US मिलिट्री का ड्रग्स शिप पर बड़ा हमला, डोनाल्ड ट्रंप ने किया 3 की मौत का दावा; अमेरिका-वेनेजुएला में बढ़ा तनाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला से अवैध ड्रग्स को ले जा रहे एक जहाज पर हमला बोल दिया. इस हमले में अमेरिकी सेना ने 3 लोगों को मार गिराया. इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी कमान (साउथकॉम) क्षेत्रों में नशीली दवाओं के तस्करों और नारकोटेररिस्टों के खिलाफ अमेरिकी सेना के दूसरे तेज हमले का ऐलान भी कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ पर शेयर की गई एक पोस्ट में कहा, 'यह हमला तब हुआ जब वेनेजुएला के नारकोटेररिस्ट ग्लोबल सी एरिया में अवैध नशीले पदार्थों को लेकर जा कर रहे थे.' ट्रंप ने इसे अमेरिकियों को जहर देने वाला एक घातक हथियार करार दिया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, 'आज सुबह मेरे आदेश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने साउथकॉम क्षेत्र में पुष्टि किए गए अत्यंत हिंसक नशीली दवाओं के तस्करों और नारकोटेररिस्टों के खिलाफ दूसरा बड़ा हमला किया. यह हमला तब हुआ जब वेनेजुएला के इन पुष्ट नारकोटेररिस्टों को ग्लोबल सी एरिया में अवैध नशीले पदार्थों को अमेरिका की ओर ले जाते हुए पकड़ा गया.'

हमले में 3 आतंकियों की मौत, अमेरिकी सेना को कोई नुकसान नहीं

अपनी पोस्ट में ट्रंप ने आगे कहा, 'नशीली दवाओं के तस्करी करने वाले कार्टलों को अमेरिका के लिए खतरा बताते हुए मैंने उन्हें चेतावनी दी कि अमेरिकी सरकार उनका पीछा करेगी. ये अत्यंत हिंसक नशीली दवाओं के तस्करी कार्टल अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और महत्वपूर्ण अमेरिकी हितों के लिए खतरा हैं. इस हमले में 3 पुरुष आतंकवादी मारे गए. इस हमले में अमेरिकी सेनाओं को कोई नुकसान नहीं हुआ.'

ट्रंप की ड्रग तस्करों को चेतावनी

ट्रंप ने चेतावनी देते हुए पोस्ट में आगे लिखा,'अगर आप ऐसी दवाएं ले जा रहे हैं जिनसे अमेरिकियों की मौत हो सकती है तो हम आपका पीछा कर रहे हैं. इन कार्टलों की अवैध गतिविधियों ने कई दशकों से अमेरिकी समुदाय को विनाशकारी परिणाम दिए हैं. इसकी वजह से लाखों अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई है. अब और नहीं. इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद!!!"

TDA एक बड़ा आतंकी संगठनः ट्रंप

इससे पहले 3 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के कार्टल 'ट्रेन डे अरागुआ' से जुड़े एक कथित ड्रग बोट के खिलाफ एक घातक सैन्य हमले में 11 लोगों को मार डाला था. ट्रंप ने ट्रुथ पर की गई पोस्ट में लिखा था, 'आज सुबह मेरे आदेश पर, अमेरिकी सैन्य बलों ने साउथकॉम क्षेत्र में ट्रेन डे अरागुआ नारकोटेररिस्टों के खिलाफ एक हमला किया. टीडीए एक नामित विदेशी आतंकवादी संगठन है जो निकोलस मादुरो के नियंत्रण में संचालित होता है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों में सामूहिक हत्या, नशीली दवाओं की तस्करी, सेक्स तस्करी और हिंसा और आतंक के कामों का जिम्मेदार है.'

