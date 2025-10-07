ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप ने फिर बजाया पुराना नॉन ऑथेंटिक रिकॉर्ड, बस बोलना था तो बोल दिया

Trump on Operation Sindoor: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर अपना 'झूठ राग' अलापा है. आज की तारीख बदलने के थोड़ी देर पहले ट्रंप ने फिर दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान संकट समाप्त हो गया है. ट्रंप ने फिर से गलतबयानी करते हुए दावा किया कि उन्होंने व्यापार के जरिए दोनों देशों के बीच का संघर्ष समाप्त किया, जबकि भारत का विदेश मंत्रालय पहले भी कई बार अलग-अलग मौकों पर ट्रंप का दावा खारिज कर चुका है, लेकिन ट्रंप हैं कि मानने को राजी नहीं, नोबल पीस प्राइज पर दावा ठोकने के लिए वो बार-बार अपना पुराना घिसापिटा रिकॉर्ड बजा रहे हैं. बड़े आदमी हैं वीकली प्रेस ब्रीफिंग में कुछ न कुछ बोलना होता है तो एक बार फिर पुराना माल यानी बयान पत्रकारों के आगे पेस्ट कर दिया.

मैंने 7-7 जंग रुकवाईं: डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप ने कहा, 'हम एक शक्तिशाली देश हैं क्योंकि, आप जानते हैं, मैंने 7 युद्ध समाप्त किए हैं, उनमें से कम से कम आधे मेरे विजन, मेरे टैरिफ के कारण तत्काल प्रभाव से रुक गए. अगर मेरे पास टैरिफ लगाने की ताकत नहीं होती, तो युद्ध चलता रहता, क्योंकि सात में से कम से कम 4 युद्ध अभी चल रहे होते. अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें, तो वे इसके लिए तैयार थे. सात विमान मार गिराए गए. मैं ठीक-ठीक नहीं बताना चाहता मैंने क्या कहा, लेकिन मैंने जो कहा वह बहुत प्रभावी था. हमने न केवल सैकड़ों अरब डॉलर कमाए, बल्कि टैरिफ की वजह से हम शांतिदूत भी हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 'तुम अगर साथ देने का वादा करो...' मलेशिया में शहबाज ने मांगी 'भीख'? IMF का नाम लेकर PAK को रुस्वा कर दिया

कनाडा से बातचीत को तैयार

ट्रंप ने आगे कहा, 'कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की आगामी यात्रा को लेकर मैं उत्साहित हूं, मुझे लगता है कि ओटावा के साथ भी एक धांसू डील होगी. वो हमसे कई मुद्दों पर बात करने के लिए आ रहे हैं.