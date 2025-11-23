Advertisement
रूस के खिलाफ जंग के बीच जेलेंस्की पर भड़क गए ट्रंप, बोले- थैंक यू भी नहीं कहा

Donald Trump Slams Ukraine: यूक्रेन की लीडरशिप ने रूस के खिलाफ युद्ध में हमारी ओर से की गई भारी मदद के बावजूद हमारी कोशिशों के लिए कोई शुक्रिया नहीं जताया. US प्रेसिडेंट ने कहा कि वॉशिंगटन यूक्रेन को बांटने के लिए NATO को भारी मात्रा में हथियार बेचना जारी रखे हुए है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 23, 2025, 09:49 PM IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने रविवार को यूक्रेन पर फिर से आरोप लगाया कि रूस के साथ जंग में अमेरिका के सपोर्ट के लिए आभार तक नहीं व्यक्त किया. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस युद्ध में इंसानी तबाही पर निराशा जाहिर की और रूस से तेल खरीदना जारी रखने के लिए यूरोप की भी आलोचना की. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा,'मुझे एक ऐसा युद्ध विरासत में मिला है जो कभी नहीं होना चाहिए था. एक ऐसा युद्ध जिसमें सभी का नुकसान है खासकर उन लाखों लोगों का जो बेवजह मारे गए.'

उन्होंने आगे कहा, यूक्रेन की लीडरशिप ने रूस के खिलाफ युद्ध में हमारी ओर से की गई भारी मदद के बावजूद हमारी कोशिशों के लिए कोई शुक्रिया नहीं जताया. US प्रेसिडेंट ने कहा कि वॉशिंगटन यूक्रेन को बांटने के लिए NATO को भारी मात्रा में हथियार बेचना जारी रखे हुए है. जबकि उन्होंने अपने पहले के जो बाइडेन पर सब कुछ मुफ्त में देने का आरोप लगाया. वहीं ट्रंप ने यूरोप को भी रूस से लगातार तेल की खरीददारी को लेकर जोरदार फटकार लगाई है. 

US-यूक्रेन की लीडरशिप सही होती तो नहीं होता ये युद्ध
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हिंसक और भयानक है. अगर U.S. और यूक्रेन की मज़बूत और सही लीडरशिप रही होती तो ये युद्ध कभी नहीं होता. यह मेरे अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर दूसरे कार्यकाल को संभालने से बहुत पहले शुरू हुआ था. ट्रंप ने बाइडेन पर तंज कसते हुए कहा कि बाइडेन के सुस्त एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ये युद्ध और भी बुरे दौर में चला गया. अगर 2020 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन RIGGED और STOLEN नहीं होता तो जो रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स करने में माहिर हैं, तो यूक्रेन-रूस युद्ध नहीं होता जैसा कि मेरे पहले टर्म के दौरान नहीं हुआ था. 

2020 में सत्ता में वापसी कर लेते तो पुतिन कभी हमला नहीं करते
ट्रंप ने कहा कि मेरी इन बातों का कभी जिक्र तक नहीं हुआ था. अगर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हम सत्ता में लौटे होते तो पुतिन ने यूक्रेन पर कभी हमला नहीं किया होता! जब मैंने जो बाइडेन को अमेरिकी शासन की सत्ता के दौरान उनकी सुस्ती को देखा तभी मैंने कहा कि 'अब मेरा मौका है!' बाकी इतिहास है और यह चलता रहता है. भगवान उन सभी लोगों की जान पर कृपा करें जो इस इंसानी तबाही में मारे गए हैं! प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप

यह भी पढ़ेंः डिप्लोमेसी के बीच दिखी दोस्ती... G20 में फिर मिले PM मोदी और जॉर्जिया मेलोनी

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

Donald Trump

Trending news

