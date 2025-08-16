रूस ने एक बहुत बड़े तेल ग्राहक को खो दिया...पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप, भारत को लेकर क्या बोल गए?
Trump Putin Alaska Summit: ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात के बाद फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, जिससे रूस को नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा, "अगर मैंने सजा के तौर पर टैरिफ लगाए, तो यह रूस के लिए बहुत नुकसानदायक होगा."

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 16, 2025, 10:44 AM IST
Trump On Indian Oil Tarrif: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में हुई मुलाकात के बाद भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ की वजह से रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, जिससे रूस को भारी नुकसान हुआ है. ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, 'जब मैंने भारत से कहा कि हम रूस से तेल खरीदने पर टैरिफ लगाएंगे, तो इससे भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ा'. जिसके बाद रूस ने अपना एक बड़ा तेल ग्राहक खो दिया.'

टैरिफ पर ट्रंप का क्या बयान?
भारत और रूस के बीच तेल व्यापार और चीन पर संभावित शुल्कों पर एक सवाल के जवाब में ट्रंप की यह टिप्पणी आई है. हालांकि, ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह जवाबी शुल्कों की बात कर रहे थे या उन देशों पर अतिरिक्त शुल्कों की, जो विशेष रूप से रूसी तेल खरीदने पर लगा रहे थे. ट्रंप ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वह मास्को के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने रूस पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी दी थी.

टैरिफ को लेकर ट्रंप के रुख में थोड़ी नरमी
दूसरी तरफ ट्रंप ने अलास्का में पुतिन से मुलाकात के बाद टैरिफ को लेकर अपने रुख में थोड़ी नरमी दिखाई है. उन्होंने फॉक्स न्यूज से कहा, "आज की मुलाकात के बाद मुझे लगता है कि अभी टैरिफ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. शायद दो-तीन हफ्ते बाद इस पर विचार हो सकता है, लेकिन अभी सब ठीक है. यह भारत के लिए राहत की बात हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ने पहले भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 25% टैरिफ लगाया था, जिसे बाद में दोगुना कर 50% कर दिया गया. इनमें से आधे टैरिफ लागू हो चुके हैं, और बाकी 27 अगस्त से लागू होंगे.

यूक्रेन पर कोई नहीं हुआ समझौता
ट्रंप और पुतिन की इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करना था, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हुआ. ट्रंप ने संकेत दिया कि अगर रूस-यूक्रेन युद्ध में प्रगति होती है तो भारत पर लगाए गए टैरिफ हटाए जा सकते हैं. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

#Donaldtrump

