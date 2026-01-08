जंग की तैयारी कर रहा अमेरिका? ट्रंप बोले 2027 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर होगा मिलिट्री बजट

US defense budget 2027: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2027 के लिए अमेरिकी सेना के बजट को बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि मौजूदा 1 ट्रिलियन डॉलर का बजट बढ़ाना देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हो चुका है. ट्रंप का दावा है कि इससे अमेरिका एक बेहद मजबूत और सुरक्षित सेना बना पाएगा.

क्यों बढ़ाया जा रहा है बजट

ट्रंप ने कहा कि यह फैसला सीनेटरों, कांग्रेस सदस्यों, मंत्रियों और दूसरे राजनीतिक लोगों से लंबी बातचीत के बाद लिया गया है. उनके मुताबिक दुनिया के हालात काफी मुश्किल और खतरनाक हैं. अमेरिका को पहले से ज्यादा मजबूत सेना की जरूरत है. उन्होंने आगे कहा कि ज्यादा बजट से अमेरिका अपनी ड्रीम मिलिट्री बना सकेगा. जो देश को हर दुश्मन से सुरक्षित रखेगी.

टैरिफ से बढ़ी कमाई का दावा

ट्रंप ने कहा कि दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ की वजह से अमेरिका को काफी ज्यादा कमाई हो रही है. इसी वजह से अब देश के पास इतना पैसा है कि वह बड़ा सैन्य बजट रख सकता है. उन्होंने कहा कि अगर टैरिफ से इतनी आमदनी नहीं होती तो वह 1 ट्रिलियन डॉलर के बजट पर ही रुक जाते.

कर्ज घटाने और लोगों को फायदा देने की बात

ट्रंप ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि बढ़ी हुई आमदनी से अमेरिका न सिर्फ एक बेहतरीन सेना बना सकता है, बल्कि देश का कर्ज भी कम कर सकता है. इसके साथ ही मध्यम आय वाले देशभक्त नागरिकों को अच्छा-खासा फायदा भी दिया जा सकता है. उन्होंने पिछली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले ऐसा सोचना भी मुश्किल था.

पहले के फैसले और बजट की स्थिति

इससे पहले 2026 के बजट को लेकर रक्षा विभाग की ओर से बताया गया था कि यह ट्रंप के ताकत के जरिए शांति के वादे को पूरा करेगा. इसमें सेना की ताकत बढ़ाने, खतरों के हिसाब से तैयारी करने और सेना पर लोगों का भरोसा लौटाने पर जोर दिया गया था. दिसंबर में अमेरिकी सीनेट ने 2026 के लिए 901 अरब डॉलर का रक्षा बजट भी पास किया था. इस बजट में ट्रंप सरकार की प्राथमिकताओं के साथ-साथ कांग्रेस की निगरानी को बनाए रखने की बात भी शामिल थी.

