Iran-US Conflict: 'हमला करने से बस 1 घंटे दूर था...', ट्रंप ने ईरान को दे दी एक्शन की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर बेहद सख्त बयान दिया है. ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान पर सैन्य हमला करने से महज एक घंटे की दूरी पर था और हमले की पूरी तैयारी कर ली गई थी. उन्होंने कहा कि जहाजों और नौकाओं में सैन्य सामग्री लोड की जा चुकी थी और आदेश मिलते ही कार्रवाई शुरू हो सकती थी. व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि खाड़ी देशों- कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध पर उन्होंने फिलहाल नए हमलों को टाल दिया. हालांकि उन्होंने साफ संकेत दिए कि भविष्य में फिर से सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

ट्रंप ने ईरान को 'पिछले 47 वर्षों से मध्य पूर्व का सबसे बड़ा दबंग' बताते हुए कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि तेहरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके. उन्होंने कहा, 'हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं. वे समझौता करने की गुहार लगा रहे हैं.' इसके साथ ही ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, 'हमें उन्हें एक और बड़ा झटका देना पड़ सकता है, मैं अभी निश्चित नहीं हूं.' उनके इस बयान को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई चिंताएं बढ़ गई हैं.

हमने ईरान की मिसाइल क्षमता को कमजोर कर दिया

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान की मिसाइल क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया है. उनके मुताबिक, 'ईरान की 82 प्रतिशत मिसाइल ताकत खत्म हो चुकी है, हालांकि उनके पास अभी भी कुछ क्षमता बची हुई है.' वहीं दूसरी ओर ईरान लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है. तेहरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की नजर अब अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है.

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चीन ईरान को किसी भी तरह की सैन्य मदद नहीं देगा

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि बीजिंग ईरान को किसी भी तरह की सैन्य मदद या हथियार नहीं देगा. ट्रंप ने कहा कि उनकी और शी जिनपिंग की आपसी समझ काफी मजबूत है और इसी वजह से दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर सीधी बातचीत हुई. ट्रंप ने कहा, 'राष्ट्रपति शी ने मुझसे वादा किया है कि चीन ईरान को हथियार नहीं भेजेगा.' उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा तनाव के बीच चीन भी चाहता है कि होर्मुज जलडमरूमध्य खुला रहे, क्योंकि यह दुनिया की तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम रास्ता है. ट्रंप के मुताबिक, 'चीन चाहता है कि होर्मुज खुला रहे और हम इसे खुला रखेंगे.'

अमेरिकी नागरिकों को ट्रंप का धन्यवाद

ईरान को लेकर जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात पर ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि लोग धैर्य बनाए हुए हैं और यह स्थिति कुछ समय तक और जारी रह सकती है. ट्रंप बोले, 'मैं उन सभी लोगों की सराहना करता हूं जो इस युद्ध जैसी स्थिति में हमारे साथ खड़े हैं. यह बस थोड़े समय और चलेगा.' इस दौरान ट्रंप ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की भी तारीफ की. उन्होंने दावा किया कि संघर्ष के माहौल के बावजूद अमेरिकी बाजार मजबूत बने हुए हैं. ट्रंप ने कहा, 'युद्ध के बीच भी हमारे शेयर बाजार ने रिकॉर्ड स्तर हासिल किया.'

तेहरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिएः ट्रंप

ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप ने दोहराया कि दुनिया के ज्यादातर देश इस बात से सहमत हैं कि तेहरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए. उन्होंने कहा, 'लगभग हर कोई मानता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए.' ट्रंप के ये बयान ऐसे समय आए हैं जब उन्होंने सोमवार को ईरान पर प्रस्तावित अमेरिकी सैन्य हमला टालने का ऐलान किया. यह हमला मंगलवार को होने वाला था, लेकिन खाड़ी देशों के नेताओं की अपील और तेहरान के साथ फिर शुरू हुई बातचीत के बाद इसे फिलहाल रोक दिया गया.

फिलहाल ईरान पर सैन्य कार्यवाही नहीं होगीः ट्रंप

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका फिलहाल ईरान पर तय सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों को उम्मीद है कि बातचीत के जरिए ऐसा समझौता हो सकता है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार न रखने की शर्त शामिल होगी. हालांकि ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि अगर बातचीत नाकाम रही तो अमेरिका बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना को अलर्ट पर रखा गया है और जरूरत पड़ते ही कार्रवाई शुरू की जा सकती है.

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