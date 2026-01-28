Advertisement
'एक और खूबसूरत आर्माडा ईरान की तरफ बढ़ रही है…', ट्रंप ने सबसे विनाशकारी युद्धपोत भेजा, खामनेई के सामने अब सिर्फ जंग या डील का विकल्प!

Trump announces armada heading towards Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर एक नई अमेरिकी “आर्माडा” भेजने का ऐलान किया है. इसमें अत्याधुनिक विध्वंसक युद्धपोत और लड़ाकू विमान शामिल हैं. ट्रंप ने दबाव के साथ बातचीत की उम्मीद जताई है. इस कदम से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है और ईरान के सामने जंग या समझौते का विकल्प रह गया है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 28, 2026, 06:53 AM IST
Trump Armada Iran: मिडिल ईस्ट एक बार फिर तनाव की आग में घिरता दिख रहा है. अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चली आ रही खींचतान अब नए मोड़ पर पहुंच गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मंच से ऐलान किया है कि अमेरिका की एक नई नौसैनिक “आर्माडा” ईरान की दिशा में रवाना हो चुकी है. ट्रंप ने इसे “एक और खूबसूरत आर्माडा” बताया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है.

ट्रंप का बयान क्यों अहम?
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक,  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक जोरदार भाषण में ऐलान किया कि ईरान की तरफ "एक और खूबसूरत आर्माडा" रवाना हो रहा है. उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, "There's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now." ये दूसरा आर्माडा है, जो पहले वाले के बाद भेजा गया है. इस फ्लीट में USS Abraham Lincoln जैसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं, जहां से दर्जनों लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं. साथ ही कई Arleigh Burke-class गाइडेड मिसाइल विध्वंसक (destroyers) भी हैं, जो टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस हैं. ये मिसाइलें ईरान के अंदरूनी इलाकों तक आसानी से पहुंच सकती हैं. अपने भाषण में ट्रंप ने कहा, “I hope they make a deal” यानी “मुझे उम्मीद है कि वे समझौता करेंगे.” इस एक लाइन ने साफ कर दिया कि अमेरिका एक तरफ ताकत दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ बातचीत का दरवाज़ा भी खुला रखना चाहता है.

आर्माडा किसे कहते हैं?
आर्माडा (Armada) एक बड़ा और ताकतवर जहाजों का बेड़ा होता है, खासकर युद्ध के लिए तैयार नौसेना के जहाजों का समूह. सरल शब्दों में कहें तो जब बहुत सारे युद्धपोत, विध्वंसक, एयरक्राफ्ट कैरियर और अन्य लड़ाकू जहाज एक साथ किसी मिशन पर जाते हैं, तो उसे आर्माडा कहते हैं. ये आमतौर पर किसी बड़े युद्ध या दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है.

दबाव की कूटनीति
अमेरिका पहले भी कई बार इस रणनीति का इस्तेमाल कर चुका है पहले सैन्य दबाव, फिर बातचीत. ईरान के मामले में भी यही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है. ट्रंप प्रशासन मानता है कि मजबूत सैन्य मौजूदगी तेहरान को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर सकती है.

बढ़ता खतरा, बढ़ती चिंता
ईरान की ओर अमेरिकी युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की तैनाती से पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है. खाड़ी देश, इजरायल और यूरोपीय ताकतें हालात पर करीबी नजर बनाए हुए हैं. किसी भी छोटी चूक या उकसावे से हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं.

दुनिया पर क्या असर पड़ेगा?
अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता है, तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा. तेल की कीमतें, वैश्विक बाजार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बहुत कुछ प्रभावित हो सकता है. वहीं अगर डील होती है, तो यह वैश्विक राजनीति के लिए बड़ी राहत होगी.

खामनेई के सामने विकल्प
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के सामने अब दो ही रास्ते बचे हैं या तो अमेरिकी शर्तों पर बातचीत करें, या फिर बढ़ते सैन्य दबाव का सामना करें.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

iran

