश्विक बाजार पर सीधा असर डाल सकता है. ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ को अस्थायी तौर पर रोकना एक तरह का संतुलित कदम है. एक तरफ अमेरिका बातचीत या तनाव कम करने के संकेत दे रहा है, तो दूसरी तरफ सैन्य दबाव बनाए रखकर अपनी ताकत भी दिखा रहा है. ईरान की ओर से फिलहाल इस फैसले पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पहले ही वह अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों का विरोध करता रहा है.

प्रोजेक्ट फ्रीडम पर ब्रेक लेकिन अमेरिका-ईरान तनाव जारी

ऐसे में आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है. फिलहाल इतना साफ है कि ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ पर ब्रेक भले ही लगा हो, लेकिन अमेरिका-ईरान के बीच तनातनी अभी खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि यह फैसला पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों के अनुरोध पर लिया गया है. पाकिस्तान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों देशों के बीच समझौता होने की उम्मीद!

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के खिलाफ चलाए गए अभियान में अमेरिका को बड़ी सैन्य सफलता मिली है और तेहरान के प्रतिनिधियों के साथ एक व्यापक समझौते की दिशा में भी अच्छी प्रगति हुई है. इसी वजह से ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ को अस्थायी रूप से रोककर यह देखा जाएगा कि क्या दोनों देशों के बीच अंतिम समझौता हो सकता है. ट्रंप के शब्दों में, नाकेबंदी पूरी तरह जारी रहेगी, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही से जुड़ी इस पहल को थोड़े समय के लिए रोका गया है, ताकि समझौते को अंतिम रूप देने का मौका मिल सके. दरअसल, रविवार को ही ट्रंप ने ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ की घोषणा की थी. इसका मकसद खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे व्यावसायिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता देना था. यह जलमार्ग वैश्विक तेल और व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है.

दुनिया के कई देशों ने मांगी मदद

एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने कहा था कि दुनिया के कई देशों ने अमेरिका से अपने जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद मांगी है. इसके बाद सोमवार से अमेरिकी सेना की यूएस सेंट्रल कमांड ने इस ऑपरेशन को शुरू भी कर दिया था. CENTCOM के मुताबिक, इस मिशन में गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर, 100 से ज्यादा हवाई और समुद्री विमान, आधुनिक ड्रोन सिस्टम और करीब 15,000 सैनिकों की तैनाती की गई है, ताकि इस अहम अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर जहाजों की आवाजाही सुरक्षित बनी रहे. हालांकि अब इस पहल पर अस्थायी ब्रेक लगने से सबकी नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि क्या वाकई अमेरिका और ईरान के बीच कोई बड़ा समझौता होने वाला है या फिर यह ठहराव सिर्फ एक रणनीतिक चाल है.

यह भी पढ़ेंः बहुत बधाई हो... बंगाल में प्रचंड जीत का इंटरनेशनल असर, ट्रंप ने PM को दी मुबारकबाद