/युद्ध रोकने के लिए न्यूक्लियर डील छोड़ने को भी तैयार ट्रंप! होर्मुज में ईरान की नई शर्त ने फंसाया पेंच

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में डोनाल्ड ट्रंप के सामने नई अड़चन खड़ी हो गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति अब ईरान के साथ किसी नए परमाणु समझौते के बिना भी युद्ध समाप्त करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने के बदले ऐसी शर्तें रख दी हैं, जिनसे वॉशिंगटन के लिए इस संघर्ष से सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलना मुश्किल होता दिख रहा है.
अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि ट्रंप प्रशासन पिछले कई हफ्तों से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही बहाल होने को युद्ध की समाप्ति की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रहा था. परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत लगातार उलझती गई, तो अमेरिका का ध्यान धीरे-धीरे समुद्री रास्ते को खोलने पर केंद्रित हो गया.
तेहरान ने अब इस रास्ते को फिर से खोलने की कीमत बढ़ा दी है. ईरान की मांग है कि अमेरिका न सिर्फ युद्ध स्थायी रूप से खत्म करे, बल्कि क्षेत्र से अपनी सैन्य मौजूदगी भी हटाए और नौसैनिक नाकाबंदी समाप्त करे. ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बघेर जोलघद्र ने शनिवार को कहा कि होर्मुज को दोबारा खोलने के लिए अमेरिका को कई कदम उठाने होंगे. इनमें युद्ध की स्थायी समाप्ति, नौसैनिक नाकाबंदी हटाना, अमेरिकी सैनिकों की वापसी, प्रतिबंध खत्म करना, विदेशों में जमा ईरानी संपत्तियों को मुक्त करना और युद्ध क्षतिपूर्ति देना शामिल है. तेहरान ने यह भी मांग की है कि अमेरिका उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ धमकी और सैन्य कार्रवाई बंद करे.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच विवाद का एक हिस्सा नहीं है. यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा समुद्री मार्गों में शामिल है. यहां से तेल और गैस की बड़ी मात्रा अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचती है. यही वजह है कि इस रास्ते में लंबे समय तक रुकावट का असर दुनिया भर में ऊर्जा कीमतों और सप्लाई पर पड़ सकता है. युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने इस जलडमरूमध्य को बंद कर दिया था. ट्रंप हाल के हफ्तों में कई बार दावा कर चुके हैं कि होर्मुज खुल चुका है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक सामान्य व्यावसायिक आवाजाही अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुई है. यही अंतर अब ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया है. उनके लिए सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि रास्ता खुल गया है. उन्हें यह भी दिखाना होगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाज वास्तव में बिना बड़े जोखिम के वहां से गुजर रहे हैं.
ईरान के रुख के पीछे उसकी अपनी रणनीति भी दिखाई दे रही है. ईरान मामलों के विशेषज्ञ ग्रेगरी ब्रू के मुताबिक, तेहरान को यह भरोसा है कि ट्रंप युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं और उनकी प्राथमिकता होर्मुज को दोबारा खुलवाना है. इसलिए ईरान बातचीत में अपनी मांगों को और कड़ा कर रहा है. मिडिल ईस्ट कार्यक्रम की निदेशक मोना याकूबियन ने भी माना कि ईरान की शर्तें ट्रंप के लिए राजनीतिक रूप से स्वीकार्य समझौता तैयार करना कठिन बना रही हैं. यानी दोनों पक्षों की प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं. अमेरिका जल्द से जल्द समुद्री व्यापार बहाल कराकर संघर्ष को खत्म करने की कोशिश में है, जबकि ईरान युद्ध की कीमत के तौर पर प्रतिबंध हटाने, अमेरिकी सैनिकों की वापसी और आर्थिक राहत जैसी बड़ी रियायतें चाहता है.
