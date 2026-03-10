'डुबोने में ज्यादा मजा आता है...,' ईरानी युद्धपोतों पर हमले के बाद क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप? अबतक 46 जहाजों को बनाया निशाना

Iran-Israel War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर किए गए हमलों को लेकर नया खुलासा किया है. उन्होंने दावा किया कि बीते महीने (फरवरी 2026) मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका ने ईरान में 5,000 ठिकानों पर हमला किया है, जिससे देश की मिसाइल क्षमता घटकर 10 प्रतिशत ही रह गई है. सोमवार ( 9 मार्च 2026) को फ्लोरिडा में एक सम्मेलन के दौरान बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने साढ़े तीन दिनों में 46 टॉप ऑफ द लाइन ईरानी नौसैनिक जहाजों को डुबो दिया.

'जहाज क्यों डुबाए...'

ट्रंप ने एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी के साथ ईरानी जहाज को डुबोने को लेकर हुई बातचीत का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा,' ईरान की ड्रोन और मिसाइल क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो रही है. नौसेना खत्म हो चुकी है. सब कुछ समुद्र की गहराई में डूबा पड़ा है. 46 जहाज, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? सच कहूं तो मुझे अपने लोगों पर थोड़ा गुस्सा आया. जब मैंने पूछा किस गुणवत्ता के जहाज? तो उन्होंने कहा, एक्सीलेंट, सबसे बेहतरीन. मैंने कहा हमने जहाजों पर कब्जा क्यों नहीं किया? हम उनका इस्तेमाल कर सकते थे. हमने उन्हें क्यों डुबो दिया?'

ईरान के साथ जारी रखेगा अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति ने रिपब्लिकन सांसदों से आगे कहा,' उन्होंने (सैन्य अधिकारी) कहा कि उन्हें डुबाने में ज्यादा मजा आता है, जिससे हंसी का माहौल बन गया. अधिकारियों ने आगे कहा कि उन्हें जहाज डुबाना ज्यादा पसंद है. उनका कहना है कि इन्हें डुबाना ज्यादा सुरक्षित है. मुझे लगता है कि यह शायद सच है.' ट्रंप ने बाद में ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने मिडिल ईस्ट से ऑयल सप्लाई रोक दी तो वह ईरान के साथ जंग को और बढ़ा देंगे. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया,' अगर ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य के अंदर ऑयल फ्लो को रोकने वाला कोई भी काम करता है तो अमेरिका द्वारा उन पर अब तक की तुलना में 20 गुना ज्यादा जोरदार हमला किया जाएगा.'

ईरान को अमेरिका की धमकी

ट्रंप ने आगे लिखा,' इसके अलावा हम आसानी से नष्ट किए जा सकने वाले लक्ष्यों को नष्ट कर देंगे, जिससे ईरान के लिए एक राष्ट्र के रूप में फिर से खड़ा होना लगभग असंभव हो जाएगा. उन पर मौत, आग और क्रोध का राज होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है और मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा न हो. यह अमेरिका की ओर से चीन और उन सभी देशों के लिए एक उपहार है जो होर्मुज जलडमरूमध्य का इस्तेमाल करते हैं. आशा है कि इस कदम की बहुत सराहना की जाएगी.' ईरान ने इसके जवाब में कहा कि अगर अमेरिका-इजरायल के हमले जारी रहे तो वह इस क्षेत्र से एक लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देगा.