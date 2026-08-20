'हां, मैं किम जोंग से मिलूंगा...', ट्रंप ने कर दिया ऐलान, तानाशाह की बहन बोलीं- मुझे तो पता ही नहीं

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वह नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से इस साल के आखिर में मुलाकात करेंगे. ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह दोनों की पहली मुलाकात होगी.ट्रंप ने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया के पास 57 बहुत शक्तिशाली परमाणु हथियार हैं.हालांकि, किम जोंग की बहन ने दोनों नेताओं के बीच ऐसी किसी भी बातचीत से इनकार किया है.
दूसरी ओर, एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से किम के न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे के बारे में यह एक दुर्लभ और असामान्य रूप से सटीक आकलन था.
जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह 2026 में बाद में किम से मिलने की योजना बना रहे हैं, तो व्हाइट हाउस में बन रहे एक नए हेलीपैड के दौरे के दौरान उन्होंने कहा, 'हां, मैं मिलूंगा.'
ट्रंप ने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, वह नवंबर में एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) शिखर सम्मेलन के लिए चीन की यात्रा के दौरान किम से मिलने पर विचार कर रहे थे.
ट्रंप ने किम से मिलने की योजना का बचाव किया, जबकि उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, जिसे उन्होंने तेहरान को परमाणु बम हासिल करने से रोकने के आधार पर सही ठहराया है.
नॉर्थ कोरियाई नेता पर ट्रंप ने कहा, 'उनके पास 57 बहुत शक्तिशाली न्यूक्लियर हथियार हैं.ऐसा नहीं होना चाहिए था. अगर मैं राष्ट्रपति होता, तो मैं इसकी इजाजत कभी नहीं देता.'
ट्रंप ने आगे कहा, 'लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लिए. मेरी उनसे अच्छी बनती है.मैं ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं दूंगा.मैं किम जोंग को अच्छे से जानता हूं.'
ट्रंप का यह बयान ऐसे मौके पर आया है, जब उन्होंने साउथ कोरिया के साथ बड़े स्तर पर मिलिट्री ड्रिल्स नहीं कराने का आदेश दिया था. इस फैसले के पीछे की वजह ट्रंप ने किम जोंग के साथ अच्छे रिश्ते बताई थी.
ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप और किम की तीन बार मुलाकात हुई थी और तब उन्होंने कहा था कि वे 'प्यार में हैं' और दोनों एक-दूसरे को खूबसूरत खत लिखते हैं.
हाल के दिनों में ट्रंप ने यह संकेत दिए हैं कि उनकी किम के साथ बातचीत बढ़ी है. हालांकि बुधवार को उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि दोनों एक-दूसरे को खत लिखा करते थे.
एएफपी और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने डोनाल्ड ट्रंप और उनके भाई के बीच किसी भी तरह की जारी वार्ता से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि अभी भी अमेरिका का उनके देश के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया है.
बुधवार को सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी की तरफ से जारी एक बयान में किम यो जोंग ने कहा, 'वॉशिंगटन से उत्तर कोरिया और अमेरिका के नेताओं के बीच बातचीत के बारे में हाल ही में आई खबरों के बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और शायद यह हमार टॉप लीडरशिप की विदेश नीति से जुड़ा एकमात्र ऐसा मामला है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है.'