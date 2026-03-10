Advertisement
trendingNow13136140
Hindi Newsदुनियाडुबोने में ज्यादा मजा आता है..., ईरानी युद्धपोतों पर हमले के बाद क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप? अबतक 46 जहाजों को बनाया निशाना

'डुबोने में ज्यादा मजा आता है...,' ईरानी युद्धपोतों पर हमले के बाद क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप? अबतक 46 जहाजों को बनाया निशाना

Trump On Iranian Ship Attack: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ ईरानी जहाजों को लेकर हुई बातचीत का जिक्र किया. ट्रंप ने बताया कि उन्होंने जब सैन्य अधिकारियों से पूछा की उन्होंने जहाजों को क्यों डुबोया तो इसका जवाब देते हुए सेना ने कहा कि उन्हें ऐसा करना अच्छा लगता है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 10, 2026, 05:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'डुबोने में ज्यादा मजा आता है...,' ईरानी युद्धपोतों पर हमले के बाद क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप? अबतक 46 जहाजों को बनाया निशाना

Iran-Israel War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर किए गए हमलों को लेकर नया खुलासा किया है. उन्होंने दावा किया कि बीते महीने (फरवरी 2026) मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका ने ईरान में 5,000 ठिकानों पर हमला किया है, जिससे देश की मिसाइल क्षमता घटकर 10 प्रतिशत ही रह गई है. सोमवार ( 9 मार्च 2026) को फ्लोरिडा में एक सम्मेलन के दौरान बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने साढ़े तीन दिनों में 46 टॉप ऑफ द लाइन ईरानी नौसैनिक जहाजों को डुबो दिया. 

'जहाज क्यों डुबाए...'

ट्रंप ने एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी के साथ ईरानी जहाज को डुबोने को लेकर हुई बातचीत का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा,' ईरान की ड्रोन और मिसाइल क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो रही है. नौसेना खत्म हो चुकी है. सब कुछ समुद्र की गहराई में डूबा पड़ा है. 46 जहाज, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? सच कहूं तो मुझे अपने लोगों पर थोड़ा गुस्सा आया. जब मैंने पूछा किस गुणवत्ता के जहाज? तो उन्होंने कहा, एक्सीलेंट, सबसे बेहतरीन. मैंने कहा हमने जहाजों पर कब्जा क्यों नहीं किया? हम उनका इस्तेमाल कर सकते थे. हमने उन्हें क्यों डुबो दिया?' 

ये भी पढ़ें- पहले दिन खामेनेई का खात्मा, 10वें दिन मोजतबा की ताजपोशी... मिसाइलों की जंग क्या तीसरा विश्व युद्ध कराकर ही मानेंगी? 

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान के साथ जारी रखेगा अमेरिका 

अमेरिकी राष्ट्रपति ने रिपब्लिकन सांसदों से आगे कहा,' उन्होंने (सैन्य अधिकारी) कहा कि उन्हें डुबाने में ज्यादा मजा आता है, जिससे हंसी का माहौल बन गया. अधिकारियों ने आगे कहा कि उन्हें जहाज डुबाना ज्यादा पसंद है. उनका कहना है कि इन्हें डुबाना ज्यादा सुरक्षित है. मुझे लगता है कि यह शायद सच है.' ट्रंप ने बाद में ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने मिडिल ईस्ट से ऑयल सप्लाई रोक दी तो वह ईरान के साथ जंग को और बढ़ा देंगे. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया,' अगर ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य के अंदर ऑयल फ्लो को रोकने वाला कोई भी काम करता है तो अमेरिका द्वारा उन पर अब तक की तुलना में 20 गुना ज्यादा जोरदार हमला किया जाएगा.' 

ये भी पढ़ें- फारस की खाड़ी में ईरान के छोटे से द्वीप पर अब तक क्यों नहीं पड़ी ट्रंप की नजर? जानिए खार्ग की खूबियां 

ईरान को अमेरिका की धमकी 

ट्रंप ने आगे लिखा,' इसके अलावा हम आसानी से नष्ट किए जा सकने वाले लक्ष्यों को नष्ट कर देंगे, जिससे ईरान के लिए एक राष्ट्र के रूप में फिर से खड़ा होना लगभग असंभव हो जाएगा. उन पर मौत, आग और क्रोध का राज होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है और मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा न हो. यह अमेरिका की ओर से चीन और उन सभी देशों के लिए एक उपहार है जो होर्मुज जलडमरूमध्य का इस्तेमाल करते हैं. आशा है कि इस कदम की बहुत सराहना की जाएगी.' ईरान ने इसके जवाब में कहा कि अगर अमेरिका-इजरायल के हमले जारी रहे तो वह इस क्षेत्र से एक लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देगा. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
LPG shortage
जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
israel iran war
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
india
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
LPG Crisis
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
Sir
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
Kerala News
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
nasik
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे अमित शाह, बुधवार को बोल सकते हैं लोकसभा में
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे अमित शाह, बुधवार को बोल सकते हैं लोकसभा में
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?