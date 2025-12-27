Advertisement
trendingNow13055121
Hindi Newsदुनियाक्या खत्म हो जाएगी रूस-यूक्रेन जंग? ट्रंप फिर करेंगे पुतिन से बात; देंगे ऑर्डर या लगाएंगे गुहार!

क्या खत्म हो जाएगी रूस-यूक्रेन जंग? ट्रंप फिर करेंगे पुतिन से बात; देंगे ऑर्डर या लगाएंगे गुहार!

Trump-Putin Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि वे यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से मुलाकात से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे. जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ अपनी बैठक की पुष्टि की और कहा कि यह शांति वार्ता में मददगार हो सकती है, हालांकि कोई तत्काल समझौता नहीं होगा.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 27, 2025, 12:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Trump-Putin Talks: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से मुलाकात से पहले अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने की योजना बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उनके साथ सब ठीक रहेगा और मैं उनसे जल्दी बात करूंगा. बता दें, यह टिप्पणी उस समय आई जब जेलेंस्की ने अपनी आगामी मुलाकात की पुष्टि की थी, जो रविवार को फ्लोरिडा में ट्रंप के साथ होगी. जेलेंस्की ने कहा कि यह बैठक शांति वार्ता में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि तत्काल कोई अंतिम समझौता नहीं होगा.

जेलेंस्की ने यह भी बताया कि यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा तैयार की गई 20 सूत्रीय शांति योजना लगभग 90 प्रतिशत तैयार है. इस योजना का उद्देश्य दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी और युद्ध के बाद की स्थिरता सुनिश्चित करना है जिससे यूरोपीय सहयोगी भी जुड़े हुए हैं. ट्रंप ने इस शांति प्रस्ताव के लिए अपनी मंजूरी को अनिवार्य बताया और कहा कि जब तक मैं इसे मंजूरी नहीं देता तब तक इसके पास कोई मायने नहीं है.

ये भी पढ़ें: जेलेंस्की नहीं, मैं लूंगा निर्णय... मीटिंग से पहले ट्रंप ने यूक्रेन के पीस प्लान को बताया जीरो

Add Zee News as a Preferred Source

कीव पर रूस ने फिर किया हमला

इसी बीच, यूक्रेन में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. 27 दिसंबर की रात कीव और उसके आसपास के इलाकों में रूस द्वारा बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए. रिपोर्ट्स के अनुसार, रूस ने कीव पर किंझल हाइपरसोनिक मिसाइलों, इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों और कलिब्र क्रूज मिसाइलों से हमला किया. कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने इस हमले की पुष्टि करते हुए नागरिकों से आश्रय स्थलों में रहने की अपील की. यह घटनाक्रम उस वक्त सामने आया है जब ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बैठक की उम्मीदें बढ़ी हैं जिससे शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के प्रयासों को समर्थन मिल सकता है हालांकि अधिकारियों का मानना है कि इसमें और प्रगति की आवश्यकता है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Trump-Putin talks

Trending news

क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
al-Qaeda
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
Mamata Banerjee
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
Maharashtra elections
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
Odisha
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
amit shah news
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
IndiGo flight cancellation
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
DNA
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें