Chicago: वाशिंगटन के बाद इस शहर को क्राइम फ्री करने का ट्रंप ने उठाया बीड़ा
Hindi Newsदुनिया

Chicago: वाशिंगटन के बाद इस शहर को क्राइम फ्री करने का ट्रंप ने उठाया बीड़ा

11 अगस्त को ट्रंप ने व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि वो वाशिंगटन में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा बहाल करने में मदद के लिए नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर रहे हैं, तब भी उन्होंने शिकागो, लॉस एंजिल्स, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर और ओकलैंड को भी अपराध से पीड़ित शहरों के तौर पर चिन्हित किया था.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 23, 2025, 10:06 AM IST
Donald-Trump
Donald-Trump

Donald Trump Next Target Chicago: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन के बाद अब शिकागो शहर को अगला क्राइम फ्री शहर बनाने का दावा किया है. ट्रंप सरकार शिकागो को अपराध मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है. शिकागो को क्राइम फ्री बनाने का ये अभियान ट्रंप सरकार ने वाशिंगटन में लगातार पिछले कई दिनों के बाद हुई कार्रवाई के बाद किया है. शुक्रवार (22 अगस्त) को व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा, 'राजधानी वाशिंगटन धरती पर सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक बन चुका है और अब शिकागो हमारा अगला टारगेट होगा.' 

इसके पहले जब 11 अगस्त को ट्रंप ने व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि वो वाशिंगटन में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा बहाल करने में मदद के लिए नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर रहे हैं, तब भी उन्होंने शिकागो, लॉस एंजिल्स, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर और ओकलैंड को भी अपराध से पीड़ित शहरों के तौर पर चिन्हित किया था. ये सभी शहर डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले शहर हैं. जॉइंट टास्क फोर्स - डीसी के गुरुवार के एक बयान के अनुसार, इस मिशन के लिए वेस्ट वर्जीनिया, साउथ कैरोलिना, मिसिसिपी, ओहियो, लुइसियाना और टेनेसी नेशनल गार्ड्स सहित कई राज्यों से 1,900 से अधिक सैनिकों को बुलाया गया है.

ट्रंप ने लॉ अधिकारियों और नेशनल गार्ड सैनिकों से मुलाकात की 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (21 अगस्त) को दक्षिण-पूर्व वाशिंगटन में कानून प्रवर्तन अधिकारियों और नेशनल गार्ड सैनिकों से मुलाकात की. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका के अन्य शहरों में भी इसी तरह के क्राइम कंट्रोल कैंपेन शुरू करने की अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया. शुक्रवार को CNN  ने एक रक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने वाशिंगटन की सड़कों पर गश्त कर रहे नेशनल गार्ड सदस्यों को अपने सर्विस हथियार साथ रखने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ेंः ट्रंप राष्ट्रपति लायक नहीं.. इतना कहते ही बढ़ी पूर्व NSA की मुसीबत, FBI पहुंच गई घर

वाशिंगटन की मेयर पर ट्रंप का निशाना
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक,'हेगसेथ का निर्देश पेंटागन के पिछले मार्गदर्शन में उल्लेखनीय बदलाव को दर्शाता है, जिसमें पहले संकेत दिया गया था कि नेशनल गार्ड सदस्य परिस्थितियों के अनुसार हथियारबंद हो सकते हैं.' शुक्रवार की सुबह ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर वाशिंगटन की मेयर म्यूरियल बोउजर पर हमला बोला. इस पोस्ट में ट्रंप ने कहा, 'मेयर म्यूरियल बोउज़र को तुरंत गलत और अत्यधिक गलत अपराध के आंकड़े देना बंद करना होगा, वरना बुरा होगा, जिसमें शहर का अधिग्रहण शामिल है!'

11 अगस्त को शहर में 'क्राइम इमरजेंसी' घोषित की
ट्रंप ने वाशिंगटन में अपराध को नियंत्रण से बाहर बताया और 11 अगस्त को शहर में 'क्राइम इमरजेंसी' घोषित किया. इसके जवाब में वाशिंगटन की मेयर बोउजर ने कहा कि अपराध न केवल 2023 से कम हुआ है बल्कि 2019 की तुलना में भी कम है, उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि हम हिंसक अपराध में 30 साल के निचले स्तर पर हैं.'

यह भी पढ़ेंः एलन मस्क ने जिसे कहा था 'सांप', ट्रंप ने उसे क्यों बना दिया भारत में US का राजदूत

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

