क्या है 'डालिलाह कानून'? भारतीय ड्राइवर की एक गलती और ट्रंप ने बदल दिया अमेरिका का कानून

Trump proposes dalilah coleman act: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद में डालिलाह कोलमैन कानून का प्रस्ताव रखा है. यह कानून अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे प्रवासियों को ड्राइविंग लाइसेंस देने से पूरी तरह रोकने के लिए बनाया गया है. ट्रंप का तर्क है कि इससे सड़क हादसों में कमी आएगी और अमेरिकी नागरिक सुरक्षित महसूस करेंगे.

 

harsh singh
Trump proposes dalilah coleman act: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद में अपने लंबे भाषण के दौरान एक नए सख्त कानून की मांग रखी है. उन्होंने कहा कि ये कानून अवैध रूप से रह रहे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस देने से रोकने के लिए बनाया जाएगा. ट्रंप का कहना है कि इससे सड़कों पर होने वाले हादसे कम होंगे. उन्होंने संसद से अपील की कि इस प्रस्ताव को जल्दी मंजूरी दी जाए. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा है. इसलिए सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों को और सख्त बनाना जरूरी है.

कानून का नाम छोटी बच्ची के नाम पर क्यों?

इस प्रस्तावित कानून का नाम एक छोटी बच्ची के नाम पर रखा गया है. बच्ची का नाम डालिलाह कोलमैन है. ट्रंप ने बताया कि कुछ समय पहले एक सड़क हादसे में वह बहुत गंभीर रूप से घायल हो गई थी. ये हादसा एक ट्रक चालक की लापरवाही से हुआ था. ट्रंप के मुताबिक, ट्रक चलाने वाला व्यक्ति भारतीय मूल का था और अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा था. तेज रफ्तार में निर्माण कार्य वाले इलाके से गुजरते समय उसने वाहन नहीं रोका. इसी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ था. ट्रंप ने कहा कि इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए यह नया कानून जरूरी है.

अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक, इस मामले में ट्रक चला रहा व्यक्ति प्रताप सिंह था. बताया गया कि वह अक्टूबर 2022 में दक्षिणी सीमा से अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुआ था. उस समय उसे रिहा कर दिया गया था. बाद में अगस्त 2025 में उसे फिर से हिरासत में लिया गया. ये कार्रवाई यू.एस. इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इनफोर्समेंट एजेंसी ने की थी. इस समय उसे देश से बाहर भेजने की कानूनी प्रक्रिया चल रही है. ट्रंप ने इस पूरे मामले को पिछली सरकार की नीति से जोड़ते हुए जो बाइडन पर भी सवाल उठाए थे.

जीवन भर इलाज और थेरेपी की जरूरत 

अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक, हादसे के बाद डालिलाह लगभग तीन हफ्तों तक कोमा में रही थी. उसे करीब 6 महीने तक अस्पताल में इलाज कराना पड़ा. उसके सिर की गंभीर सर्जरी हुई. कई महीनों तक उसके सिर का एक हिस्सा नहीं था. वह खुद से खाना भी नहीं खा पा रही थी. उसकी जांघ की हड्डी टूट गई थी और खोपड़ी में कई जगह फ्रैक्चर हुए थे. बाद में डॉक्टरों ने बताया कि उसे चलने-फिरने और विकास से जुड़ी गंभीर समस्या हो गई है. अब उसे जीवन भर इलाज और थेरेपी की जरूरत पड़ेगी.

अब 7 साल की हो चुकी डालिलाह संसद में हुए उसी भाषण के दौरान वहां मौजूद थी. अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, वह फिर से चलना सीख रही है. ट्रंप ने कहा कि यह कानून सिर्फ एक नाम नहीं है. यह आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा कदम है. उन्होंने यह भी कहा कि बार-बार अपराध करने वाले खतरनाक लोगों को सिर्फ गिरफ्तार करना काफी नहीं है. उन्हें लंबे समय तक जेल में रखना जरूरी है. ताकि देश के नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें.

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

