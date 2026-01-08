Advertisement
trendingNow13067123
Hindi Newsदुनियाजंग की तैयारी कर रहा अमेरिका? ट्रंप बोले 2027 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर होगा मिलिट्री बजट

जंग की तैयारी कर रहा अमेरिका? ट्रंप बोले 2027 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर होगा मिलिट्री बजट

US defense budget 2027: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा है साल 2027 के लिए अमेरिका का सैन्य बजट 1 ट्रिलियन डॉलर नहीं बल्कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर होना चाहिए. ट्रंप ने यह बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखी है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 08, 2026, 06:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जंग की तैयारी कर रहा अमेरिका? ट्रंप बोले 2027 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर होगा मिलिट्री बजट

US defense budget 2027: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2027 के लिए अमेरिकी सेना के बजट को बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि मौजूदा 1 ट्रिलियन डॉलर का बजट बढ़ाना देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हो चुका है. ट्रंप का दावा है कि इससे अमेरिका एक बेहद मजबूत और सुरक्षित सेना बना पाएगा.

क्यों बढ़ाया जा रहा है बजट
ट्रंप ने कहा कि यह फैसला सीनेटरों, कांग्रेस सदस्यों, मंत्रियों और दूसरे राजनीतिक लोगों से लंबी बातचीत के बाद लिया गया है. उनके मुताबिक दुनिया के हालात काफी मुश्किल और खतरनाक हैं. अमेरिका को पहले से ज्यादा मजबूत सेना की जरूरत है. उन्होंने आगे कहा कि ज्यादा बजट से अमेरिका अपनी ड्रीम मिलिट्री बना सकेगा. जो देश को हर दुश्मन से सुरक्षित रखेगी.

टैरिफ से बढ़ी कमाई का दावा
ट्रंप ने कहा कि दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ की वजह से अमेरिका को काफी ज्यादा कमाई हो रही है. इसी वजह से अब देश के पास इतना पैसा है कि वह बड़ा सैन्य बजट रख सकता है. उन्होंने कहा कि अगर टैरिफ से इतनी आमदनी नहीं होती तो वह 1 ट्रिलियन डॉलर के बजट पर ही रुक जाते.

Add Zee News as a Preferred Source

कर्ज घटाने और लोगों को फायदा देने की बात
ट्रंप ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि बढ़ी हुई आमदनी से अमेरिका न सिर्फ एक बेहतरीन सेना बना सकता है, बल्कि देश का कर्ज भी कम कर सकता है. इसके साथ ही मध्यम आय वाले देशभक्त नागरिकों को अच्छा-खासा फायदा भी दिया जा सकता है. उन्होंने पिछली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले ऐसा सोचना भी मुश्किल था.

पहले के फैसले और बजट की स्थिति
इससे पहले 2026 के बजट को लेकर रक्षा विभाग की ओर से बताया गया था कि यह ट्रंप के ताकत के जरिए शांति के वादे को पूरा करेगा. इसमें सेना की ताकत बढ़ाने, खतरों के हिसाब से तैयारी करने और सेना पर लोगों का भरोसा लौटाने पर जोर दिया गया था. दिसंबर में अमेरिकी सीनेट ने 2026 के लिए 901 अरब डॉलर का रक्षा बजट भी पास किया था. इस बजट में ट्रंप सरकार की प्राथमिकताओं के साथ-साथ कांग्रेस की निगरानी को बनाए रखने की बात भी शामिल थी.

यह भी पढ़ें: DNA: ग्रीनलैंड की चाहत में अमेरिका को अलग-थलग करेंगे ट्रंप? यूरोपीय देशों ने भी झाड़ा पल्ला; इस सफेद चादर पर कब्जा क्यों मुश्किल?

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

US defense budget 2027

Trending news

DNA: पत्थर फेंकने वाले ही...अब पीड़ित बन गए! तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन क्यों?
DNA
DNA: पत्थर फेंकने वाले ही...अब पीड़ित बन गए! तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन क्यों?
दुश्मनों का नरसंहार करेगा 'शक्तिबान', सेना में शामिल हुई यह खूंखार ड्रोन रेजीमेंट
defense news
दुश्मनों का नरसंहार करेगा 'शक्तिबान', सेना में शामिल हुई यह खूंखार ड्रोन रेजीमेंट
पंजाब में 'आप' का नशामुक्त अभियान, केजरीवाल का दावा जो काम कांग्रेस अकाली भी नहीं...
Punjab
पंजाब में 'आप' का नशामुक्त अभियान, केजरीवाल का दावा जो काम कांग्रेस अकाली भी नहीं...
इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
Arunanchal Pradesh
इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
Mamata Banerjee
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
US visa
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
World News
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
Mehbooba Mufti
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
Asaduddin Owaisi
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
Kashmir news
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा