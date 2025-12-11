Advertisement
trendingNow13036663
Hindi Newsदुनियाट्रंप बोले- ‘यूक्रेन चुनाव कब’? मार्शल लॉ, युद्ध और राजनीतिक तनाव के बीच बढ़ी जेलेंस्की की मुश्किलें

ट्रंप बोले- ‘यूक्रेन चुनाव कब’? मार्शल लॉ, युद्ध और राजनीतिक तनाव के बीच बढ़ी जेलेंस्की की मुश्किलें

Trump Zelenskyy Statement: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार यानी 10 दिसंबर को कीव की आलोचना की, साथ ही उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की को लेकर कहा कि उन्हें युद्ध के बारे में रियलिस्टिक रहना होगा और यह सवाल करना होगा कि यूक्रेन अपना अगला चुनाव कब कराने के बारे में इरादा रखता है.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 11, 2025, 07:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप बोले- ‘यूक्रेन चुनाव कब’? मार्शल लॉ, युद्ध और राजनीतिक तनाव के बीच बढ़ी जेलेंस्की की मुश्किलें

Trump Zelenskyy Statement: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की को युद्ध की स्थिति को देखते हुए जमीनी हकीकत को समझना होगा. ट्रंप ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर यूक्रेन में अगला चुनाव कब होने वाला है? जबकि देश में 2022 से मार्शल लॉ लागू है. ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के बीच राजनीतिक बयानबाजी में हलचल मचा दी है. बता दें, यूक्रेन की ओर से साफ कहा गया है कि चुनाव तभी संभव हैं जब सुरक्षा की स्थिति अनुमति दे.

Trump बोले यूक्रेन चुनाव कब होंगे?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को युद्ध की वास्तविक स्थिति को समझते हुए व्यवहार करना होगा. उन्होंने पूछते हुए कहा कि आखिर यूक्रेन चुनाव कब कराने वाला है? ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया जब उन्होंने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के नेताओं से यूक्रेन मुद्दे पर अलग-अलग बातचीत की थी. उनके अनुसार यूरोपीय नेता इस वीकेंड अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक संयुक्त बैठक चाहते हैं.

बता दें, पिछले कुछ दिनों से ट्रंप लगातार जेलेंस्की पर दबाव बना रहे हैं, उनका कहना है कि जेलेंस्की युद्ध खत्म करने के लिए किसी शांति प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें. एक इंटरव्यू में ट्रंप ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जेलेंस्की कुर्सी से चिपके हुए हैं और यूक्रेन में लंबे समय से चुनाव नहीं कराए गए हैं. ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर चुनाव नहीं होते, तो देश को लोकतंत्रिक कहना मुश्किल है.

Add Zee News as a Preferred Source

Zelenskyy ने क्या कहा?
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप की टिप्पणियों पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि अगर संसद और अंतरराष्ट्रीय साझेदार सहमत हों तो वह तीन महीने में चुनाव करा सकते हैं. आगे उन्होंने साफ कहा कि यह यूक्रेन का फैसला है किसी दूसरे देश का नहीं. बता दें कि जेलेंस्की का कार्यकाल मई 2024 में पूरा हो चुका है. हालांकि संविधान के मुताबिक देश में मार्शल लॉ लागू होने के बाद चुनाव कराना संभव नहीं होता है.

चुनाव क्यों नहीं हो रहे?
यूक्रेन में 2022 से रूस के हमले के बाद मार्शल लॉ लागू है. इस दौरान चुनाव कराना असुरक्षित और लगभग असंभव है क्योंकि यहां लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं जिससे लाखों लोग पलायन कर चुके हैं, वहीं सैनिक मोर्चों पर तैनात हैं. ऐसे में देखा जाए तो मतदान केंद्रों और चुनाव कर्मियों पर खतरा बना रहता है. यही कारण है कि यूक्रेन का संविधान युद्धकाल में राष्ट्रीय चुनावों पर रोक लगाता है.

मिला यूरोप का समर्थन
यूरोपीय नेताओं ने साफ कहा है कि Zelenskyy पूरी तरह वैध और लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति हैं. EU की प्रवक्ता अनिता हिप्पर ने कहा कि यूक्रेन असाधारण हालात से गुजर रहा है, चुनाव तभी होंगे जब सुरक्षा इसकी अनुमति देगी.

ठीक इसके उलट रूस का दावा है कि जेलेंस्की का कार्यकाल खत्म हो चुका है, वह अब कानूनी रूप से वैध राष्ट्रपति नहीं हैं. मास्को यही तर्क देकर किसी भी समझौते में शामिल होने से बच रहा है. हालांकि यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों का कहना है कि युद्धकालीन नियमों के तहत जेलेंस्की पूरी तरह वैध पद पर हैं. बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति की वैधता को लेकर उठा यह विवाद शांति वार्ता और कैदी अदला-बदली जैसे मानवीय समझौतों में देरी पैदा कर रहा है.

यह भी पढ़ें: DNA: मुनीर को हार्ट अटैक, इमरान की संदिग्ध मौत! पाकिस्तान को उसी के खेल में अफगानिस्तान ने दी अड़ंगी, कर दी डबल स्ट्राइक

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Trump Zelenskyy Statement

Trending news

ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
Weather
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
DNA
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
PM Modi
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
sharad pawar
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
no snow
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
Punjab news in hindi
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Parliament Winter Session 2025
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
amit shah
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
amit shah
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार