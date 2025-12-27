क्या खत्म हो जाएगी रूस-यूक्रेन जंग? ट्रंप फिर करेंगे पुतिन से बात; देंगे ऑर्डर या लगाएंगे गुहार!

Trump-Putin Talks: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से मुलाकात से पहले अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने की योजना बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उनके साथ सब ठीक रहेगा और मैं उनसे जल्दी बात करूंगा. बता दें, यह टिप्पणी उस समय आई जब जेलेंस्की ने अपनी आगामी मुलाकात की पुष्टि की थी, जो रविवार को फ्लोरिडा में ट्रंप के साथ होगी. जेलेंस्की ने कहा कि यह बैठक शांति वार्ता में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि तत्काल कोई अंतिम समझौता नहीं होगा.

जेलेंस्की ने यह भी बताया कि यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा तैयार की गई 20 सूत्रीय शांति योजना लगभग 90 प्रतिशत तैयार है. इस योजना का उद्देश्य दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी और युद्ध के बाद की स्थिरता सुनिश्चित करना है जिससे यूरोपीय सहयोगी भी जुड़े हुए हैं. ट्रंप ने इस शांति प्रस्ताव के लिए अपनी मंजूरी को अनिवार्य बताया और कहा कि जब तक मैं इसे मंजूरी नहीं देता तब तक इसके पास कोई मायने नहीं है.

कीव पर रूस ने फिर किया हमला

इसी बीच, यूक्रेन में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. 27 दिसंबर की रात कीव और उसके आसपास के इलाकों में रूस द्वारा बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए. रिपोर्ट्स के अनुसार, रूस ने कीव पर किंझल हाइपरसोनिक मिसाइलों, इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों और कलिब्र क्रूज मिसाइलों से हमला किया. कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने इस हमले की पुष्टि करते हुए नागरिकों से आश्रय स्थलों में रहने की अपील की. यह घटनाक्रम उस वक्त सामने आया है जब ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बैठक की उम्मीदें बढ़ी हैं जिससे शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के प्रयासों को समर्थन मिल सकता है हालांकि अधिकारियों का मानना है कि इसमें और प्रगति की आवश्यकता है.