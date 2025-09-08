ट्रंप बोले- यूरोप के नेता आ रहे अमेरिका, पुतिन से भी जल्द करूंगा बात; क्या रूस को झेलनी पड़ेगी प्रतिबंधों की मार?

Russia-Ukraine War: रूस द्वारा यूक्रेन पर फिर से हमला किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कि आने वाले दिनों में उनकी व्लादिमीर पुतिन से बात करने की योजना है. ट्रम्प ने कहा कि कई यूरोपीय नेताओं के संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करने की भी उम्मीद है. ट्रंप ने कहा कि अगले कुछ दिनों में हम रूस- यूक्रेन मामले को सुलझा लेंगे. भरोसा रखिए. हम इसे सुलझा लेंगे.

यूएस ओपन फाइनल से लौटने के बाद मैरीलैंड में ज्वाइंट बेस एंड्रयूज में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रम्प ने संघर्ष से संबंधित स्थिति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया. उन्होंने आगे कहा कि देखेंगे हमारी चर्चाएं बहुत दिलचस्प होंगी. यूरोपीय नेता सोमवार या मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से हमारे देश आ रहे हैं और मुझे लगता है कि हम इस पर फैसला ले लेंगे. मुझे लगता है कि हम इसे पूरा कर लेंगे. हमें यह करना ही होगा.

इस बीच ट्रंप ने पुतिन के साथ अपने संबंधों पर बात करते हुए कहा कि वह रूस के प्रति किसी से भी ज्यादा सख्त रहे हैं, लेकिन युद्ध से वह बेहद परेशान हैं. इस बीच ट्रंप ने रूस का जिक्र करते हुए कहा कि रूस के प्रति मुझसे ज्यादा सख्त रुख किसी का नहीं था. लेकिन मैं ख़ुश नहीं हूं मैं पूरी स्थिति से खुश नहीं हूं यह दिलचस्प है इसका हम पर कोई असर नहीं है. यह हमारे सैनिकों पर नहीं है. यह मानवता की भयानक बर्बादी है.

रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकते है ट्रंप

इससे पहले ट्रम्प ने घोषणा की थी कि वह यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के जवाब में रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के दूसरे चरण में जाने और पुतिन को दंडित करने के लिए तैयार हैं , तो ट्रम्प ने कहा कि हां, मैं तैयार हूं. शुक्रवार को ट्रम्प ने स्वीकार किया कि वह अपने चुनावी वादों में से एक को पूरा नहीं कर पाए जिससे उन्हें व्हाइट हाउस में दूसरा कार्यकाल जीतने में मदद मिली. उन्होंने चल रहे संघर्ष को रोकने में अपनी विफलता को स्वीकार करते हुए इसे अपने प्रशासन के दौरान संभवतः सबसे कठिन संघर्ष बताया. बता दें, रूस द्वारा कई यूक्रेनी शहरों पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों में एक बच्चे सहित कम से कम 3 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए. हमलों में आवासीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा और यूक्रेन के कैबिनेट मंत्री भवन में आग लग गई.