ईरान को 'पंगु' बनाकर ट्रंप ने सऊदी अरब को बना दिया 'हीरो'! अमेरिका ने कैसे मिडिल ईस्ट का बदल दिया 'चौधरी'?

US-Saudi Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को अब तक के सबसे बेहतरीन सैन्य हथियार बेचने का ऐलान कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है. इससे सिर्फ एक दिन पहले ही सऊदी को “प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी” का दर्जा दिया गया था. यानी अब अमेरिका खुलकर सऊदी के साथ खड़ा नजर आ रहा है. आइए जानते हैं कैसे मिडिल-ईस्ट में ईरान को 'पंगु' बनाकर ट्रंप ने सऊदी अरब को बना दिया 'हीरो'.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 20, 2025, 08:11 AM IST
Trump hosts Saudi Arabia Mohammed bin Salmanइन दिनों सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) का अमेरिका दौरा सुर्खियों में छाया हुआ है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस में शाही तामझाम से वेलकम किया किया है. तोपों की सलामी, मिलिट्री फ्लाईओवर, गार्ड ऑफ ऑनर और ओवल ऑफिस में मीटिंग के दौरान दिखाई गई बहुत गर्मजोशी भरी बातें, दोस्ताना और करीबी बॉन्डिंग, जो इतनी मजेदार और भावुक लगी कि मीडिया ने इसे 'ब्रोमांस' तक दे दिया है. अमेरिका में प्रिंस के लिए किया गया एक-एक काम पूरी दुनिया की नजरों में है. जिसके बाद अब मिडिल ईस्ट की सियासत में एक भूचाल सा आ गया है.

ट्रंप ने बना दिया सऊदी को 'हीरो'?
एक तरफ अमेरिका ने जून 2025 में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को B-2 बॉम्बर्स से तबाह कर 'परमाणु सपना' चूर-चूर कर दिया, तो सऊदी अरब को दुनिया के सबसे एडवांस्ड F-35 स्टील्थ जेट्स थमा दिए. सऊदी को 'मेजर नॉन-नाटो अलाय' का दर्जा, 1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश का वादा और अरबों का हथियार सौदा. ये सब मिलाकर ट्रंप ने सऊदी को रीजन का नया 'चौधरी' बना दिया है. कुल मिलाकर ईरान 'पंगु' हो गया है और इन दिनों दुनिया की नजर में सऊदी 'हीरो'. जानते हैं इसके पीछे की कहानी. 

ईरान पर ट्रंप का 'क्लीन स्वीप': कैसे खत्म हुआ परमाणु सपना?
ट्रंप ने कहा, "हमने ईरान का परमाणु खतरा कुछ ही दिनों में मिटा दिया. B-2 बॉम्बर्स ने सटीक हमले किए, जो पहाड़ों के अंदर बने ठिकानों को तबाह कर दिया." जून 2025 के 12-दिन के ऑपरेशन में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को 'ओब्लिटरेट' कर दिया. सऊदी ने इसमें अमेरिका की मदद की थी, जिसके बदले ट्रंप ने सऊदी को 'ट्रू पार्टनर' बता दिया. अब ईरान कमजोर, और मिडिल ईस्ट में अमेरिका-सऊदी का गठजोड़ चमक रहा है. 

F-35 जेट्स का मेगा डील: सऊदी की आर्मी बनेगी 'अदृश्य दानव'?
ट्रंप ने 17 नवंबर को ऐलान किया, "हम सऊदी को F-35 स्टील्थ फाइटर्स बेचेंगे. ये दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार हैं. ये पहली बार है जब मिडिल ईस्ट में इजरायल के अलावा किसी को ये जेट्स मिलेंगे. सौदे में 48 F-35, 300 अमेरिकी टैंक, हेलिकॉप्टर्स और मिसाइल सिस्टम शामिल. कुल वैल्यू 142 बिलियन डॉलर. ट्रंप बोले, ये डील 24 घंटे में अप्रूव हो जाएगी. सऊदी की एयर फोर्स मॉडर्न हो जाएगी, जो ईरान जैसे दुश्मनों को कड़ी चेतावनी देगी. 

1 ट्रिलियन डॉलर का 'गोल्डन बांड': अमेरिका में नौकरियां, सऊदी को पावर
सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) ने व्हाइट हाउस विजिट के दौरान वादा किया कि "अमेरिका में 1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करेगा. इसके पहले पहले 600 बिलियन था, अब दोगुना. ये पैसा AI, एनर्जी, डिफेंस और टेक में जाएगा. ट्रंप के मुताबिक, MBS की वजह से  अमेरिका में हज़ारों जॉब्स मिलेंगी.." 

मिडिल ईस्ट में बैलेंस कैसे बदलेगा?
ये डील्स मिडिल ईस्ट की पावर डायनामिक्स बदल देंगी. सऊदी को F-35 मिलने से इजरायल का 'क्वालिटेटिव मिलिट्री एज' खत्म हो सकता है, जो अमेरिका की पुरानी पॉलिसी थी. उधर MBS ने अब्राहम एक्सॉर्ड्स (इजरायल-अरब पीस डील) में शामिल होने का संकेत दिया, लेकिन शर्त रखी है कि फिलिस्तीन को अलग राज्य मिले. "दो-राज्य सॉल्यूशन जरूरी, शांति से सह-अस्तित्व हो," ट्रंप ने इजरायल को साइडलाइन कर सऊदी को प्रायोरिटी दी, जो 'पीस थ्रू स्ट्रेंथ' की उनकी स्ट्रैटेजी है. सऊदी अब रीजन का 'किंगमेकर' बन सकता है. जिसमें तेल, इनवेस्टमेंट और मिलिट्री पावर सब शामिल है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Saudi Arabia