ट्रंप पर युद्ध समाप्त करने का दबाव सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं है. अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें अभी भी युद्ध शुरू होने से पहले के स्तर से ऊपर हैं. दूसरी ओर, अमेरिकी मध्यावधि चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं हैं. ऐसे माहौल में युद्ध को लंबा खींचना ट्रंप के लिए राजनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है. यही वजह है कि राष्ट्रपति एक तरफ ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बढ़ाने की चेतावनी देते रहे हैं, तो दूसरी तरफ युद्ध समाप्त करने के संकेत भी देते रहे हैं. शुक्रवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट साझा की, जिसमें एक लेख को बढ़ावा दिया गया था और दावा किया गया था कि 'डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध जीत लिया.' उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी संकेत दिया कि अमेरिका तेहरान पर दबाव बनाए रखेगा. हालांकि उन्होंने यह संभावना भी खुली छोड़ी कि अगर ईरान अमेरिकी मांगों को स्वीकार नहीं करता है तो आगे की बातचीत के बिना भी मौजूदा स्थिति को आगे बढ़ाया जा सकता है.
व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी सेना ईरान में अपने सैन्य लक्ष्य हासिल कर चुकी है. अब प्रशासन की प्राथमिकता ऊर्जा की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है.
अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, अगर ईरान होर्मुज को पूरी तरह खोल देता है तो अमेरिका भी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी हटाने पर विचार कर सकता है. हालांकि ईरान की तरफ से किसी अतिरिक्त जहाज पर हमला होने की स्थिति में सैन्य विकल्प खुले रखने की बात भी कही गई है. यानी संघर्ष खत्म करने की कोशिश के साथ-साथ अमेरिका सैन्य दबाव का विकल्प भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता.
बात सिर्फ सैनिकों की वापसी या प्रतिबंध हटाने तक सीमित नहीं है. ईरान युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अरबों डॉलर की मांग कर रहा है और विदेशों में जमा अपनी संपत्तियों को भी मुक्त करवाना चाहता है. यहीं ट्रंप के सामने घरेलू राजनीतिक मुश्किल खड़ी हो सकती है. अमेरिकी राष्ट्रपति पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिकी करदाताओं का पैसा ईरान को नहीं दिया जाएगा. हालांकि, ऐसी किसी संभावित व्यवस्था में अमेरिका विदेशों में मौजूद ईरान की कुछ जमी हुई संपत्तियों को शर्तों के साथ रिलीज करने पर विचार कर सकता है. तेल बेचने की अनुमति का सवाल भी बातचीत को और पेचीदा बना रहा है.
सबसे बड़ा बदलाव परमाणु समझौते को लेकर ट्रंप के रुख में आता दिख रहा है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, राष्ट्रपति अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तत्काल किसी नए समझौते को युद्ध खत्म करने की अनिवार्य शर्त नहीं मान रहे हैं. इसके पीछे उनका आकलन है कि ईरान के तीन प्रमुख परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों से तेहरान की परमाणु क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचा है. अमेरिकी पक्ष का मानना है कि अगर ईरान दोबारा परमाणु कार्यक्रम खड़ा करने की कोशिश करता है तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियां उसका पता लगा सकती हैं. यही सोच ट्रंप प्रशासन को एक अलग रास्ता अपनाने का विकल्प दे रही है, पहले होर्मुज में व्यावसायिक आवाजाही बहाल हो, ईरान की परमाणु क्षमता पर निगरानी बनी रहे और मौजूदा युद्धविराम को अनिश्चित अवधि तक जारी रखा जाए.
फिलहाल पूरा मामला एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, जहां युद्ध खत्म करने की इच्छा दोनों पक्षों में दिखाई देती है, लेकिन शर्तें रास्ते में खड़ी हैं. ट्रंप के लिए होर्मुज का खुलना युद्ध से निकलने की बड़ी उपलब्धि हो सकता है. ईरान के लिए यही जलडमरूमध्य अमेरिका से आर्थिक और रणनीतिक रियायतें लेने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है. अगर दोनों पक्ष अपनी मौजूदा कठोर शर्तों पर अड़े रहते हैं, तो संघर्ष को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल होगा. लेकिन यदि होर्मुज में व्यावसायिक यातायात बहाल होता है और परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई निगरानी व्यवस्था कायम रहती है, तो बिना नई न्यूक्लियर डील के भी युद्धविराम को लंबे समय तक जारी रखने का रास्ता खुल सकता है.