हिंसक विरोध प्रदर्शनों से नाराज ट्रंप ने कहा-'टुकड़े-टुकड़े हो गया न्यूयॉर्क'

वाशिंगटन: अमेरिका में बढ़ती हिंसा (America violence) को काबू करने के लिए अमेरिकी सेना को भेजने का प्रस्ताव न मानने पर ट्रंप ने गवर्नरोंं पर तंज किया. ट्रंप ने ये प्रस्ताव तब दिया जब जॉर्ज फ्लायड (George Floyd) की हत्या के विरोध प्रदर्शन के बीच प्रदर्शनकारियों ने पांच पुलिस अधिकारियों को गोली मार दी थी.

प्रदर्शनकारियों ने सोमवार देर रात न्यूयॉर्क शहर में दुकानों की खिड़कियां तोड़ दीं और लूटपाट की और लॉस लॉस एंजेल्स के एक स्ट्रिप मॉल को आग लगा दी. अधिकारियों ने कहा कि लास वेगास में एक, और सेंट लुइस में चार पुलिस अधिकारियों को गोली मारकर घायल कर दिया गया.

हिंसक विरोध प्रदर्शन दूसरे सप्ताह भी जारी हैं, ऐसे में हिंसा को रोकने के लिए ट्रंप ने सेना तैनात करने की धमकी दी और हिंसक प्रदर्शनों पर अपनी प्रतिक्रिया के लिए राज्यपालों समेत अमेरिकी अधिकारियों पर तंज किया.

न्यूयॉर्क डेमोक्रेटिक गवर्नर एंड्रयू क्यूमो के संदर्भ में ट्रंप ने ट्वीट किया- ' न्यूयॉर्क, लुटेरों, ठगों, वामपंथियों, बर्बरता और अपराध के आगे हार गया है. गवर्नर ने मेरे सुझाव को नहीं माना. न्यूयॉर्क टुकड़े-टुकड़े हो गया.'

Yesterday was a bad day for the Cuomo Brothers. New York was lost to the looters, thugs, Radical Left, and all others forms of Lowlife & Scum. The Governor refuses to accept my offer of a dominating National Guard. NYC was ripped to pieces. Likewise, Fredo’s ratings are down 50%!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020