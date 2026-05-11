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Hindi Newsदुनियापाकिस्तान की मध्यस्थता फेल! ट्रंप ने फाड़ा ईरान का सीजफायर ड्राफ्ट, खाड़ी में ड्रोन हमलों से दहला समंदर

पाकिस्तान की मध्यस्थता फेल! ट्रंप ने फाड़ा ईरान का सीजफायर ड्राफ्ट, खाड़ी में ड्रोन हमलों से दहला समंदर

US-Iran Ceasefire Rejected: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर वार्ता फिर संकट में आ गई है. पाकिस्तान के जरिए भेजे गए ईरानी प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया. होर्मुज स्ट्रेट, ड्रोन हमलों और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तनाव बढ़ गया है. खाड़ी क्षेत्र में जहाजों और एयरस्पेस पर हमलों के बाद मध्य पूर्व में बड़े संघर्ष का खतरा गहरा गया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 11, 2026, 06:43 AM IST
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US-Iran Ceasefire Rejected
US-Iran Ceasefire Rejected

US-Iran Ceasefire: मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच संभावित सीजफायर की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है. ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को एक नया सीजफायर प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पूरी तरह से नामंजूर कर दिया. ट्रंप ने बिना ज्यादा जानकारी दिए सोशल मीडिया पर साफ कहा कि तेहरान अब अमेरिका के साथ खेल नहीं खेल पाएगा. ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, तेहरान चाहता है कि किसी भी समझौते में केवल मौजूदा संघर्ष को रोकने की बात न हो, बल्कि पूरे इलाके में स्थायी शांति सुनिश्चित की जाए. ईरान ने विशेष रूप से लेबनान में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को समझौते का हिस्सा बनाने की मांग की है.

होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर अड़ा अमेरिका

अमेरिकी प्रस्ताव में होर्मुज को दोबारा पूरी तरह खोलने, ड्रोन और मिसाइल हमले रोकने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने जैसी शर्तें शामिल थीं. अमेरिका का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने इस अहम समुद्री मार्ग पर काफी हद तक रोक लगा दी है, जिससे वैश्विक तेल, गैस और उर्वरक बाजार प्रभावित हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने कहा कि तनाव के बावजूद वॉशिंगटन अभी भी कूटनीतिक समाधान की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप दुश्मनी की ओर लौटने से पहले डिप्लोमेसी को हर संभव मौका देना चाहते हैं.

ऑपरेशन रहेगा जारी रहेगा: ईरान

ईरानी सरकारी टेलीविजन ने दावा किया कि देश के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और दुश्मनों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं. हालांकि बैठक की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई. इसी बीच खाड़ी क्षेत्र में ड्रोन हमलों ने हालात और तनावपूर्ण बना दिए हैं. कतर के पास एक जहाज में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई, जबकि संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत ने अपने एयरस्पेस में ड्रोन घुसने की पुष्टि की है. यूएई ने दावा किया कि उसने दो ड्रोन मार गिराए और इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया.

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समुद्री रास्तों पर संकट, जहाजों पर बढ़े हमले

कतर के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को खतरनाक और अस्वीकार्य बढ़ोतरी करार दिया है. वहीं कुवैती सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल सऊद अब्दुलअजीज अल ओतैबी ने कहा कि उनकी सेना ने ड्रोन गतिविधियों का जवाब दिया, लेकिन ड्रोन की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बाद से ईरान समर्थित गुटों, खासकर हिजबुल्लाह की ओर से सैकड़ों ड्रोन हमले किए जा चुके हैं. अमेरिका ने 13 अप्रैल से कई ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी भी शुरू कर दी है. अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने अब तक 61 व्यावसायिक जहाजों को वापस लौटाया और चार जहाजों को जब्त किया है.

शुक्रवार को अमेरिकी सेना ने दो ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया, जिन पर नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश का आरोप है. इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड नेवी ने चेतावनी दी कि यदि ईरानी जहाजों पर हमला जारी रहा तो क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और दुश्मन जहाजों पर भारी जवाबी कार्रवाई की जाएगी.

यूरेनियम भंडार बना सबसे बड़ा विवाद

तनाव की सबसे बड़ी वजह ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक भी है. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक, ईरान के पास 60 प्रतिशत तक शुद्धता वाला 440 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम मौजूद है, जो हथियार बनाने के स्तर के बेहद करीब माना जाता है. ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अक्रमी निया ने कहा कि यूरेनियम भंडारण स्थलों की सुरक्षा के लिए सेना पूरी तरह तैयार है. उन्होंने आशंका जताई कि दुश्मन घुसपैठ या हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के जरिए इन सामग्रियों को कब्जे में लेने की कोशिश कर सकते हैं. दूसरी ओर, बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि जब तक ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम देश से बाहर नहीं हटाया जाता, तब तक संघर्ष खत्म नहीं हो सकता. उन्होंने दावा किया कि ट्रंप ने उनसे कहा है कि यह काम फिजिकली किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: दुनिया में कोहराम के बीच पुतिन ने खेला 'मास्टरस्ट्रोक', अमेरिका और यूरोप की उड़ी नींद!

रूस, फ्रांस और ब्रिटेन भी एक्टिव

व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस अब भी ऐसे समझौते पर काम कर रहा है जिसमें ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम हटाया जा सके. वहीं फ्रांस और ब्रिटेन ने होर्मुज स्ट्रेट में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा मिशन का प्रस्ताव रखा है. हालांकि ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि किसी विदेशी जहाज ने अमेरिका के गैर-कानूनी कदमों में सहयोग किया, तो उसे तुरंत जवाब दिया जाएगा. ईरान के उप विदेश मंत्री काजम गरीबाबादी ने कहा कि होर्मुज में किसी भी विदेशी सैन्य गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस बीच दक्षिण कोरिया ने भी खुलासा किया है कि उसके संचालित जहाज हम्म नामू पर पिछले हफ्ते दो अज्ञात वस्तुओं से हमला हुआ, जिससे धमाका और आग लगी. फिलहाल हमले के पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच जारी है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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