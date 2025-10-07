Advertisement
मात्र 6 दिन में अमेरिका में मचा हाहाकार! शटडाउन से ट्रंप के हाथ-पैर फूले, डेमोक्रेट्स के साथ बातचीत करने को तैयार

US Government shutdown updates: अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन छह दिन से जारी है. दोनों दल एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. जल्द समाधान न हुआ तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा. इसी को देखते हुए ट्रंप के होश उड़ गए हैं. नजीजा यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब डेमोक्रेट्स से बातचीत को तैयार हैं. जानें मात्र 6 दिन में अमेरिका में मचा हाहाकार.

 

Oct 07, 2025, 11:32 AM IST
Government shutdown In Us: अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन को छह दिन हो चुके हैं और हालात अब भी तनावपूर्ण हैं. अगर इस मामले में कोई नतीजा नहीं निकला तो अमेरिका में आने वाले दिनों में भयंकर तहलका मच जाएगा. न जाने कितने लाख लोगों की जॉब जा सकती है. कुछ लोगों की चली भी गई है. अमेरिकी लोग इतना नुकसान उठा सकते हैं और उठा रहे हैं. इसकी कल्पना करके ट्रंप के हाथ-पैर फूल गए हैं. नतीजा यह है की अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स के साथ बातचीत का रास्ता खोलते हुए इस संकट को खत्म करने की इच्छा जताई है.

गवर्नमेंट शटडाउन से क्या नुकसान?
ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक और पोस्ट में कहा कि डेमोक्रेट्स ने अमेरिका की सरकार को बंद कर दिया है. यह तब हुआ जब देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी और शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर था. इस बंद के कारण, कई सरकारी कार्यक्रम, सेवाएं और समाज के अन्य पहलू प्रभावित हुए हैं जिन पर अमेरिकी निर्भर हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए था. उन्होंने आगे लिखा कि वे डेमोक्रेट्स के साथ उनकी असफल स्वास्थ्य नीतियों या किसी भी अन्य मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन पहले सरकार को दोबारा शुरू करने की अनुमति दी जाए.

हम डेमोक्रेट्स से बात कर रहे हैं
दिन में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर डेमोक्रेट्स से बातचीत चल रही है. उन्होंने कहा, “हम डेमोक्रेट्स से बात कर रहे हैं, और उम्मीद है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर कुछ अच्छे परिणाम सामने आएंगे.” रिपब्लिकन पार्टी का आरोप है कि डेमोक्रेट्स अवैध प्रवासियों के लिए स्वास्थ्य योजनाओं में सहायता राशि की मांग कर रहे हैं. वहीं डेमोक्रेट्स का कहना है कि वे इस साल की शुरुआत में पारित हुए "बिग ब्यूटीफुल बिल" में अमेरिकी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा में कटौती को वापस लेने की मांग कर रहे हैं.

अभी तक कोई नहीं निकला समाधान
सोमवार को सीनेट में मतदान फिर विफल रहा क्योंकि दोनों दल एक-दूसरे को इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. रिपब्लिकन पार्टी सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों पर नियंत्रण रखती है, लेकिन सीनेट में उनके पास आठ वोट कम है, जबकि बिल पारित करने के लिए 60 वोट जरूरी हैं.

7,50,000 संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा गया
व्हाइट हाउस की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर यह सब जारी रहा तो कई सरकारी कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है. प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि बजट कार्यालय यह तय करने की प्रक्रिया में है कि किन कर्मचारियों को हटाना पड़ेगा.ट्रंप ने पिछले सप्ताह इस सरकारी कामकाज ठप स्थिति को “अभूतपूर्व अवसर” बताया था. लगभग 7,50,000 संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है, जबकि कई अन्य को बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

16 राज्यों के लिए 26 अरब डॉलर की राशि रोकी
शटडाउन की शुरुआत से ही, प्रशासन ने डेमोक्रेटिक समर्थक 16 राज्यों के लिए 26 अरब डॉलर की राशि रोक दी है, जिसमें न्यूयॉर्क में परिवहन परियोजनाओं के लिए 18 अरब डॉलर शामिल हैं.
फिलहाल सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था और हवाई यातायात नियंत्रण जैसी जरूरी सेवाएं जारी हैं, लेकिन जल्द ही खाद्य सहायता कार्यक्रम, सरकारी स्कूल, खाद्य निरीक्षण और राष्ट्रीय उद्यानों का संचालन प्रभावित हो सकता है. सैन्य और नागरिक कर्मचारियों को बंद के दौरान वेतन नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगभग 13,000 हवाई यातायात नियंत्रक बिना वेतन के काम कर रहे हैं. दूरसंचार

इस सप्ताह के बाद खत्म हो जाएंगे पैसे?
विभाग ने हवाई यातायात नियंत्रकों की भर्ती और प्रशिक्षण जैसी अतिरिक्त गतिविधियों को रोक दिया है. परिवहन मंत्री सीन डफी ने कहा कि यदि बंदी जारी रही तो ग्रामीण इलाकों में हवाई सेवा के लिए चल रही सरकारी सहायता योजना के पैसे सप्ताह के अंत तक खत्म हो जाएंगे. बता दें कि यह अमेरिका में सात साल बाद हुआ सरकारी शटडाउन है. पिछली बार ट्रंप के पहले कार्यकाल में यह 35 दिन तक चला था, जो अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन था. (इनपुट आईएएनएस से)

कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

US government shutdown

Trending news

