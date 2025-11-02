डेमोक्रेट्स के दबदबे वाले राज्यों में नहीं चल रही ट्रंप की मर्जी, विरोधियों को धमकाने लगे? आर्थिक इंजन कहे जाने वाले शहर को भी नहीं बख्शा

New York mayoral election: डोनाल्ड ट्रंप विपक्षी दल डेमोक्रेट्स के नेताओं को हटाकर हर जगह अपना 'यस मैन' बैठाना चाहते हैं. व्हाइट हाउस में अपने लोग बैठाने के बाद बारी आई डेमोक्रेट्स के दबदबे वाले राज्यों की, जहां वो कुछ भी करके हर हाल में रिपब्लिकंस वफादारों की जीत चाहते हैं. विरोधियों का दावा है कि ट्रंप अब अमेरिकी इकॉनमी की रीढ़ और आर्थिक इंजन कहलाने वाले 'न्यूयॉर्क' के मेयर चुनाव को लेकर अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा चुके है. जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani) की हार और कर्टिस सिल्वा (Curtis Sliwa) की जीत तय करने के लिए ट्रंप साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने के साथ-साथ विरोधियों को धमकाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं.

धमकाने पर उतर आए ट्रंप!

दुनिया के सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क में 4 नवंबर को होने जा रहे मेयर इलेक्शन में डेमोक्रेट्स ममदानी के पक्ष में हवा दिख रही है. उनके कैंपेन को फुस्स करने के लिए ट्रंप भी चक्रव्यूह बुन चुके हैं. ममदानी सुपररिच पर टैक्स ठोकने का वादा करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का दुख दर्द दूर करने का वादा करके रेस में आगे दिख रहे हैं. वहीं ट्रंप ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अपनी मनमर्जी का काम न होने पर देख लेने की धमकी दी है.

ट्रंप ने कहा है कि वो न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में फेडरल एजेंट्स की तैनाती बढ़ाएंगे. न्यूयॉर्क में अन्य बड़े शहरों की तुलना में ज्यादा अप्रवासी रहते हैं. इसे लेकर उन्होंने कहा है कि इमीग्रेशन पर और सख्ती बरतेंगे. उनके इन बयानों को विपक्ष के नेता सीधे मतदाताओं को धमकाना करार दे रहे हैं.

ममदानी जीतें या सिल्वा लोगों को जता रही ये चिंता

न्यूयॉर्क में अलग किस्म की राजनीति हो रही है. अमेरिकी विश्लेषकों का मानना है कि फ्रीबीज और नए-नए सामाजिक कार्यक्रम चलाने का वादा करने वाले ममदानी जीते या सिल्वा दोनों में किसी की भी जीत न्यूयॉर्क वालों की मुसीबत बढ़ाएगी. ममदानी कम आय वालों के लिए चार साल तक का किराया फ्रीज कराना चाहते हैं. एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ममदानी की योजनाओं से शहर में महंगाई बढ़ेगी वहीं ट्रंप भी अपने कैंडिडेट की हार से भड़क कर मुश्किलें बढ़ाने वाले फैसले ले सकते हैं. न्यूयॉर्क में नए इमीग्रेशन अधिकारी और एजेंट्स की फौज तैनात करने से बिला वजह का तनाव बढ़ेगा. ट्रंप वहां सेना तैनात करने का फैसला भी ले सकते हैं.