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Hindi Newsदुनियामैंने प्रदर्शनकारियों के लिए बंदूकें भेजीं...., जंग से पहले ईरान को इस तरह तोड़ना चाह रहे थे ट्रंप, खुद किया विस्फोटक खुलासा

'मैंने प्रदर्शनकारियों के लिए बंदूकें भेजीं....,' जंग से पहले ईरान को इस तरह तोड़ना चाह रहे थे ट्रंप, खुद किया विस्फोटक खुलासा

Donald Trump Sent Weapons To Kurd: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विस्फोटक खुलासा किया है कि उन्हें ईरान में विरोध प्रदर्शन भड़काने के लिए  प्रदर्शनकारियों को हथियार दिए थे. ट्रंप के मुताबिक ये हथियार उन्होंने कुर्दों के जरिए भिजवाए थे.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 05, 2026, 10:47 PM IST
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'मैंने प्रदर्शनकारियों के लिए बंदूकें भेजीं....,' जंग से पहले ईरान को इस तरह तोड़ना चाह रहे थे ट्रंप, खुद किया विस्फोटक खुलासा

Middle Est War: ईरान के साथ बढ़ती जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट भी तेजी से बढ़ती जा रही है. वह लगातार ईरान के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देते नजर आ रहे हैं. हाल ही में उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए ईरानी प्रदर्शनकारियों को हथियार देने का दावा किया. उनका कहना है कि ये हथियार उन्होंने कुर्द लड़ाकों के हाथों भिजवाया था, लेकिन उन्हें लगता है कि कुर्द लड़ाकों ने इन्हें अपने पास ही रख लिया.   

'हमने उन्हें बहुत सारे हथियार भेजे...'

'फॉक्स न्यूज' के साथ इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि उन्होंने ईरान में बड़ी संख्या में बंदूकें भेजी थीं. उन्होंने कहा,' हमने उन्हें बहुत सारे हथियार भेजे. कुर्दों के जरिए भेजे.' ट्रंप के अनुसार हथियारों का बड़ा हिस्सा कुर्दों के पास ही रह गया. ट्रंप के इस दावे ने भूचाल मचा दिया है. इससे साफ पता चलता है कि ईरान में विरोध भड़काने के लिए उन्होंने जो हथियार भेजे वही अब इस जंग में नए टकराव का कारण बन सकते हैं. साफ शब्दों में कहें तो कुर्दों ने ट्रंप को बुरी तरह ठग लिया है.   

ये भी पढ़ें- 46 साल पुरानी चोट से कैसे लिया अमेरिका ने सबक? जब ईरान में बंधकों को छुड़ाने के चक्कर में खुद फंसी सेना   

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हाइब्रिड वॉरफेयर का लिया सहारा? 

अब रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो ट्रंप का यह विस्फोटक खुलासा हाइब्रिड वॉरफेयर की तरह है, जिसमें सीधी टक्कर के बदले हथियार, विरोध और प्रॉक्सी के सहारे दुश्मन को निर्बल किया जाता है. हालांकि, इससे काफी खतरा भी बढ़ता है क्योंकि इससे पूरे पश्चिम एशिया को जंग की बड़ी आग में झोंका जा सकता है. अगर ट्रंप का यह बयान सही साबित होता है तो इसके परिणाम केवल ईरान ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में दिखाई दे सकते हैं.   

ये भी पढ़ें- मछली के जाल में फंसे अमेरिकी विमान, ईरानी सैनिकों ने पकड़े... नैरेटिव वॉर में ईरान की नई चाल, अब बिलबोर्ड से उड़ाया US का मजाक 

कौन है कुर्द समुदाय? 

बता दें कि कुर्द 3 करोड़ की जनसंख्या वाला समूह है. यह विश्व में बिना राज्य वाले सबसे बड़े जातीय समूहों में से एक है. आमतौर पर कुर्द ईरान, इराक, सीरिया और तुर्किये में रहते हैं. इस समुदाय की भाषा भी कुर्द है. कुर्द समुदाय में अधिकतर सुन्नी मुसलमान है. ईरान में कई कुर्द मिलिटेंट समूहों को आतंकी संगठन घोषित किया गया है. ईरान में कुर्दों की आबादी 90 लाख है. तेहरान ने मिडिल ईस्ट जंग के बाद से कई बार कुर्द ठिकानों पर हमले किए हैं. ईरान का आरोप है कि कुर्द समुदाय इजरायल और पश्चिमी देशों का समर्थन करता है.  

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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