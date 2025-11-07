Trump says Iran has been asking if US sanctions can be lifted: व्हाइट हाउस में सेंट्रल एशियन लीडर्स के साथ डिनर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया, जो मिडिल ईस्ट की सियासत को नया मोड़ दे सकता है. उन्होंने कहा, "ईरान ने मुझसे पूछा है कि क्या अमेरिकी प्रतिबंध हटा सकते हैं? ईरान पर भारी-भरकम सैंक्शंस लगे हैं, जो उनकी जिंदगी मुश्किल बना देते हैं. मैं इस पर सुनने को तैयार हूं, देखते हैं क्या होता है. लेकिन हां, मैं ओपन हूं." न्यूज एजेंसी से बातचीत में ट्रंप ने जो भी कहा है, उसके बाद अब उनके बयानों की चर्चा तेज हो गई है. उधर अभी तक न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ट्रंप का ये स्टेटमेंट उनकी 'मैक्सिमम प्रेशर' पॉलिसी में एक सॉफ्ट सिग्नल की तरह लग रहा है. जिससे लग रहा है कि ईरान ने अब ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए हैं. समझते हैं पूरी बात.

कभी ईरान था मिडिल-ईस्ट का 'गुंडा', प्रतिबंध की मार से हो गया बेबस

ईरान सालों से इंटरनेशनल प्रतिबंध की चक्की में पिस रहा है. 2018 में ट्रंप ने खुद न्यूक्लियर डील (JCPOA) से US को बाहर कर दिया था, जिसके बाद कड़े पनिशमेंट्स लगे. पश्चिमी देश ईरान पर अटॉमिक बम बनाने का इल्जाम लगाते रहे, जबकि तेहरान चिल्लाता रहा कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण है. ट्रंप जनवरी 2025 में दोबारा सत्ता में आने के बाद 'मैक्सिमम प्रेशर' फिर चालू कर दिया. फरवरी में नई सैंक्शंस, अप्रैल में ईरान के ड्रोन प्रोग्राम पर निशाना. जुलाई में 115 इरानी एंटिटी पर बैन. और सितंबर में UN ने 'स्नैपबैक' से पुराने सैंक्शंस बहाल कर दिए. जिसके बाद ईरान की इकोनॉमी डूब गई, ऑयल एक्सपोर्ट्स पर ब्रेक लग गया, बिजनेस ठप हो गया. लेकिन अब ट्रंप का ये 'ओपन' बयान जैसे रहम की आस जगा रहा है. X पर भी ये टॉपिक ट्रेंड कर रहा, जहां यूजर्स कह रहे हैं कि ईरान 'सरेंडर' मोड में आ गया है.

जून की खूनी जंग ने ईरान का न्यूक्लियर सपना चूर कर दिया

इस साल जून में इजरायल ने ईरान पर अचानक बमबारी कर दी, जो 12 दिनों की खतरनाक जंग में बदल गई. ईरान ने मिसाइल-ड्रोन से जबरदस्त जवाब तो दिया लेकिन US ने भी ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक्स करके पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया. ट्रंप का दावा है कि 'ईरान कभी मिडिल-ईस्‍ट का गुंडा था.."मध्य पूर्व का धौंसिया" था, लेकिन अब उसके पास परमाणु हथियार बनाने की संभावना नहीं है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमले से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो गया, हालांकि डैमेज की पूरी तस्वीर अभी भी दुनिया को क्लियर नहीं हैं. इसके पहले अप्रैल से US-ईरान न्यूक्लियर टॉक्स तो खूब हुई लेकिन बीच में जंग ने शांति के रास्ते ही बंद कर दिए थे. ओमान ने कई राउंड दोनों के बीच रिश्ते ठीक करने की कोशिश की है. जहां डील की बात चली कि ईरान न्यूक्लियर कंट्रोल करे, बदले में सैंक्शंस रिलीफ ले ले.

खामेनेई की चेतावनी, ट्रंप की दरियादिली?

ट्रंप की ये दरियादिली मिडिल ईस्ट को स्थिर कर सकती है.गाजा, यूक्रेन के बीच ईरान पर सॉफ्टनेस अच्छा संकेत है, लेकिन खामेनेई क्या ट्रंप के सामने सरेंडर करेंगे. यह समय बताएगा क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने सोमवार को साफ कहा था कि US के साथ कोऑपरेशन तब तक नामुमकिन, जब तक वॉशिंगटन इजरायल को सपोर्ट करता रहे, मिलिट्री बेस रखे और मिडिल ईस्ट में दखल दे. जून के आखिर में खामेनेई के स्पीच के बाद ट्रंप ने सैंक्शंस रिलीफ प्लान्स रोक दिए थे.