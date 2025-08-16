रेड कारपेट पर चलकर आ रहे थे ट्रंप-पुतिन; अचानक आसमान में गूंजी ऐसी आवाज, दोनों नेता रह गए सन्न
Hindi Newsदुनिया

रेड कारपेट पर चलकर आ रहे थे ट्रंप-पुतिन; अचानक आसमान में गूंजी ऐसी आवाज, दोनों नेता रह गए सन्न

दुनिया की दो महाशक्तियां मिलीं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर हर एक्शन पर लोगों की निगाहें बनी रहीं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 16, 2025, 02:15 AM IST
रेड कारपेट पर चलकर आ रहे थे ट्रंप-पुतिन; अचानक आसमान में गूंजी ऐसी आवाज, दोनों नेता रह गए सन्न

सB2 Bomber and Trump Putin awkward moment: दुनिया की दो महाशक्तियां मिलीं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर हर एक्शन पर लोगों की निगाहें बनी रहीं. अलास्का एयर बेस पर राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन दोनों अपने-अपने प्लेन से उतरे और कुछ चलकर एक दूसरे के नजदीक आए दोनों ने हाथ मिलाए और रेड कार्पेट पर चलते हुए पोडियम तक पहुंचे. इस बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दोनों राष्ट्रपति ऊपर आसमान की ओर देखने लगे. 

क्या हुआ ऐसा दोनों रह गए सन्न

अमेरिका ने बी-2 बॉम्बर और फाइटर जेट को उड़ाकर पुतिन का बेहद भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया. दरअसल पुतिन के ग्रैंड वेलकम के दौरान अमेरिकी एयरफोर्स ने एक बी-2 बॉम्बर्स और एफ-22 राप्टर्स उड़ाए तो फाइटर जेट्स के काफी नीचे की यानी कम उंचाई की उड़ान होने की वजह से तेज आवाज आई तो पहले पुतिन फिर ट्रंप ऊपर देखे लगे.

देखिए वीडियो

मुलाकात के लिए पुतिन को अपनी कार से ले गए ट्रंप

इसी दौरान एक और खास मूवमेंट फोटोग्राफर्स ने कैमरे में कैद किया. जिसमें पुतिन सामने खड़े थे और ट्रंप उनकी ओर शाहरुख खान की तरह उनकी ओर बाहें फैलाए नजर आए. सोशल मीडिया पर वायरल इसके बाद दोनों ने फोटो खिंचाई और ट्रंप, पुतिन को मीटिंग स्थल की ओर अपनी कार में बिठाकर ले गए.  

ये भी देखें- VIDEO: प्लेन से उतरे, हाथ मिलाया... पुतिन को अपनी कार में ले गए ट्रंप, ऐसे हुआ महाशक्तियों का महामिलन

ये भी पढ़ें- सामने खड़े थे पुतिन, ट्रंप ने शाहरुख खान की तरह फैलाई बाहें... सोशल मीडिया पर वायरल

FAQ-

सवाल- इससे पहले ट्रंप और पुतिन क्या कभी मिले थे? 
जवाब- हां

सवाल- पुतिन की तीन मांगे हैं और जेलेंस्की क्या चाहते हैं? 
जवाब- पुतिन की मांग है कि यूक्रेन का जो हिस्सा जंग में उनके पास आया है, वो रूस के पास रहे. यूक्रेन को नाटो का मेंबर न बनाया जाए और अमेरिका और नाटो के हथियार रूस की टेरिटरी से दूर रहें. वहीं जेलेंस्की चाहते हैं कि उनकी शर्तों पर युद्ध रुके.

;