'जो इसका इस्तेमाल करते हैं वहीं इसे संभाले...,' यूरोप ने नहीं दिया भाव तो चिढ़ गए ट्रंप, तेल संकट पर होर्मुज जलडमरूमध्य छोड़ने की दी धमकी

Donald Trump: अमेरिका-इजरायल के साथ तनावपूर्ण संघर्ष के बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को ब्लॉक किया हुआ है. इस मार्ग से दुनिया का 20 प्रतिशत तेल गुजरता है. ऐसे में इसके बंद होने से ऊर्जा और ग्लोबल ऑयल सप्लाई में भारी संकट खड़ा हो गया है. होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मदद की गुहार लगा चुके हैं. वहीं अब बुधवार ( 18 मार्च 2026) को अपने एक पोस्ट में उन्होंने इस महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग को पूरी तरह से छोड़ने की धमकी दी है.

ट्रंप का पोस्ट

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा,' मुझे आश्चर्य है कि अगर हम ईरानी आतंकी संगठन के बचे-खुचे हिस्से को खत्म कर दें और इस तथाकथित जलडमरूमध्य की जिम्मेदारी उन देशों को सौंप दें जो इसका इस्तेमाल करते हैं, न कि हम, तो क्या होगा? इससे हमारे कुछ अनुत्तरदायी सहयोगी तुरंत हरकत में आ जाएंगे. राष्ट्रपति ट्रंप.'

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ईरान पर हमला कर फंसे ट्रंप?

ट्रंप को शायद उम्मीद थी कि ईरान पर उनका हमला वेनेजुएला पर किए गए हमले जैसा ही होगा यानी हमला करके वह निकल जाएंगे और देश में अगले नेता का चुनाव होगा, हालांकि यहां स्थिति इसके निपरीत निकली. ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए 1,200 से ज्यादा ईरानी नागरिकों की हत्या करने के बाद, ट्रंप के पास न तो कोई जीत है और न ही कोई समाधान. वहीं ईरान ने भी होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी करके जवाबी कार्रवाई की है, जिसके चलते गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं.

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मदद के लिए कोई नहीं आया आगे

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले काफी दिनों से होर्मुज जलडमरूमध्य को खुलवाने की कोशिश कर रहे थे. इसके लिए उन्होंने साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और NATO सदस्य देशों से मदद मांगी और इस इलाके में अपने युद्ध पोत भेजने की अपील की. इतना ही नहीं उन्होंने चीन से भी इसके लिए मदद मांगी, हालांकि किसी भी देश ने होर्मुज जलडमरूमध्य में अपना युद्ध पोत नहीं भेजा.