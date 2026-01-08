वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व पर अब अमेरिका का राज, मनमर्जी से तेज बेचेंगे ट्रंप; कर दिया बड़ा ऐलान

Trump To take Venezuela Oil reserves: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज से अमेरिका के साथ एक स्पेशल ऑयल पार्टनरशिप करने के लिए कहा है.
Trending Photos
America-Venezuela Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक करने और वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के बाद वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल करने की बात कही है. ट्रंप ने 'न्यूयॉर्क टाइम्स' को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका कई सालों तक वेनेजुएला को चलाएगा और वहां के विशाल तेल भंडारों का इस्तेमाल करेगा. उन्होंने कहा कि उनका मकसद इसे बेहद लाभदायक तरीके से रीबिल्ड करना और वेनेजुएला के तेल का इस्तेमाल करके वैश्विक कीमतों को कम करना है.
ट्रंप का कहना है कि उनका मकसद अमेरिका और वेनेजुएला दोनों देशों के लिए धन जुटाना है. उनकी यह टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला के इंटरिम लीडरशिप पर स्पेशल ऑयल पार्टनरशिप के लिए दबाव डाल रहा है. साथ ही वह वेनेजुएला को ईरान, क्यूबा, रूस और चीन के साथ संबंधों को तोड़ने के लिए भी आग्रह कर रहा है. ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि वह वेनेजुएला के तेल का लाभदायक तरीके से पुनर्निर्माण करेंगे और इसका प्रोडक्शन करेंगे.
ये भी पढ़ें- बांग्लादेश में दीपू दास हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, भीड़ को उकसाकर खुद शव को जलाया जिंदा; मस्जिद में इमाम है मास्टरमाइंड
ट्रंप ने कहा,' हम इसका पुनर्निर्माण बेहद लाभदायक तरीके से करेंगे. हम तेल का इस्तेमाल करेंगे और तेल का उत्पादन करेंगे. हम तेल की कीमतें कम करेंगे और वेनेजुएला को पैसा देंगे, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है.' उन्होंने सुझाव दिया कि अमेरिका, वेनेजुएला में हस्तक्षेप के बाद पुनर्निर्माण प्रयासों के तहत वहां के ऑयल प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख करेगा और उसके स्टोरेज का इस्तेमाल करेगा. ट्रंप की ओर से पेश किए गए फ्रेमवर्क के मुताबिक अमेरिका के जरिए वेनेजुएला के तेल की बिक्री होगी, जिसमें व्हाइट हाउस अमेरिकी खरीदारों को प्राथमिकता देगा और रेवेन्यू को आर्थिक विकास की ओर निर्देशित करेगा.
ये भी पढ़ें- पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन? क्या भारत-इजरायल बनाएंगे नई रणनीति
कई रिपोर्ट्स से संकेत मिलता है कि वाशिंगटन ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज से एक स्पेशल ऑयल पार्टनरशिप में एंट्री लेने और चीन, रूस, ईरान और क्यूबा के साथ काराकास के आर्थिक संबंधों को कम करने के लिए कहा है, जो एनर्जी और रणनीतिक गठबंधनों पर जियोपॉलिटिक्स के प्रेशर के तेज होने का संकेत है. बता दें कि वाशिंगटन ने अमेरिकी रिफाइनरियों के लिए वेनेजुएला के कच्चे तेल के 5 करोड़ बैरल तक हासिल करने की कोशिश की है. इसको लेकर दुनियाभर में निंदा की जा रही है.