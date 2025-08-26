भारत से फुलाया मुंह, चीन पर मेहरबान हो गए ट्रंप 600000 चीनी छात्रों को अमेरिका में मिलेगी एंट्री, टैरिफ जंग भी भूले?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो इन दिनों भारत पर खूब बयान दे रहे हैं, और चीन से दोस्ती का राग अलाप रहे हैं. उन्होंने एक और हैरान करने वाला बयान दिया है. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 26, 2025, 02:50 PM IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक हैरान करने वाला ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका अब 6 लाख चीनी छात्रों को अपनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने की इजाजत देगा. यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ (आयात शुल्क) को लेकर तनाव चल रहा है. दूसरी ओर भारत के साथ ट्रंप का रवैया सख्त बना हुआ है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास देखने को मिल रही है. 

न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, "लोग कहते हैं कि हम चीनी छात्रों को आने से रोक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा. हम 6 लाख छात्रों को आने देंगे. यह बहुत जरूरी है." उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह चीन के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं. "राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाहते हैं कि मैं चीन आऊं. यह रिश्ता बहुत अहम है. टैरिफ से हम चीन से काफी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम चीन के साथ अच्छे से काम करेंगे."

टैरिफ जंग में नरमी?
इस साल की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने चीनी सामानों पर 145% टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में चीन ने अमेरिकी सामानों पर 125% टैरिफ थोपा. मई में जेनेवा में हुई बातचीत में दोनों देशों ने नए टैरिफ पर रोक लगाने का फैसला किया. पिछले हफ्ते ट्रंप ने चीनी मैग्नेट्स पर 200% टैरिफ की बात कही थी, लेकिन अब उनका रुख नरम लग रहा है. ट्रंप ने कहा, "चीन ने मैग्नेट्स के बाजार पर कब्जा कर लिया है. हमें इसे वापस लेने में एक साल लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ी समस्या है."

भारत पर सख्ती क्यों?
ट्रंप का भारत के प्रति रवैया बिल्कुल उलट है. उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है. यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा, जिससे भारत के 86.5 अरब डॉलर के निर्यात पर भारी असर पड़ सकता है. भारतीय व्यापारियों का कहना है कि इतना ऊंचा टैरिफ उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है. ट्रंप ने भारत को "टैरिफ किंग" तक कहा और भारतीय अर्थव्यवस्था को "मृत" बताया, जिससे भारत में नाराजगी बढ़ी है.

भारत-चीन रिश्तों पर असर
ट्रंप की इस नीति ने भारत और चीन को करीब ला दिया है. हाल ही में दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने और सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में कदम उठाए हैं. भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें जल्द शुरू हो सकती हैं, जो 2020 के गलवान झड़प के बाद बंद थीं. विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की टैरिफ नीति ने भारत को रूस और चीन के साथ रणनीतिक रिश्ते मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है.

क्या कहते हैं लोग?
एक्स पर कुछ लोग ट्रंप के इस फैसले से नाराज हैं. एक यूजर ने लिखा, "ट्रंप भारत जैसे मेहनती और वफादार साझेदार को दूर कर रहे हैं और चीन को गले लगा रहे हैं. यह क्या मजबूरी है?" वहीं, कुछ का मानना है कि यह कदम अमेरिका-चीन रिश्तों में तनाव कम करने की कोशिश है.

