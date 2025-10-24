टैरिफ ने अमेरिका को बनाया ताकतवर... ट्रंप ने फिर दोहराया अपना ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’, कहा- हम फिर से बने शक्तिशाली

Trump Latest Statement on Tariffs on China: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीति को समझना हो तो बस एक शब्द काफी है और वह है टैरिफ यानी आयात शुल्क. पहले कार्यकाल से लेकर अब तक ट्रंप का मानना रहा है कि अमेरिका की आर्थिक शक्ति तभी सुरक्षित रह सकती है, जब वह अपने बाज़ारों की कीमत तय खुद करे. उनका सिद्धांत सीधा है, जो भी देश अमेरिका से व्यापार करना चाहता है, उसे हमारे बनाए नियमों के हिसाब से शुल्क देना होगा.

ट्रंप ने इसे ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति का हिस्सा बनाया और 2017 से ही चीन, यूरोप, कनाडा और मैक्सिको तक पर कई तरह के व्यापारिक शुल्क लगाए. उनका तर्क रहा है कि दुनिया ने दशकों तक अमेरिका का फायदा उठाया है, अब अमेरिका अपनी कीमत वसूलेगा. जहां ट्रंप के समर्थक इसे राष्ट्रहित में लिया गया साहसिक कदम मानते हैं, वहीं आलोचक इसे संरक्षणवाद का पुनर्जागरण बताते हैं, जो वैश्विक व्यापार को अस्थिर कर रहा है.

टैरिफ नीति देश की 'आर्थिक रीढ़'- ट्रंप

अब अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप एक बार फिर उसी दावे पर लौटे हैं कि अमेरिका की समृद्धि का रहस्य टैरिफ में ही छिपा है. अपने ताजा बयान में ट्रंप ने फिर से अपनी टैरिफ नीति को देश की 'आर्थिक रीढ़' बताया है.

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'संयुक्त राज्य अमेरिका अब फिर से धनी, शक्तिशाली और राष्ट्रीय रूप से सुरक्षित है. यह सब टैरिफ की वजह से है! यह हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. गॉड ब्लेस अमेरिका!'

ट्रंप ने दावा किया कि उनकी नीति ने अमेरिकी स्टॉक मार्केट को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाया है और यह देश के आर्थिक आत्मविश्वास की नई परिभाषा है.

ट्रंप के फिर निशाने पर चीन

ट्रंप प्रशासन का सबसे बड़ा ध्यान इस समय चीन पर केंद्रित है. उन्होंने 10 अक्टूबर को घोषणा की थी कि चीन से आने वाले सभी उत्पादों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा. यह आदेश 1 नवंबर से लागू होने वाला है. इस फैसले से वॉल स्ट्रीट में हलचल मच गई और वैश्विक बाजारों में भी चिंता बढ़ी. लेकिन ट्रंप ने इसे 'रणनीतिक दबाव' करार दिया.

17 अक्टूबर को उन्होंने फ़ॉक्स बिज़नेस नेटवर्क से कहा, '100 प्रतिशत टैरिफ कोई स्थायी कदम नहीं है. चीन ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया. यह सिर्फ़ दबाव की रणनीति है.'

उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि यह फैसला आगामी मुलाकात से पहले बीजिंग पर दबाव बढ़ाने के लिए लिया गया है. उनके शब्दों में, 'यह कदम इसलिए ज़रूरी था ताकि चीन समझ सके कि अमेरिका अब समझौते की स्थिति में नहीं है.'

बाज़ार में झटका, फिर हुआ सुधार

ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमेरिकी S&P 500 इंडेक्स में 1.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के शेयरों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा. निवेशकों ने इसे अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध की नई कड़ी के रूप में देखा. हालांकि कुछ ही दिनों में बाजार ने वापसी की और इंडेक्स ने फिर उछाल दर्ज की.

ट्रंप ने इसे अपनी नीति की सफलता बताते हुए कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है. उनका दावा है कि चीन पर दबाव डालने के इस कदम से अमेरिकी कंपनियों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा. लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस नीति से महंगाई बढ़ सकती है और उपभोक्ताओं पर लागत का बोझ बढ़ेगा.

क्या शी जिनपिंग से होगी ट्रंप की मुलाकात?

ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि उनकी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात तय कार्यक्रम के मुताबिक हो भी सकती है या नहीं. उन्होंने कहा, इसके कारण हैं चीन की ओर से रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर सख्ती और 'अहंकारी रुख.

उन्होंने बयान दिया, 'चीन बहुत शत्रुतापूर्ण रवैया अपना रहा है. मुझे नहीं लगता कि वे अभी गंभीर बातचीत के लिए तैयार हैं.' यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब दोनों नेता नवंबर की शुरुआत में दक्षिण कोरिया में मिलने वाले थे. अब यह बैठक अनिश्चित हो गई है.

घरेलू सियासत में भी उथल-पुथल

ट्रंप की टैरिफ नीति सिर्फ़ विदेश नीति नहीं, बल्कि घरेलू राजनीति की रणनीति भी है. अमेरिका के औद्योगिक राज्यों जैसे कि ओहायो, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया में उनकी लोकप्रियता इन्हीं 'मेड इन अमेरिका' नारों और व्यापारिक संरक्षणवाद पर टिकी है. ट्रंप का संदेश सीधा है, 'हम अब दूसरों के भरोसे नहीं रहेंगे.'

उनके समर्थक मानते हैं कि ट्रंप ने अमेरिका की आत्मनिर्भरता को पुनर्जीवित किया है, जबकि विरोधी कहते हैं कि उन्होंने वैश्विक व्यापार में अस्थिरता और अविश्वास पैदा कर दिया है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप की टैरिफ नीति वाकई अमेरिका को 'धनी और शक्तिशाली' बना रही है या सिर्फ राजनीतिक प्रतीकवाद साबित हो रही है?

फिलहाल इतना तो तय है कि ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था की धुरी हिला दी है और ‘टैरिफ’ को केवल एक नीति नहीं, बल्कि अमेरिका की पहचान बना दिया है.