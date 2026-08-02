/ईरान की रिक्वेस्ट के बाद अमेरिका ने रद्द किया हमले का प्लान, ट्रंप ने तड़के सुबह किया बड़ा ऐलान; लेकिन यहां फंसा एक पेच

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि अमेरिका, ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है. हमारी सैन्य ताकत और क्षमता का स्तर है, जो दूसरे विश्वयुद्ध के बाद कभी नहीं देखा गया. बावजूद इसके ईरान और मध्य-पूर्व के दूसरे देशों ने हमसे किसी भी हमले को रोकने के लिए कहा है. ट्रंप ने कहा कि हाल में ही एक समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट (Hormuz Strait) को तुरंत और पूरी तरह से खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल होगा.