कुछ तो पक रही खिचड़ी! मुलाकात से पहले पुतिन ने दिया ऐया बयान, ट्रंप हो जाएंगे गदगद, भारत होगा मालामाल, जानें यूक्रेन को क्या मिलेगा?

Trump-Putin Alaska summit: डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बड़ी मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है. इस मुलाकात से पहले पुतिन ने ट्रंप के लिए ऐसा बयान दिया है, जिससे अमेरिका गदगद हो जाएगा. ट्रंप खुश हो जाएंगे, भारत मालामाल हो सकता है. जानें यूक्रेन को क्या मिलेगा?
Trump on Russia-Ukraine deal Alaska summit: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को अलास्का में बैठक होने वाली है. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रूस-यूक्रेन युद्ध की समाप्ति है. इस मुलाकात से पहले पुतिन ने ट्रंप को लेकर ऐसी बात कही है, जिससे अमेरिका गदगद हो जाएगा. ट्रंप खुश हो जाएंगे, भारत मालामाल हो सकता है. जानें यूक्रेन को क्या मिलेगा? सबसे पहले जानें पुतिन ने ट्रंप को लेकर क्या कहा.
पुतिन का बयान और ट्रंप की खुशी
पुतिन ने कहा, “ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए गंभीर और ईमानदार कोशिश कर रहे हैं.” यह बयान ट्रंप के लिए बड़ी तारीफ है, क्योंकि वह हमेशा से इस युद्ध को जल्द खत्म करने का दावा करते रहे हैं. फॉक्स रेडियो पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें पुतिन के साथ शांति समझौते की पूरी उम्मीद है. अगर यह मुलाकात कामयाब रही, तो ट्रंप इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में पेश कर सकते हैं.
भारत को क्या फायदा?
इस मुलाकात का भारत से सीधा कनेक्शन है. अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जो 27 अगस्त से लागू होगा. अगर ट्रंप और पुतिन के बीच शांति समझौता हो जाता है, तो भारत इस टैरिफ से बच सकता है. रूस भारत का बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है, और यह राहत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खबर होगी. इसके अलावा, शांति स्थापित होने से वैश्विक तेल की कीमतें भी स्थिर हो सकती हैं, जिसका फायदा भारत को मिलेगा.
यूक्रेन का क्या होगा?
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की इस मुलाकात में शामिल नहीं हैं, जिससे उनकी नाराजगी साफ झलकती है. जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन से जुड़ा कोई भी फैसला उनकी सहमति के बिना नहीं होना चाहिए. उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बयान में कहा कि यह मुलाकात शांति की दिशा में बढ़त दे सकती है, बशर्ते पुतिन अपनी गंभीरता साबित करें. हालांकि, जेलेंस्की ने साफ किया कि वह अपनी जमीन रूस को नहीं देंगे. ट्रंप ने कहा कि अगली बैठक में जेलेंस्की को शामिल किया जा सकता है, जिसमें यूरोपीय नेता भी हिस्सा ले सकते हैं. इसमें मेरे, रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति के अलावा कई यूरोपिय नेता भी शामिल हो सकते हैं. जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड जैसे यूरोपीय देशों ने रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रयास की भी सराहना की है.
क्या पक रही है खिचड़ी?
पुतिन का बयान और ट्रंप की उत्साह भरी बातें बताती हैं कि अलास्का में कुछ बड़ा होने की उम्मीद है. ट्रंप ने कहा कि यह मुलाकात अगले दौर की वार्ता की रूपरेखा तैयार करेगी. अगर बातचीत नाकाम रही, तो ट्रंप ने रूस पर और सख्त प्रतिबंधों की चेतावनी दी है. वहीं, यूरोपीय देशों ने ट्रंप के प्रयासों की तारीफ की है, लेकिन वे चाहते हैं कि यूक्रेन की बात सुनी जाए. भारत इस मुलाकात पर नजर रखे हुए है, क्योंकि इसका असर उसकी अर्थव्यवस्था और रूस के साथ रिश्तों पर पड़ेगा. (इनपुट आईएएनएस से भी)