ना ट्रंप, ना पुतिन पर भरोसा...जेलेंस्की को सिर्फ PM मोदी पर भरोसा, बोले- जंग रुकवाएगा भारत

Putin Trump Meeting: एक तरफ जहां इस समय सारी दुनिया की नजरें ट्रंप और पुतिन की अलास्का में हो रही मुलाकात पर है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है. वोलोडिमिर जेलेंस्की ने शुक्रवार को भारत को उसके स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नई दिल्ली रूस के साथ जंग खत्म करने की कोशिशों में योगदान देगा.

जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का में यूक्रेन के साथ जारी जंग को लेकर मीटिंग चल रही है. इस मीटिंग से कुछ मिनट पहले ही जेलेंस्की की तरफ से ऐसा बयान आना बड़ी बात है, क्योंकि सभी लोगों की नजरें इस समय पुतिन-ट्रंप की मुलाकत पर हैं.

जेलेंस्की ने क्या कहा?

भारत के लोगों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए, जेलेंस्की ने कहा,'इस सप्ताह हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छी, स्पष्ट बातचीत हुई, जब मुझे इस अवसर पर व्यक्तिगत रूप से अपनी शुभकामनाएं देने का अवसर मिला.' यूक्रेनी राष्ट्रपति ने लिखा,'हमारे राष्ट्र स्वतंत्रता और सम्मान के लिए खड़े होने के साथ-साथ शांति और विकास की खोज के अनुभव को साझा करते हैं.'

Congratulations to the people of India, President @rashtrapatibhvn, and Prime Minister @narendramodi on the Independence Day! This week we had a good, candid conversation with Prime Minister @narendramodi when I had an opportunity to personally convey my best wishes on this… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2025

उन्होंने आगे कहा,'मुझे यकीन है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभकारी यूक्रेन-भारत सहयोग की संभावनाएं मौजूद हैं. शांति और समृद्धि की कामना करता हूं.'