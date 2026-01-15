Advertisement
trendingNow13074792
Hindi Newsदुनियाईरान प्रदर्शन के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- ‘रुक रही हैं हत्याएं, अब नहीं दी जाएगी किसी को फांसी’

ईरान प्रदर्शन के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- ‘रुक रही हैं हत्याएं, अब नहीं दी जाएगी किसी को फांसी’

Trump Iran Statement: ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि ईरान में हत्याएं अब रुक रही हैं. फिलहाल किसी भी तरह की फांसी देने की कोई योजना नहीं है. यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 15, 2026, 06:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान प्रदर्शन के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- ‘रुक रही हैं हत्याएं, अब नहीं दी जाएगी किसी को फांसी’

Trump Iran Statement: ईरान में पिछले कई दिनों से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें भरोसेमंद जानकारी मिली है. व्हाइट हाउस में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि ईरान में अब लोगों की हत्या नहीं की जा रही है. उन्होंने साफ किया कि न तो किसी को फांसी देने की तैयारी है और न ही किसी तरह की सामूहिक सजा की योजना है. ट्रंप के इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है.

ईरान में 20वें दिन भी जारी प्रदर्शन
ईरान में विरोध प्रदर्शन को शुरू हुए 20 दिन हो चुके हैं. शुरुआत में ये प्रदर्शन महंगाई और ईरानी मुद्रा की कीमत गिरने को लेकर शुरू हुए थे. धीरे-धीरे ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया. खबरों के मुताबिक अब तक 280 से ज्यादा जगहों पर विरोध और प्रदर्शन हो चुके हैं. कई शहरों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं.

संयुक्त राष्ट्र में ईरान की शिकायत
ईरान ने अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासचिव से औपचारिक शिकायत की है. ईरान का आरोप है कि अमेरिका हिंसा को बढ़ावा दे रहा है. उसके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है. सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है. यह शिकायत ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन की ओर से एक आधिकारिक पत्र के जरिए दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि जहां एक तरफ ट्रंप ने कहा कि फांसी की कोई योजना नहीं है, वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि ईरान सरकार ने बुधवार को एक प्रदर्शनकारी को फांसी देने का फैसला किया है. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों में से एक को फांसी दी जा सकती है. इससे हालात और गंभीर हो सकते हैं.

भारत में ईरानी दूतावास का बयान
इसी बीच भारत में ईरान के दूतावास ने अमेरिका के फैसलों पर कड़ा बयान जारी किया है. दूतावास ने कहा कि अमेरिका द्वारा कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से बाहर निकलना और बेबुनियाद टैरिफ लगाना दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है. ईरान का कहना है कि अमेरिका की ये नीतियां वैश्विक व्यवस्था को कमजोर कर रही हैं. इसका असर छोटे-बड़े सभी देशों पर पड़ेगा.

ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका के एकतरफा फैसले दुनिया को गलत दिशा में ले जा रहे हैं. अगर देश चुप रहते हैं और कोई कदम नहीं उठाते तो हालात और खराब हों जाएंगे. ईरान ने चेतावनी दी है कि ये नीतियां देर-सवेर हर देश को प्रभावित करेंगी. 

यह भी पढ़ें: अरे ये क्या! धमकी के बीच ईरान कर रहा गनफायर ड्रिल, US मिडिल ईस्ट के बेस से समेट रहा बोरिया बिस्तर

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Trump Iran Statement

Trending news

40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
DNA
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
DNA
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
weather update
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
BMC Elections 2026
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
LAC
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
Rahul Gandhi News
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची
Air defence system
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची
पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई
shocking story
पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई
भगवंत मान सरकार ने पंजाब में रेबीज़ के खतरे से निपटने के लिए किए व्यापक सुधार
Punjab news
भगवंत मान सरकार ने पंजाब में रेबीज़ के खतरे से निपटने के लिए किए व्यापक सुधार
'कुछ जब्त ही नहीं हुआ तो याचिका क्यों', I-PAC रेड मामले में TMC की याचिका खारिज
west bengal news in hindi
'कुछ जब्त ही नहीं हुआ तो याचिका क्यों', I-PAC रेड मामले में TMC की याचिका खारिज