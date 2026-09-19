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UN के बजट पर चली ट्रंप की कैंची... 1 अरब डॉलर से ज्यादा कटेगा बजट; हजारों पद भी होंगे खाली

United Nations Budget: संयुक्त राष्ट्र के बजट में कटौती होने की तैयारी चल रही है. इसको लेकर अमेरिका के ट्रंप प्रशासन का फरमान आया है. इसके तहत UN को अपने बजट में से कुल 1 अरब डॉलर से ज्यादा की कटौती करनी होगी.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 19, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 01:34 PM IST
UN के बजट पर चली ट्रंप की कैंची... 1 अरब डॉलर से ज्यादा कटेगा बजट; हजारों पद भी होंगे खाली

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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