ना ट्रंप, ना पुतिन पर भरोसा...जेलेंस्की को सिर्फ PM मोदी पर भरोसा, बोले- जंग रुकवाएगा भारत
दुनिया

ना ट्रंप, ना पुतिन पर भरोसा...जेलेंस्की को सिर्फ PM मोदी पर भरोसा, बोले- जंग रुकवाएगा भारत

Trump Putin Alaska Meet: ट्रंप और पुतिन दोनों अलास्का में मुलाकात कर रहे हैं लेकिन उससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत भरोसा जताते हुए कहा कि भारत जंग रुकवाएगा. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 16, 2025, 12:34 AM IST
ना ट्रंप, ना पुतिन पर भरोसा...जेलेंस्की को सिर्फ PM मोदी पर भरोसा, बोले- जंग रुकवाएगा भारत

Putin Trump Meeting: एक तरफ जहां इस समय सारी दुनिया की नजरें ट्रंप और पुतिन की अलास्का में हो रही मुलाकात पर है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है. वोलोडिमिर जेलेंस्की ने शुक्रवार को भारत को उसके स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नई दिल्ली रूस के साथ जंग खत्म करने की कोशिशों में योगदान देगा.

जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का में यूक्रेन के साथ जारी जंग को लेकर मीटिंग चल रही है. इस मीटिंग से कुछ मिनट पहले ही जेलेंस्की की तरफ से ऐसा बयान आना बड़ी बात है, क्योंकि सभी लोगों की नजरें इस समय पुतिन-ट्रंप की मुलाकत पर हैं.

ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को लेकर पल-पल की अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें.

जेलेंस्की ने क्या कहा?

भारत के लोगों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए, जेलेंस्की ने कहा,'इस सप्ताह हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छी, स्पष्ट बातचीत हुई, जब मुझे इस अवसर पर व्यक्तिगत रूप से अपनी शुभकामनाएं देने का अवसर मिला.' यूक्रेनी राष्ट्रपति ने लिखा,'हमारे राष्ट्र स्वतंत्रता और सम्मान के लिए खड़े होने के साथ-साथ शांति और विकास की खोज के अनुभव को साझा करते हैं.'

उन्होंने आगे कहा,'मुझे यकीन है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभकारी यूक्रेन-भारत सहयोग की संभावनाएं मौजूद हैं. शांति और समृद्धि की कामना करता हूं.'

About the Author
author img
Tahir Kamran

पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से अपने सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ की मोहब्बत धीरे-धीरे पेशे में ढल गई. उर्दू के बाद हिंदी-पंजाबी अख़बारों म...और पढ़ें

