जैसे ही ट्रंप ने जंग का बिगुल फूंका, खामनेई सरकार ने टेक दिए घुटने! 500+ मौतों से सुलग रहा ईरान; रजा पहलवी की गुहार- अमेरिका, हमें बचा लो

Trump says US military considering strong options on Iran: ईरान में वर्तमान सत्ता के खिलाफ भड़की आग ने अब पूरे देश में ताडंव मचा दिया है. मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक, पिछले 15 दिनों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान की सत्ता को खुला अल्टीमेटम दे दिया है. फ्लोरिडा से लौटते समय Air Force One में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ईरान में हो रही एक-एक घटना का नियमित अपडेट मिल रहा हैं. कुछ प्रोटेस्टर्स लोग जो मारे जा रहे हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं मारा जाना चाहिए. सेना हालात पर कड़ी नजर रख रही है. हम बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहे हैं.” ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि अगर ईरान या उसके सहयोगी कोई जवाबी हमला करते हैं, तो अमेरिका की कार्रवाई का स्तर “उनकी सोच से भी परे” होगा. ऑप्शंस टेबल पर हैं.

ईरान बातचीत के लिए तैयार!

ट्रंप का ये बयान सुनते ही खामनेई की सत्ता का रुख पलट गया है. पहले तो वो ट्रंप को धमकी दे रहे थे,लेकिन अब उनके अधिकारी बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं. ईरान ने नेगोशिएशन का हाथ बढ़ाया है - मतलब ट्रंप का दबाव काम कर रहा है.

ईरानी लोग आपका नाम सड़कों पर लिख रहे हैं: रजा पहलवी का ट्रंप से बचाने की अपील

ईरान के निर्वासित पूर्व क्राउन प्रिंस रज़ा पहलवी ने पेरिस से अमेरिकी राष्ट्रपति को सीधे संबोधित करते हुए एक तीखा लेकिन भावनात्मक संदेश जारी किया है. उन्होंने कहा 'ईरानी जनता आपकी वजह से लड़ने की हिम्मत पा रही है. जहां खामेनेई ‘डेथ टू अमेरिका’ के नारे लगवाता है, वहीं लोग आपके नाम पर सड़कों का नाम बदल रहे हैं. ईरानियों को खुद को आज़ाद करने में मदद करें और ‘Make Iran Great Again’ का समय आ गया है.” रजा पहलवी ने खामेनेई सरकार को “टेरर रेजीम” बताते हुए दावा किया कि इस शासन के गिरने के बाद ईरान, अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साझेदार बनेगा.

ईरान का रवैया सख्त, ‘बिना दया’ कार्रवाई की चेतावनी

इसके पहले ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आज़ाद ने साफ कहा कि सभी “दंगाइयों” पर बिना किसी नरमी के कार्रवाई होगी. उधर, सुरक्षा बलों द्वारा गोलीबारी और गिरफ्तारियों की रिपोर्टों से माहौल और तनावपूर्ण होता जा रहा है. ईरान में जनता बनाम शासन का सबसे बड़ा संघर्ष अब कब खत्म होगा. ये अब सभी इंतजार कर रहे हैं. ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का नेगोशिएशन पर आना. रजा पहलवी की अपील ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है. अगर आने वाले दिनों में हालात काबू में न आए, तो वैश्विक राजनीति में बड़ा भूचाल देखने को मिल सकता है. लेकिन ईरान की सड़कें अभी भी खून से लाल हैं. देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये वक्त इतिहास लिखने वाला लग रहा है.