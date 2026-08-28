ट्रंप ने कनाडा की 'ओंटारियो झील' का नाम बदलकर किया 'लेक ऑफ अमेरिका', बोले- अब महासागर का भी बदलूंगा नाम

Why dispute between US and Canada over Lake Ontario? यूएस और कनाडा के बीच चल रहा तनाव और गंभीर हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चिढ़ाते हुए उसकी एक बड़ी झील का नामकरण अमेरिका के नाम पर कर दिया है. उन्होंने कनाडा की महान झीलों में से एक, 'लेक ओंटारियो' (Lake Ontario) का नाम बदलकर 'लेक ऑफ अमेरिका' (Lake America) करने के कार्यकारी आदेश पर गुरुवार को हस्ताक्षर किए. उनके इस कदम से दोनों देशों के बीच नया विवाद खड़ा कर दिया है. कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने इस पहल की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा करने असलियत नहीं बदली जा सकती और इसे हमेशा 'लेक ओंटारियो' ही कहा जाएगा.