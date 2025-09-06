भारत के टैरिफ से जा रही अमेरिकियों की नौकरी? ट्रंप के चहेते सलाहकार पीटर नवारो का नया फलसफा
Advertisement
trendingNow12910396
Hindi Newsदुनिया

भारत के टैरिफ से जा रही अमेरिकियों की नौकरी? ट्रंप के चहेते सलाहकार पीटर नवारो का नया फलसफा

Peter Navarro:  ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत पर रूसी तेल से मुनाफाखोरी का आरोप लगाया. नवारो ने ये भी कहा कि भारत के टैरिफ से अमेरिकी नौकरियों को नुकसान हो रहा है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 06, 2025, 04:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के टैरिफ से जा रही अमेरिकियों की नौकरी? ट्रंप के चहेते सलाहकार पीटर नवारो का नया फलसफा

Trump Tariff on India: अमेरिकी सेना और रक्षा मंत्री को छोड़कर यूएस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर उनकी पूरी कैबिनेट और व्हाइट हाउस के तमाम अफसर दिन रात भारत को घेरने में लगे हैं. कोई नसीहत दे रहा है, कोई धमका रहा है. US कॉमर्स मिनिस्टर की दो महीने वाली धमकी दिए चंद घंटे भी बीते थे कि ट्रंप 'सरकार' के दुलारे पीटर नवारो का नया बयान आ गया. वहीं ट्रंप ने भी पुराना राग छेड़ दिया. मुद्दा बस एक वहीं रूस से तेल क्यों खरीद रहे हो?

एक ही नारा एक ही नाम...

सात समंदर पार अमेरिका में मानो सुबह शाम बस एक ही नारा एक ही नाम इंडिया-इंडिया का जाप चल रहा है. ताजा मामले में जहां ट्रंप के दुलारे नवारो ने एक बार फिर भारत को ज्ञान बांटा वहीं खुद ट्रंप ने अपनी पोस्ट पर न्यूज़ एजेंसी ANI द्वारा पूछे सवाल का जवाब देते हुए कहा, 'मुझे निराशा हुई है कि भारत रूस से इतना तेल खरीदेगा, हालांकि उन्हें बता दिया था कि मैंने भारत पर 50% का बहुत ऊंचा टैरिफ लगाया है. जैसा आप जानते हैं, मेरे (भारतीय प्रधानमंत्री) मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं. वह कुछ महीने पहले यहां आए थे, हम रोज गार्डन गए थे.हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. खैर...' 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- भारत-रूस के मेल से सहमे US की रस्सी जल गई! ट्रंप का बल नहीं गया, खिसियाए कॉमर्स सेक्रेटरी बोले-इंडिया माफी मांगेगा

नवारो का नया बयान

भारत के ब्राह्मणों पर निशाना साधने के बाद ट्रोल हुए ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत पर रूसी तेल से मुनाफाखोरी का आरोप लगाया. नवारो ने ये भी कहा कि भारत के टैरिफ से अमेरिकियों की नौकरियां जा रही हैं. हालांकि X पर किए पोस्ट में नवारो ने ये टिप्पणी वाशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकिल के जवाब में की, जिसमें भारत के साथ संबंध सुधारने के ट्रंप प्रशासन के परस्पर विरोधी प्रयासों का वर्णन किया गया था.

दरअसल वाशिंगटन पोस्ट के लेख में दावा किया गया था कि वाशिंगटन द्वारा नई दिल्ली के प्रति इस्तेमाल की गई भड़काऊ भाषा दोनों देशों के बीच संबंधों में संकट को और गहरा कर रही है. नवारो ने हाल के दिनों में भारत पर बार-बार कटाक्ष किए हैं. क्रेमलिन के लिए लॉन्ड्रोमैट कहने से लेकर, रूस में संघर्ष से ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं जैसे बेहद बुरे व्यंग्य तक पर वो ट्रोल हो चुके नवारो ने उस रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा, 'तथ्य ये है कि भारत के उच्चतम टैरिफ से अमेरिकी नौकरियां खत्म हो रही हैं. भारत रूसी तेल को पूरी तरह से लाभ के लिए खरीदता है और उसकी कमाई रूसी युद्ध मशीनों को खिलाता है.  यूक्रेनियन/रूसी मरते हैं और अमेरिकी करदाताओं को अधिक भुगतान करना पड़ता है. भारत सच्चाई को नहीं संभाल सकता और वाशिंगटन पोस्ट वामपंथी अमेरिकी फर्जी खबरों को घुमाता है.'

शुक्रवार को, व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट ने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप और ट्रेड टीम भारत के रूसी कच्चे तेल के निरंतर आयात से निराश हैं, लेकिन सकारात्मक विकास की उम्मीद करते हैं. मुझे लगता है कि भारत, रूस के यूक्रेन युद्ध को फंडिंग करना जारी रख सकता है. हालांकि ये उम्मीद है, ये लोकतांत्रिक मुद्दा है और हम सकारात्मक विकास करेंगे.'

भारत का रुख जानिए

नवारो की हालिया पोस्ट एक्स पर विदेश मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को अपने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो द्वारा की गई टिप्पणियों को खारिज करने के तुरंत बाद आई है, विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उन्हें गलत और भ्रामक बयान बताया है. उन्होंने कहा, ब्लूमबर्ग टेलीविजन को दिया इंटरव्यू और उनके तमाम भ्रामक बयानों को हम खारिज करते हैं, जाहिर तौर पर अस्वीकार करते हैं.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

US tariff

Trending news

बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
PM Modi
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
DNA
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
mounted police
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
DNA
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
Bengaluru
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
Telangana NEWS
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
Army chief
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
Jammu Kasmir News
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
Ashoka Emblem
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
Hazratbal Dargah
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
;