/ईरान की रिक्वेस्ट के बाद अमेरिका ने रद्द किया हमले का प्लान, ट्रंप ने तड़के सुबह किया बड़ा ऐलान; लेकिन यहां फंसा एक पेच

US Iran War News Update: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने इस वीकेंड पर ईरान के खिलाफ होने वाले हमलों को रोक दिया है. इतना ही नहीं उनकी ओर से कहा गया कि तेहरान के साथ एक समझौते पर फिर से बात बनने जा रही है.
दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब हाल में ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने लगा था. दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले करने शुरू कर दिए थे. इस बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक नया ऐलान कर दिया, जिसने लोगों की ध्यान इस मामले पर फिर से खींचा है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि अमेरिका, ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है. हमारी सैन्य ताकत और क्षमता का स्तर है, जो दूसरे विश्वयुद्ध के बाद कभी नहीं देखा गया. बावजूद इसके ईरान और मध्य-पूर्व के दूसरे देशों ने हमसे किसी भी हमले को रोकने के लिए कहा है. ट्रंप ने कहा कि हाल में ही एक समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट (Hormuz Strait) को तुरंत और पूरी तरह से खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल होगा.
ट्रंप ने आगे लिखा कि इस अनुरोध को मानते हुए और दुनिया के भविष्य के फायदे और एक सफल व समृद्ध ईरान के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए, मैंने हमला रद्द करने का फैसला किया है, बशर्ते कि जल्द ही कोई समझौता हो सके. इजरायल भी इस प्रतिबद्धता में मेरे साथ है. सभी लोग काम पर लग जाएं और इसे पूरा करें.
The U.S.A. is locked and loaded and ready to go against the Islamic Republic of Iran, at levels of Military Terror, Strength, and Power not seen since World War II. Despite this, we have just been asked by Iran, and other Middle Eastern Countries, to hold off any attack in that… pic.twitter.com/dhKhehvqgH
— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 2, 2026
खबर लिखे जाने तक ट्रंप के इस ऐलान पर इजरायल की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. उधर, पिछले दिनों ईरान ने अमेरिका को लेकर एक चेतावनी जारी की है. तेहरान की ओर से कहा गया कि आने वाले समय में अमेरिकी सेना अगर ईरान में किसी भी ठिकाने पर हमला करती है, तो इसका खामियाजा ट्रंप को भुगतना होगा.
गौरतलब है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची की ओर से शनिवार को तुर्किये, पाकिस्तान और सऊदी अरब के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग-अलग फोन कॉल के दौरान ये टिप्पणियां की. ईरानी विदेश मंत्री का ये बयान कुवैत की सेना द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के खिलाफ ईरान द्वारा लॉन्च किए गए शत्रुतापूर्ण ड्रोन को नष्ट करने के कुछ ही घंटों बाद आईं है.