बन सकता है पुतिन-ट्रंप का फ्रेंडशिप टनल, Musk की कंपनी संभालेगी काम; जानिए क्यों है खास?

Bering Strait tunnel: क्रेमलिन के दूत किरिल दिमित्रिव ने शुक्रवार को बेरिंग जलडमरूमध्य के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस को जोड़ने तथा क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का संयुक्त रूप से अन्वेषण करने के लिए 'ट्रम्प-पुतिन सुरंग' के निर्माण का प्रस्ताव रखा.
Trump-Putin Tunnel: रूस और अमेरिका के बीच एक नए प्रस्ताव ने सबको चौंका दिया है. क्रेमलिन के दूत किरिल दिमित्रिव ने सुझाव दिया है कि रूस और अमेरिका को बेरिंग जलडमरूमध्य के नीचे एक सुरंग रेल बनाने की योजना बनानी चाहिए. जानकारी के अनुसार, इस सुरंग का नाम 'पुतिन-ट्रम्प फ्रेंडशिप टनल' रखा जा सकता है. दूत ने सुझाव दिया है कि रूस और अमेरिका को बेरिंग जलडमरूमध्य के नीचे एक पुतिन-ट्रम्प रेल सुरंग का निर्माण करना चाहिए ताकि दोनों देश आपस में जुड़ सकें और प्राकृतिक संसाधनों के संयुक्त अन्वेषण को गति मिल सके. यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अच्छे संबंधों की खबरें हैं.
112 किलोमीटर लंबा होगा टनल
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निवेश दूत और रूस के आरडीआईएफ सॉवरेन वेल्थ फंड के प्रमुख किरिल दिमित्रिव के प्रस्ताव में मॉस्को और अंतराष्ट्रीय साझेदारों द्वारा वित्तपोषित 8 अरब डॉलर की लागत वाली एक निर्माण परियोजना की बात कही गई जिसके तहत आठ साल से कम समय में 112 किलोमीटर लंबी रेल और कार्गो लिंक का निर्माण किया जाएगा. यह सुरंग रूस के चुकोटका क्षेत्र और अलास्का को जोड़ेगी. दूत का कहना है कि इसे आठ साल से भी कम समय में बनाया जा सकता है. उनका सुझाव है कि एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी द बोरिंग कंपनी इसे बना सकती है.