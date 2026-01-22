वाह रे ट्रंप, क्या गजब दिमाग लगाया! पहले पूरी दुनिया में टैरिफ बम फोड़कर मचाया हाहाकार, फिर अमेरिका को कमवा दिया 55 लाख करोड़ रुपए

Trump says US to receive USD 600 billion in tariff revenue: स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्पीच दी, वो सुनकर हर कोई हैरान रह गया. ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका को टैरिफ लगाने से करीब 600 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में लगभग 55 लाख करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है. और ये तो अभी शुरुआत है, अगले साल तो ये और भी ज्यादा होगी.ट्रंप का कहना है कि ये टैरिफ अमेरिका को सालों से लूटने वालों से बचाने का सबसे अच्छा हथियार साबित हो रहा है. समझें पूरी कहानी.

टैरिफ की मार से दुनिया हैरान, अमेरिका मालामाल

जहां एक तरफ कई देश अमेरिकी टैरिफ नीति से नाराज, परेशान हैं, वहीं ट्रंप अब इसी टैरिफ के मुनाफे को लेकर बड़े ही हैरान करने वाले दावे कर दिया है. वह भी दावोस में. दावोस में ट्रंप ने एक बार फिर अपनी टैरिफ नीति को लेकर दुनिया को चौंका दिया है. ट्रंप ने मंच से कहा कि टैरिफ के जरिए अमेरिका को करीब 600 अरब डॉलर की कमाई होने वाली है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 55 लाख करोड़ रुपये बैठती है. ये रकम सिर्फ टैरिफ से है, इसमें वो अतिरिक्त निवेश नहीं गिने गए जो कंपनियां अमेरिका में फैक्टरियां लगाकर कर रही हैं. यानी इस बार भी ट्रंप का अंदाज वही पुराना था यानी आत्मविश्वास से भरा और थोड़ा तंज भरा. उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका अब उस दौर से बाहर निकल चुका है, जब दूसरे देश उसका फायदा उठाते थे.

पहले टैरिफ बम, फिर डॉलर की बारिश

ट्रंप ने अपने संबोधन में इशारों-इशारों में कहा कि टैरिफ का शोर मचाना जरूरी था.उनके मुताबिक, जब तक दुनिया को झटका नहीं लगता, तब तक सौदे अमेरिका के हक में नहीं आते. तभी तो उन्होंने कहा, “हम टैरिफ से अपने देश की रक्षा कर रहे हैं.अब पैसा अमेरिका आ रहा है, बाहर नहीं जा रहा.” यानी अब ट्रंप के इस बयान के बाद इरादे साफ है कि वह टैरिफ को नुकसान नहीं, बल्कि मुनाफे का सौदा मानते हैं.

चुनाव के बाद क्यों बदला माहौल?

ट्रंप ने निवेश में आई तेजी को सीधे 5 नवंबर के चुनाव नतीजों से जोड़ा.उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद निवेशकों को यह भरोसा मिला कि अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी किस दिशा में जाएगी. उनके मुताबिक, “आज अमेरिका में जितना निवेश आ रहा है, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया.” ट्रंप ने दावा किया कि इस वक्त दुनिया का कोई दूसरा देश निवेश के मामले में अमेरिका जैसी स्थिति में नहीं है.

Apple और Toyota का बड़ा दांव

ट्रंप ने दावोस के मंच से बड़ी कंपनियों का भी जिक्र किया.उन्होंने बताया कि Apple अमेरिका में करीब 650 अरब डॉलर का निवेश कर रही है.इसके अलावा जापान की दिग्गज ऑटो कंपनी Toyota ने भी अमेरिका में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है. ट्रंप ने कहा कि जब वह जापान गए थे, तब खुद Toyota के शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें इस निवेश योजना की जानकारी दी थी.