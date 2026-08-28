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ट्रंप ने कनाडा की 'ओंटारियो झील' का नाम बदलकर किया 'लेक ऑफ अमेरिका', बोले- अब महासागर का भी बदलूंगा नाम

What is Lake Ontario naming dispute? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की 'ओंटारियो झील' का नाम बदलकर 'लेक ऑफ अमेरिका' कर दिया है. लेकिन इससे भी उनकी चाहत पूरी नहीं हुई. उन्होंने कहा कि अब मैं महासागर का भी नाम बदलूंगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 28, 2026, 04:49 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:49 AM IST
ट्रंप ने कनाडा की 'ओंटारियो झील' का नाम बदलकर किया 'लेक ऑफ अमेरिका', बोले- अब महासागर का भी बदलूंगा नाम

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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