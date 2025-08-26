व्यापार की धमकी देकर भारत-पाकिस्तान संघर्ष रुकवाया, 7 फाइटर जेट गिर चुके थे, ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर का फिर अलापा राग
व्यापार की धमकी देकर भारत-पाकिस्तान संघर्ष रुकवाया, 7 फाइटर जेट गिर चुके थे, ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर का फिर अलापा राग

India-Pak Conflict: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष में 7 विमान मार गिराए गए हैं.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 26, 2025, 10:37 AM IST
व्यापार की धमकी देकर भारत-पाकिस्तान संघर्ष रुकवाया, 7 फाइटर जेट गिर चुके थे, ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर का फिर अलापा राग

Trump On India-Pak Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर भारत-पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा कर चुके हैं. वहीं सोमवार को एक बार फिर वह वापस इस राग को अलाप चुके हैं. उन्होंने युद्धविराम के अपने दावे को फिर दोहराया और कहा कि सैन्य संघर्ष के दौरान 7 विमान गिराए गए. पिछले महीने उन्होंने कहा था कि कुल 5 विमान गिराए गए हैं. 

5 पाकिस्तानी जेट मार गिराए 
ट्रंप ने पिछली बार की तरह इस बार भी नहीं बताया कि किस देश ने कितने विमान गिराए. इस विषय पर उनकी यह टिप्पणी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की इस पुष्टि के कुछ हफ्तों बाद आई है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया था.  एयर चीफ मार्शल ने कहा था कि इन विमानों को S400 एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से मार गिराया गया था. उन्होंने इसे अब तक की सबसे बड़ी सतह से हवा में अटैक करने वाला हमला बताया था. 

ये भी पढ़ें- 50 प्रतिशत के टैरिफ से पहले भारत ने खेली चाल, वाशिंगटन में हायर की नई लॉबिंग फर्म

ट्रंप का बयान 
डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 25 अगस्त 2025 को कहा,' भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध अगले स्तर का परमाणु युद्ध था. उन्होंने पहले ही 7 जेट मार गिराए हैं, जो उग्र था.' उन्होंने दोनों पड़ोसी देशों के बीच युद्धविराम को फिर से व्यापार से जोड़ते हुए कहा कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान को 24 घंटे का समय दिया और धमकी दी कि अगर वे नहीं रुके तो अमेरिका उनके साथ अपने व्यापार रोक देगा. 

ये भी पढ़ें- यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर जेडी वेंस का बड़ा बयान, रूस भी होगा वार्ता में शामिल 

व्यापार की दी धमकी? 
ट्रंप ने कहा,' मैंने कहा, क्या आप व्यापार करना चाहते हैं? अगर आप लड़ते रहे तो हम आपके साथ कोई व्यापार या कुछ भी नहीं करेंगे. आपके पास इसे सुलझाने के लिए 24 घंटे हैं. उन्होंने कहा ठीक है अब कोई युद्ध नहीं चल रहा है. मैंने कई मौकों पर इसका इस्तेमाल किया. मैंने व्यापार का और जो भी मुझे करना था उसका इस्तेमाल किया.' ट्रंप कई बार इस टिप्पणी को दोहरा चुके हैं. बता दें कि यह युद्धविराम ऑपरेशन सिंदूर के कई दिनों बाद घोषित किया गया था. 

FAQ 
 

डोनाल्ड ट्रंप का दावा क्या है? 
ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोकने में मदद की और युद्धविराम के दौरान 7 विमान गिराए गए. 

भारतीय वायु सेना का क्या दावा है? 
एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने पुष्टि की थी कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया था. 

Shruti Kaul

Shruti Kaul

World News

Trending news

