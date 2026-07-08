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खामेनेई के सुपुर्द-ए-खाक होने से पहले दहलेगा ईरान! डील खत्म करने के बाद ट्रंप बोले- आज रात होंगे बड़े हमले

America Attack On Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंकारा में आयोजित NATO समिट में बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका आज रात शायद ईरान पर फिर हमला करेगा. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब IRGC ने अमेरिका के 85 मिलिट्री साइट्स पर हमला करने का दावा किया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 08, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:29 PM IST
खामेनेई के सुपुर्द-ए-खाक होने से पहले दहलेगा ईरान! डील खत्म करने के बाद ट्रंप बोले- आज रात होंगे बड़े हमले
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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