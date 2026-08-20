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'हां, मैं किम जोंग से मिलूंगा...', ट्रंप ने कर दिया ऐलान, तानाशाह की बहन बोलीं- मुझे तो पता ही नहीं

Kim Jong Un: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह इस साल ही नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे. जबकि किम जोंग की बहन ने कहा कि उनको दोनों नेताओं के बीच बातचीत को लेकर कोई जानकारी नहीं है.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 20, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:09 AM IST
'हां, मैं किम जोंग से मिलूंगा...', ट्रंप ने कर दिया ऐलान, तानाशाह की बहन बोलीं- मुझे तो पता ही नहीं
Image Credit: डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की इस साल मुलाकात हो सकती है (फोटो- AFP)

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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