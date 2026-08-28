ट्रंप ने कनाडा की 'ओंटारियो झील' का नाम बदलकर किया 'लेक ऑफ अमेरिका', बोले- अब महासागर का भी बदलूंगा नाम

Why dispute between US and Canada over Lake Ontario? यूएस और कनाडा के बीच चल रहा तनाव और गंभीर हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चिढ़ाते हुए उसकी एक बड़ी झील का नामकरण अमेरिका के नाम पर कर दिया है. उन्होंने कनाडा की महान झीलों में से एक, 'लेक ओंटारियो' (Lake Ontario) का नाम बदलकर 'लेक ऑफ अमेरिका' (Lake America) करने के कार्यकारी आदेश पर गुरुवार को हस्ताक्षर किए. उनके इस कदम से दोनों देशों के बीच नया विवाद खड़ा कर दिया है. कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने इस पहल की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा करने असलियत नहीं बदली जा सकती और इसे हमेशा 'लेक ओंटारियो' ही कहा जाएगा.
कार्यकारी आदेश पर ट्रंप के साइन होने के बाद यू.एस. जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के निदेशक डॉ. नेड इस बारे में एलान किया. टेड की ओर से इंटीरियर विभाग को भेजे गए सर्कुलर के अनुसार, अमेरिकी आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों और 'जियोग्राफिक नेम्स इंफॉर्मेशन सिस्टम' में झील का नाम तुरंत प्रभाव से बदल दिया गया है.
BREAKING NEWS!
TO: Office of the Secretary, Department of the Interior
FROM: Director, U.S. Geological Survey
RE: Lake America rename
Sir,
As of 4:30 pm today the U.S. Geological Survey has officially designated the former Lake Ontario to be renamed as Lake America in all… pic.twitter.com/m4UixlNpEw
— The White House (@WhiteHouse) August 27, 2026
टेड ने कहा कि अगले कुछ दिनों में प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स में भी यह बदलाव दिखने लगेगा. उन्होंने बताया कि जियोग्राफिक नेम्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम में भी इस बदलाव को आधिकारिक बना दिया गया है.
अपनी इस कथित उपलब्धि पर खुश ट्रंप ने अब अपनी नई इच्छा जाहिर की है. उन्होंने गुरुवार को मीडियाकर्मियों से कहा, 'हमारे पास एक खाड़ी है और एक झील है. अब बस हमें एक महासागर की जरूरत है. इसके लिए शायद हमें अटलांटिक या पैसिफ़िक महासागर का नाम बदलना पड़े. हो सकता है हम दोनों के ही नाम बदल दें.
वे इतने पर ही नहीं रुके. टैरिफ विवाद पर कनाडा को निशाना बनाते हुए ट्रंप ने कहा, 'कनाडा के साथ हमें औसतन हर साल 62 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है. इसलिए उस पर टैरिफ लगाना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. उन्होंने कहा कि कनाडा के अधिकारी बुरे लोग हैं. उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया. उन्हें (कनाडा) को लगता कि अपने मुताबिक डील हासिल करना उनका हक है लेकिन हम ऐसा नहीं होने दे सकते.'
अमेरिकी राष्ट्रपति के इन कदमों का कनाडा ने जोरदार विरोध किया है. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पोस्ट कर ट्रंप के वार पर जोरदार पलटवार किया. उन्होंने सीधे-सपाट शब्दों में कहा कि ट्रंप चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें लेकिन कनाडा झुकेगा नहीं.
सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट लिखकर मार्क कार्नी ने लिखा, 'लेक ओंटारियो' नाम 'वेंडैट' (Wendat) शब्द 'ओंटारियो' (Ontari’io) से आया है, जिसका सही मतलब है कि झील सुंदर है, झील बड़ी है. यह नाम 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है. यह कनाडा के संघ और अमेरिका की आजादी की घोषणा, दोनों से भी पहले का है.'
The name Lake Ontario comes from the Wendat word Ontari’io, which, appropriately, means “the lake is beautiful, the lake is big”.
The name is more than 400 years old, predating both the Confederation of Canada and the Declaration of Independence of the United States of America.…
— Mark Carney (@MarkJCarney) August 27, 2026
कार्नी ने आगे लिखा, 'हम जानते हैं कि अमेरिका बदल रहा है. उनके व्यापारिक संबंध, उनकी विदेश नीतियां, उनके राष्ट्रीय स्मारक और उनके जल-निकायों के नाम - सब बदल रहे हैं. कनाडा के लोग भी यह जानते हैं कि असलियत यही है कि इसे 'लेक ओंटारियो' ही कहा जाए – पहले भी, अभी भी और हमेशा.'
ट्रंप के इस कदम से अमेरिका और कनाडा के ऐतिहासिक संबंधों में कड़वाहट और बढ़ गई है. इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय संप्रभुता और भौगोलिक नामकरण प्रक्रियाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल ये है कि क्या कोई भी मुल्क दूसरे देशों के स्थानों को अपने पसंदीदा नाम दे सकता है और उन पर अपनी संप्रभुत्ता का दावा कर सकता है.
लेक ओंटारियो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पांच महान झीलों में से एक है. क्षेत्रफल के लिहाज से यह पांचों झीलों में सबसे छोटी हो सकती है, लेकिन जल की मात्रा और गहराई के मामले में इसका स्थान बेहद महत्वपूर्ण है. यह झील अमेरिका के न्यू यॉर्क राज्य और कनाडा के ओंटारियो प्रांत के बीच एक प्राकृतिक और अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है. कनाडा का सबसे बड़ा शहर टोरंटो इसी झील के किनारे बसा हुआ है.
ट्रंप ने कनाडा को टारगेट करने से पहले मैक्सिको के साथ भी यही खेल खेला. उन्होंने मैक्सिको की खाड़ी का नाम जबरदस्ती बदलकर अमेरिका की खाड़ी यानी 'Gulf of America' कर दिया. अब ओंटारिया झील का नाम उन्होंने ओंटारिया झील कर दिया है. अब उनकी नजर किसी एक महासागर का नाम अमेरिका के नाम पर करने की है.
ट्रंप का कार्यकारी आदेश अमेरिका की घरेलू प्रशासनिक एजेंसियों पर लागू होता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जल निकायों के मामले में यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है. असल में किसी भी अंतरराष्ट्रीय जल निकाय के नामकरण को वैश्विक मान्यता देने का काम 'इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन' (IHO) और 'संयुक्त राष्ट्र भौगोलिक नाम विशेषज्ञ समूह' (UNGEGN) जैसे निकाय करते हैं.
चूंकि यह झील कनाडा के अधिकार क्षेत्र में भी आती है, इसलिए कनाडा इसे अपने मानचित्रों में 'लेक ओंटारियो' ही लिखेगा. बिना कनाडाई सहमति के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम परिवर्तित नहीं माना जा सकता.
इस विवाद से दशकों पुराने दो मित्र राष्ट्रों अमेरिका और कनाडा के बीच का भरोसा और कमजोर होगा. दोनों में व्यापारिक गतिरोध बढ़ेगा. दोनों देश इस झील को अलग-अलग नामों से अपने नक्शे में दिखाएंगे. इससे अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी और वैश्विक जीपीएस प्रणालियों में दो अलग-अलग नामों के इस्तेमाल से भ्रम पैदा होगा.इससे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और जल निकायों के नाम बदलने की एक गलत मिसाल कायम होगी, जिसका असर बाकी जगहों पर भी देखने को मिल सकता है.