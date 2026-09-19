/UN के बजट पर चली ट्रंप की कैंची... 1 अरब डॉलर से ज्यादा कटेगा बजट; हजारों पद भी होंगे खाली

World News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र ( UN) के बजट में 1 अरब डॉलर से ज्यादा की कटौती की बात कही है. इसके साथ ही UN के हेडक्वार्टर के स्टाफ और शांति सैनिकों की संख्या में भी कमी की गई. संयुक्त राष्ट्र का यह बयान ट्रंप के अगले हफ्ते महासभा को संबोधित करने से पहले आया है.
एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यालय के 3,000 पदों में कटौती की जा रही है और दुनिया भर में 25 प्रतिशत से अधिक शांति सैनिकों को वापस भेजा जा रहा है.
प्रशासन ने इन कटौतियों को संयुक्त राष्ट्र के काम को सीमित करने और उसके संसाधनों को शांति और सुरक्षा पर केंद्रित करने के प्रयास के रूप में पेश किया. ब्रीफिंग में बचत, प्रभावित पदों या शांति अभियानों का पूरा ब्योरा नहीं दिया गया. अधिकारी ने कहा,' अब संयुक्त राष्ट्र के बजट में एक अरब डॉलर से अधिक की कटौती की गई है.' अधिकारी ने इन कटौतियों को संगठन के 80 साल के इतिहास में पहली बार बताया और इसका श्रेय ट्रंप और विदेश मंत्री को दिया. इस ऐतिहासिक दावे के साथ ब्रीफिंग के दौरान कोई आंकड़े नहीं दिए गए. अधिकारी ने कहा कि हम इसे संयुक्त राष्ट्र को डाइट पर रखना कहते हैं.
प्रशासन का तर्क है कि संगठन ने बहुत सारी जिम्मेदारियां ले ली हैं और उसे संघर्षों को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए. अधिकारी ने कहा कि बजट पर सहमति हासिल करने के लिए आम सहमति और व्यापक कूटनीतिक प्रयासों की जरूरत थी. उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप अपने महासभा संबोधन में सुधारों पर चर्चा करेंगे, हालांकि भाषण की अंतिम सामग्री की घोषणा नहीं की गई थी. अधिकारी ने प्रशासन के इस कदम को संस्था को फिर से जीवित करने का अभियान बताया. उन्होंने कहा,' हमने इसे मिलकर MUNGA यानी मेक द यूएन ग्रेट अगेन के रूप में रीब्रांड करने पर काम किया है.'
उन्होंने वार्षिक बैठक के कूटनीतिक महत्व का भी बचाव किया. मैनहट्टन में राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, विदेश मंत्रियों, व्यापारिक नेताओं और राजनयिकों के जमावड़े से ऐसे अवसर पैदा होते हैं, जिन्हें कहीं और दोहराना मुश्किल है. अधिकारी ने पिछले साल की बैठक का जिक्र किया, जब ट्रंप ने खाड़ी देशों और पाकिस्तान, तुर्की और इंडोनेशिया सहित मुस्लिम बहुल देशों को एक साथ लाया था. उन्होंने उन चर्चाओं को बाद में हुए शर्म अल-शेख शांति समझौतों और ट्रंप की 20-सूत्रीय गाजा शांति योजना से जोड़ा. उन्होंने कहा कि प्रशासन इस साल की बैठक का उपयोग मौजूदा समझौतों और अनसुलझे कूटनीतिक प्रयासों दोनों को आगे बढ़ाने के लिए करने की उम्मीद करता है. ट्रंप सोमवार दोपहर न्यूयॉर्क पहुंचेंगे और उस शाम ट्रंप टॉवर में राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वह मंगलवार सुबह महासभा को संबोधित करेंगे.
ट्रंप के कार्यक्रम में ब्रिटिश और जापानी प्रधानमंत्रियों के साथ बैठकें और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के नेताओं के साथ एक बहुपक्षीय सत्र शामिल है. वह विश्व नेताओं के लिए एक स्वागत समारोह की मेजबानी भी करेंगे और वाशिंगटन लौटने से पहले वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति से मिलेंगे. उनका भाषण शांति समझौतों, चल रही बातचीत और उन समस्याओं पर प्रकाश डालेगा. प्रशासन का मानना है कि पिछली सरकारों ने इन्हें टाल दिया था. ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं और गाजा योजना पर प्रगति भी इसमें शामिल होगी. राष्ट्रपति के कार्यक्रम के अलावा, अधिकारियों ने AI गवर्नेंस, समुद्र के नीचे केबल, समुद्र तल के खनिज और सहायता के बजाय व्यापार पर जोर देने वाली पहल सहित व्यापक अमेरिकी कूटनीतिक एजेंडे की रूपरेखा भी बताई. ( इनपुट- IANS)