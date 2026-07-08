/खामेनेई के सुपुर्द-ए-खाक होने से पहले दहलेगा ईरान! डील खत्म करने के बाद ट्रंप बोले- आज रात होंगे बड़े हमले

ट्रंप ने अंकारा में आयोजित NATO समिट में बोलते हुए कहा,' हम शायद आज रात उन पर फिर हमला करेंगे.' अमेरिकी हमलों के टारगेट क्या होंगे और यह कितने दायरे में होगा इसकी कोई जानकारी नहीं दी. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने बहरीन और कुवैत में अमेरिका के 85 मिलिट्री साइट्स पर हमला करने का दावा किया है. अमेरिका ने भी ईरान के 80 से ज्यादा मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया है.