Hindi Newsदुनिया

इल्हान उमर कचरा हैं, हम US में उन्हें नहीं रहने देंगे, ट्रंप ने भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली मुस्लिम सांसद के खिलाफ खोला मोर्चा

Trump Says Ilhan Omar Garbage: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमाली प्रवासियों को अमेरिका में न आने देने की बात कही है उन्हें 'कचरा' बताया है. इसके साथ ही ट्रंप ने डेमोक्रेट मुस्लिम सांसद इल्हान उमर को भी कचरा कह दिया है. यही नहीं ट्रंप उन्हें अपने देश सोमालिया वापस जानें की भी सलाह दी है. आइए जानते हैं कौन हैं इल्हान उमर. जिससे ट्रंप ने बताया कचरा. भारत के खिलाफ जहर उगलने से क्या है रिश्ता. हिजाब, भाई से निकाह का क्या है मामला.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 03, 2025, 08:09 AM IST
US President Donald Trump against Somali immigrants: अमेरिका की राजनीति में फिर से डोनाल्ड ट्रंप का विवादास्पद बयान चर्चा में है.अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को सोमाली आप्रवासियों पर गुस्सा निकाला. उन्होंने कहा कि इन्हें अमेरिका में स्वागत नहीं करना चाहिए. साथ ही, उन्होंने सोमालिया की लंबी परेशानियों पर भी जोर दिया. समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, ट्रंप ने सोमाली प्रवासियों के खिलाफ बहुत सख्त बातें कहीं. उन्होंने इन्हें अमेरिका में 'अनचाहा' बताया. यह बयान ऐसे समय में आया जब मिनेसोटा राज्य में एक बड़ा घोटाला सामने आया. वहां अभियोजक कह रहे हैं कि 1 अरब डॉलर से ज्यादा पैसे ऐसी सामाजिक सेवाओं में चले गए जो असल में मौजूद ही नहीं थीं. इसका बड़ा हिस्सा सोमाली अमेरिकियों ने गलत बिलिंग से लिया था.

सोमालिया में उनके पास कुछ भी नहीं है
ट्रंप ने एक कैबिनेट बैठक में कहा, "सोमालिया में उनके पास कुछ भी नहीं है. वे बस एक-दूसरे को मारते रहते हैं. उनका देश किसी कारण से अच्छा नहीं है. वहां से बदबू आती है और हम उन्हें अपने देश में नहीं चाहते." ट्रंप ने बैठक में आगे कहा, "हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं. हम एक रास्ता चुन सकते हैं या दूसरा. अगर हम अपने देश में कचरा लाते रहे, तो गलत रास्ते पर चले जाएंगे." उन्होंने कहा कि सोमाली अमेरिकी कुछ भी योगदान नहीं देते. 

इल्हान उमर कचरा है: ट्रंप
साथ ही उन्होंने मिनेसोटा की डेमोक्रेट सांसद इल्हान उमर की भी कड़ी आलोचना की. इल्हान मूल रूप से सोमालिया की हैं. ट्रंप ने इल्हान को 'कचरा' कहा और उनके दोस्तों को भी 'कचरा' बताया. उन्होंने कहा कि इल्हान को अपने मूल देश वापस जाना चाहिए, जहां से वे आई हैं. वहां वे अपने लोगों के लिए काम करें. ट्रंप ने पिछले हफ्ते 1991 से सोमालियों के डिपोर्टेशन (निर्वासन) के खिलाफ दी गई सुरक्षा को खत्म कर दिया था. तब सोमालिया में अराजकता फैली हुई थी. मिनेसोटा में अभियोजक टैक्सपेयर्स (करदाताओं) के पैसे चुराने की कई साजिशों की जांच कर रहे हैं. इनमें कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों को खाना देने के झूठे दावों वाली कंपनियां भी शामिल हैं.

अब जानते हैं कौन हैं इल्हान उमर, भारत के खिलाफ जहर उगलने से क्या है रिश्ता. भाई से निकाह का क्या है मामला.
इल्हान उमर कौन हैं?
इल्हान उमर (Ilhan Omar) अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं, जो मिनेसोटा राज्य के 5वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सांसद हैं. वे 2019 से इस पद पर हैं. इल्हान पहली सोमाली-अमेरिकी मुस्लिम महिला हैं जो अमेरिकी कांग्रेस पहुंचीं. वे प्रोग्रेसिव पॉलिसी को बढ़ावा देती हैं, जैसे यूनिवर्सल हेल्थकेयर, मिनिमम वेज बढ़ाना, स्टूडेंट लोन माफी और इमिग्रेशन रिफॉर्म. 

उनका बैकग्राउंडजन्म और बचपन
4 अक्टूबर 1982 को सोमालिया के मोगादिशू में पैदा हुईं. वे सात भाई-बहनों में सबसे छोटी हैं. 1991 में सोमालिया के गृहयुद्ध के दौरान आठ साल की उम्र में परिवार के साथ भागना पड़ा. चार साल केन्या के रिफ्यूजी कैंप में बिताए.
अमेरिका में आगमन: 1995 में परिवार अमेरिका पहुंचा. 1997 में मिनेसोटा के मिनियापोलिस में बस गए. 2000 में अमेरिकी नागरिक बनीं.
शिक्षा: नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल स्टडीज में डिग्री ली.
राजनीतिक सफर: 2016 में मिनेसोटा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में चुनी गईं, जहां वे पहली सोमाली-अमेरिकी मुस्लिम विधायक बनीं. 2018 में कांग्रेस पहुंचीं. 

भारत के खिलाफ 'जहर उगलने' का क्या रिश्ता?
इल्हान उमर को भारत में 'एंटी-इंडिया' माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कई बार भारत सरकार की नीतियों की आलोचना की है. खासकर कश्मीर, धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और मानवाधिकारों पर. 

कश्मीर पर स्टैंड: 2019 में आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया. 2022 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया. भारत ने इसे 'संप्रभुता का उल्लंघन' कहा. 

धार्मिक स्वतंत्रता रेजोल्यूशन: 2022 और 2023 में यूएस कांग्रेस में रेजोल्यूशन पेश किया, जिसमें भारत को मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन का दोषी ठहराया. उन्होंने पीएम मोदी के यूएस दौरे का बहिष्कार भी किया. 

खालिस्तानी मुद्दा: 2023 में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर टिप्पणी की, कनाडा की जांच में भारत की संलिप्तता का समर्थन किया. 

हालिया विवाद: 2024 में राहुल गांधी से यूएस में मुलाकात पर बीजेपी ने हमला बोला, उन्हें 'रैडिकल एंटी-इंडिया एलीमेंट' कहा. 

भाई से निकाह का क्या मामला?
यह इल्हान उमर के खिलाफ सबसे विवादास्पद आरोप है, जो 2016 से चला आ रहा है. दावा है कि उन्होंने 2009 में अपने जैविक भाई अहमद नूर सईद एलमी (Ahmed Nur Said Elmi) से शादी की, ताकि उसे अमेरिकी नागरिकता दिला सकें. यह इमिग्रेशन फ्रॉड का केस माना जाता है. बाद में डोनाल्ड ट्रंप और कंजर्वेटिव मीडिया ने इस मामले पर जमकर मोर्चा खोला. ट्रंप ने तो पिछले महीने ही नवंबर 2025 में फिर कहा कि इल्हान ने 'भाई से शादी की' और उन्हें देश से निकाल देना चाहिए. उनके हिजाब पहनने पर भी ट्रंप ने निशाना साधा था.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

Ilhan Omar

