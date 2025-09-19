क्या ये वही जिसने नागरिकता के लिए कर ली अपने भाई से शादी..., इल्हान उमर के खिलाफ ट्रंप के बिगड़े बोल
क्या ये वही जिसने नागरिकता के लिए कर ली अपने भाई से शादी..., इल्हान उमर के खिलाफ ट्रंप के बिगड़े बोल

Ilhan Omar: डोनाल्ड ट्रम्प ने डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि इल्हान उमर पर तीखा हमला किया है. ट्रम्प ने इल्हान उमर के मूल देश सोमालिया को भी निशाना बनाया. राष्ट्रपति ने उमर पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या यह वही नहीं है जिसने नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपने भाई से शादी की थी? अपनी आलोचना जारी रखते हुए ट्रम्प ने कहा कि हमारे देश में कितने घटिया लोग हैं.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 19, 2025, 11:37 AM IST
ANI
ANI

Trump Remarks On Ilhan Omar: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि इल्हान उमर पर तीखा हमला किया है. ट्रम्प ने इल्हान उमर के मूल देश सोमालिया को भी निशाना बनाया और उन पर सोमालिया की राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के बावजूद अमेरिका की आलोचना करने का आरोप लगाया. ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि इल्हान उमर का देश सोमालिया केंद्रीय सरकार के नियंत्रण की कमी, लगातार गरीबी, भुखमरी, फिर से उभरते आतंकवाद, समुद्री डकैती, दशकों के गृहयुद्ध, भ्रष्टाचार और व्यापक हिंसा से ग्रस्त है. उन्होंने सोमालिया के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 70% आबादी अत्यधिक गरीबी और व्यापक खाद्य असुरक्षा में रहती है. सोमालिया को लगातार दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में गिना जाता है, जिसमें रिश्वतखोरी, गबन और निष्क्रिय सरकार शामिल है.

हमारे देश में कितने घटिया लोग हैं: ट्रंप

राष्ट्रपति ने अपनी टिप्पणी सीधे उमर की ओर मोड़ते हुए कहा कि यह सब और इल्हान उमर हमें बताती हैं कि अमेरिका को कैसे चलाना है! क्या यह वही नहीं है जिसने नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपने भाई से शादी की थी? अपनी आलोचना जारी रखते हुए ट्रम्प ने कहा कि हमारे देश में कितने घटिया लोग हैं, जो हमें बता रहे हैं कि क्या करना है और कैसे करना है. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद. अमेरिका को फिर से महान बनाइए!

द हिल की रिपोर्ट के अनुसार, ऑनलाइन पोस्ट के बाद उसी दिन ट्रम्प की ओर से नई टिप्पणी आई जब उन्होंने सदन में उमर को फटकार लगाने और उनसे समिति के कार्यभार छीनने का प्रस्ताव पारित होने के बाद एक बार फिर उमर और सोमालिया पर हमला बोला. ट्रंप ने एयरफोर्स वन में संवाददाताओं से कहा कि मुझे लगता है कि वह बहुत बुरी हैं. मुझे लगता है कि उन पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए.  सोमालिया का फिर से जिक्र करते हुए ट्रम्प ने कहा कि तो वे कैसे कर रहे हैं? आपकी सरकार कैसी है? क्या उनके पास राष्ट्रपति है? क्या उनके पास कोई परिषद है? क्या उनके पास कुछ है? क्या उनके पास पुलिस है? मुझे इन लोगों से प्यार है. वे ऐसी जगह से आते हैं जहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और फिर वे हमें बताते हैं कि हमें अपना देश कैसे चलाना है.

उमर पर है चार्ली किर्क को बदमान करने का आरोप 

द हिल के अनुसार, अपने रुख को दोहराते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यदि उनकी निंदा की गई तो यह बहुत अच्छी बात है, यदि उन पर महाभियोग चलाया गया तो यह और भी बेहतर होगा. द हिल की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प की यह टिप्पणी बुधवार को प्रतिनिधि नैन्सी मेस द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को सदन में पेश करने के लिए हुए मतदान के बाद आई है, जिसमें उमर पर चार्ली किर्क को बदनाम करने और यह कहने का आरोप लगाया गया है कि वह अपनी हत्या के लिए स्वयं दोषी हैं. यह प्रस्ताव 214-213 के मामूली अंतर से फेल हो गया तथा चार रिपब्लिकनों ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इस प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया. नतीजे पर प्रतिक्रिया देते हुए उमर ने अपने सहयोगियों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे सहयोगियों का शुक्रिया कि उन्होंने मेरा साथ दिया और सदन में झूठ को बढ़ावा नहीं दिया. प्रथम संशोधन के प्रावधानों और निंदा के इस्तेमाल को सुरक्षित रखने के लिए मैं उनकी सराहना करती हूं. आखिरकार सदन में कुछ समझदारी आई.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

USA

