Advertisement
trendingNow12965979
Hindi Newsदुनिया

बन सकता है पुतिन-ट्रंप का फ्रेंडशिप टनल, Musk की कंपनी संभालेगी काम; जानिए क्यों है खास?

Bering Strait tunnel: क्रेमलिन के दूत किरिल दिमित्रिव ने शुक्रवार को बेरिंग जलडमरूमध्य के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस को जोड़ने तथा क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का संयुक्त रूप से अन्वेषण करने के लिए 'ट्रम्प-पुतिन सुरंग' के निर्माण का प्रस्ताव रखा.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 17, 2025, 07:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Trump-Putin Tunnel:  रूस और अमेरिका के बीच एक नए प्रस्ताव ने सबको चौंका दिया है. क्रेमलिन के दूत किरिल दिमित्रिव ने सुझाव दिया है कि रूस और अमेरिका को बेरिंग जलडमरूमध्य के नीचे एक सुरंग रेल बनाने की योजना बनानी चाहिए. जानकारी के अनुसार, इस सुरंग का नाम 'पुतिन-ट्रम्प फ्रेंडशिप टनल' रखा जा सकता है. दूत ने सुझाव दिया है कि रूस और अमेरिका को बेरिंग जलडमरूमध्य के नीचे एक पुतिन-ट्रम्प रेल सुरंग का निर्माण करना चाहिए ताकि दोनों देश आपस में जुड़ सकें और प्राकृतिक संसाधनों के संयुक्त अन्वेषण को गति मिल सके. यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अच्छे संबंधों की खबरें हैं.

112 किलोमीटर लंबा होगा टनल

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निवेश दूत और रूस के आरडीआईएफ सॉवरेन वेल्थ फंड के प्रमुख किरिल दिमित्रिव के प्रस्ताव में मॉस्को और अंतराष्ट्रीय साझेदारों द्वारा वित्तपोषित 8 अरब डॉलर की लागत वाली एक निर्माण परियोजना की बात कही गई जिसके तहत आठ साल से कम समय में 112 किलोमीटर लंबी रेल और कार्गो लिंक का निर्माण किया जाएगा. यह सुरंग रूस के चुकोटका क्षेत्र और अलास्का को जोड़ेगी. दूत का कहना है कि इसे आठ साल से भी कम समय में बनाया जा सकता है. उनका सुझाव है कि एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी द बोरिंग कंपनी इसे बना सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Trump-Putin Tunnel

Trending news

इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
Bhagwant Mann
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
Narayana Murthy
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
Kerala News
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG के घर से मिले कई कीमती सामान
Harcharan Singh Bhullar
सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG के घर से मिले कई कीमती सामान
'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर?
DIG Harcharan Bhullar
'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर?
इससे अच्छा तो मलेशिया, थाईलैंड और...गोवा में बढ़ती मंहगाई से पसीजा टूरिस्ट का कलेजा
Goa News
इससे अच्छा तो मलेशिया, थाईलैंड और...गोवा में बढ़ती मंहगाई से पसीजा टूरिस्ट का कलेजा
15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...
Shimla
15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...
क्या जुबीन गर्ग को भारत रत्न देना चाहते है राहुल गांधी? सिंगर को लेकर कही ये बात
Rahul Gandhi
क्या जुबीन गर्ग को भारत रत्न देना चाहते है राहुल गांधी? सिंगर को लेकर कही ये बात
सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
Maharashtra news
सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
Mary Jorie Millben
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब