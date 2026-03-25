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ईरान से ट्रंप को मिला बड़ा तोहफा, पाकर गदगद हो गए अमेरिकी राष्ट्रपति, क्या है यह खास चीज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए हैरान करने वाली बात कही है. एक तरफ जहां वो ईरान को हर दिन धमकियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान भी जवाबी धमकियां दे रहा है, ऐसे माहौल में खबर यह आई है कि ईरान ने ट्रंप को बहुत बड़ा तोहफा दिया है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 25, 2026, 06:46 AM IST
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ईरान से ट्रंप को मिला बड़ा तोहफा, पाकर गदगद हो गए अमेरिकी राष्ट्रपति, क्या है यह खास चीज

Iran Vs America: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए हैरान करने वाली बात कही है. एक तरफ जहां वो ईरान को हर दिन धमकियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान भी जवाबी धमकियां दे रहा है, ऐसे माहौल में खबर यह आई है कि ईरान ने ट्रंप को बहुत बड़ा तोहफा दिया है. खास बात यह है कि ईरान से मिले इस तोहफे को पाकर खुद ट्रंप बहुत खुश हैं. 

क्या है यह खास तोहफा?

ईरान की तरफ से ट्रंप को मिला यह तोहफा क्या है इस बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि यह परमाणु से जुड़ा नहीं है लेकिन उन्होंने बताया है कि यह तेल-गैस से संबंधित है. ट्रंप ने संकेत दिया कि यह कदम होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ा हो सकता है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन मार्गों में से एक है. अब यह चीज क्या है इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, लेकिन ट्रंप की खुशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तोहफा बड़ा है और इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है.  ट्रंप उसे हासिल कर खुश हो गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है ईरान ने बहुत अच्छा काम किया है. 

ईरान के साथ चल रही है बातचीत

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार दूसरे दिन कहा कि अमेरिका युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के साथ बातचीत कर रहा है. मंगलवार को कूटनीतिक कोशिशें तेज हुईं और ईरान ने एक नया, चुनौती भरा बयान जारी किया. हवाई हमलों ने इस्लामिक गणराज्य को भारी नुकसान पहुंचाया, जबकि ईरान की मिसाइलों और ड्रोनों ने इजरायल और पूरे क्षेत्र में कई ठिकानों को निशाना बनाया. इस बीच, और भी अमेरिकी सैनिक मध्य पूर्व जाने की तैयारी में जुट गए. 

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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