US Tariff: मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए बेचैन हूं... ट्रेड डील पर ट्रंप का बड़ा बयान

Donald Trump on US Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों और बयानों की वजह से अगर ट्रेंड होते हैं तो दूसरी ओर वो इसी अंदाज की वजह से ट्रोल भी होते हैं. कभी वो दो देशों की लड़ाई रुकवाने का दावा करके नोबल पीस प्राइज पर दावा ठोंकते हैं, तो कभी 'टैरिफ दंड' दिखाकर सुपरपावर मुल्क का राष्ट्रपति होने की धौंस दिखाते हैं. ट्रंप का नया दावा भारत-अमेरिका की संभावित ट्रेड डील को लेकर आया है, जिसमें भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद उनके लहजे में कुछ नरमी दिखाई दे रही है. यूं तो भारत और अमेरिका मार्च से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई है.

रास्ता निकालने की कोशिशें जारी: ट्रंप

भारत-अमेरिका के बीच इस साल पांच दौर की वार्ता हो चुकी है. ताजा हालातों को लेकर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट किया, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका, दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं. मैं आने वाले कुछ दिनों में अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए बेचैन हूं. मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए मिलकर एक कामयाबी भरा रास्ता निकालने यानी सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी.'

US President Donald Trump posts, "I am pleased to announce that India, and the United States of America, are continuing negotiations to address the trade barriers between our two nations. I look forward to speaking with my very good friend, Prime Minister Modi, in the upcoming… pic.twitter.com/pDBB4KZh46 — ANI (@ANI) September 9, 2025

मामले में अबतक क्या हुआ?

अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% आयात शुल्क लगाने के बाद भारत ने कूटनीतिक स्तर पर बातचीत तेज कर दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत सभी दरवाजे खुले रखकर अमेरिका से व्यापार वार्ता जारी रखेगा.

FAQ

सवाल- अमेरिका का 50% टैरिफ कब से लगा है?

जवाब- अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय उत्पादों पर 50% आयात शुल्क लगा दिया है.

सवाल- भारत की कौन सी इंडस्ट्री पर ट्रंप टैरिफ की मार ज्यादा पड़ी है?

जवाब- कृषि, डेयरी, वस्त्र, चमड़ा और जूता-चप्पल जैसे श्रम-आधारित उद्योगों पर पड़ा है.

