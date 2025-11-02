Advertisement
trendingNow12984765
Hindi Newsदुनिया

डेमोक्रेट्स के दबदबे वाले राज्यों में नहीं चल रही ट्रंप की मर्जी, विरोधियों को धमकाने लगे? आर्थिक इंजन कहे जाने वाले शहर को भी नहीं बख्शा

Curtis Sliwa Vs Zohran Mamdani: दुनिया के सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क में 4 नवंबर को होने जा रहे चुनाव (New York Mayor elections) में कांटे का मुकाबला है. डेमोक्रेट्स का कैंपेन फुस्स करने के लिए रिपब्लिकंस ने चक्रव्यूह बुना है. ट्रंप की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा एक चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है. एक्सपर्ट्स ने इसका विश्लेषण किया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 02, 2025, 11:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डेमोक्रेट्स के दबदबे वाले राज्यों में नहीं चल रही ट्रंप की मर्जी, विरोधियों को धमकाने लगे? आर्थिक इंजन कहे जाने वाले शहर को भी नहीं बख्शा

New York mayoral election: डोनाल्ड ट्रंप विपक्षी दल डेमोक्रेट्स के नेताओं को हटाकर हर जगह अपना 'यस मैन' बैठाना चाहते हैं. व्हाइट हाउस में अपने लोग बैठाने के बाद बारी आई डेमोक्रेट्स के दबदबे वाले राज्यों की, जहां वो कुछ भी करके हर हाल में रिपब्लिकंस वफादारों की जीत चाहते हैं. विरोधियों का दावा है कि ट्रंप अब अमेरिकी इकॉनमी की रीढ़ और आर्थिक इंजन कहलाने वाले 'न्यूयॉर्क' के मेयर चुनाव को लेकर अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा चुके है. जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani) की हार और कर्टिस सिल्वा (Curtis Sliwa) की जीत तय करने के लिए ट्रंप साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने के साथ-साथ विरोधियों को धमकाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं. 

धमकाने पर उतर आए ट्रंप!

दुनिया के सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क में 4 नवंबर को होने जा रहे मेयर इलेक्शन में डेमोक्रेट्स ममदानी के पक्ष में हवा दिख रही है. उनके कैंपेन को फुस्स करने के लिए ट्रंप भी चक्रव्यूह बुन चुके हैं. ममदानी सुपररिच पर टैक्स ठोकने का वादा करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का दुख दर्द दूर करने का वादा करके रेस में आगे दिख रहे हैं. वहीं ट्रंप ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अपनी मनमर्जी का काम न होने पर देख लेने की धमकी दी है.   

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- ये भी पढ़ें- 1770 में पांच भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत समुद्री देश, वहां पहुंचे उपराष्ट्रपति; कम लोगों को मालूम होगा किस्सा

ट्रंप ने कहा है कि वो न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में फेडरल एजेंट्स की तैनाती बढ़ाएंगे. न्यूयॉर्क में अन्य बड़े शहरों की तुलना में ज्यादा अप्रवासी रहते हैं. इसे लेकर उन्होंने कहा है कि इमीग्रेशन पर और सख्ती बरतेंगे. उनके इन बयानों को विपक्ष के नेता सीधे मतदाताओं को धमकाना करार दे रहे हैं.

ममदानी जीतें या सिल्वा लोगों को जता रही ये चिंता 

न्यूयॉर्क में अलग किस्म की राजनीति हो रही है. अमेरिकी विश्लेषकों का मानना है कि फ्रीबीज और नए-नए सामाजिक कार्यक्रम चलाने का वादा करने वाले ममदानी जीते या सिल्वा दोनों में किसी की भी जीत न्यूयॉर्क वालों की मुसीबत बढ़ाएगी. ममदानी कम आय वालों के लिए चार साल तक का किराया फ्रीज कराना चाहते हैं. एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ममदानी की योजनाओं से शहर में महंगाई बढ़ेगी वहीं ट्रंप भी अपने कैंडिडेट की हार से भड़क कर मुश्किलें बढ़ाने वाले फैसले ले सकते हैं. न्यूयॉर्क में नए इमीग्रेशन अधिकारी और एजेंट्स की फौज तैनात करने से बिला वजह का तनाव बढ़ेगा. ट्रंप वहां सेना तैनात करने का फैसला भी ले सकते हैं.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

New York mayor Election

Trending news

भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
World News
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
ISRO
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
Weather
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
shahrukh khan
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
TMC
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
DNA
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
us
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
Indian Army
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में