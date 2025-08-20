रूस-यूक्रेन डील हो गई तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा...ट्रंप का प्लान जानकर आप यकीन नहीं करेंगे, पर यह सच है?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाता है. इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है. इस बार उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसे सुनकर लोग हैरान हैं. फॉक्स न्यूज़ के शो 'फॉक्स एंड फ्रेंड्स' में 19 अगस्त को ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा, अगर मैं रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करा दूं, तो ये मुझे स्वर्ग में ले जाएगा. मेरी रेटिंग अभी बहुत नीचे है, लेकिन ये डील मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल सकती है."

नोबेल शांति पुरस्कार

WION में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ के मॉर्निंग शो "फॉक्स एंड फ्रेंड्स" में यह बयान दिया है. 79 साल के ट्रंप लंबे समय से रूस-यूक्रेन जंग को खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं. उनका मानना है कि ये शांति समझौता न सिर्फ दुनिया के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिला सकता है. ट्रंप ने कहा "मैं हर हफ्ते 7,000 लोगों की जान बचाना चाहता हूं। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है."

क्या है ट्रंप का प्लान?

ट्रंप का कहना है कि वो रूस और यूक्रेन को शांति वार्ता के लिए एक मेज पर लाना चाहते हैं. हाल ही में उन्होंने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात की. ट्रंप ने दावा किया कि दोनों नेता शांति वार्ता के लिए तैयार हैं. उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने को राजी हैं, जो इस डील का अहम हिस्सा हो सकता है.

क्या ये सच है?

ट्रंप का बयान मजाकिया जरूर है, लेकिन उनकी कोशिशें गंभीर हैं. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप का ये बयान नोबेल पुरस्कार की चाहत और उनकी छवि को चमकाने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है. पूर्व भारतीय राजनयिक राकेश सूद ने ANI से कहा, "ट्रंप को दो चीजें बहुत पसंद हैं - टैरिफ और नोबेल शांति पुरस्कार. वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं."