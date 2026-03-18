Advertisement
trendingNow13145839
Hindi Newsदुनियाजो इसका इस्तेमाल करते हैं वहीं इसे संभाले..., यूरोप ने नहीं दिया भाव तो चिढ़ गए ट्रंप, तेल संकट पर होर्मुज जलडमरूमध्य छोड़ने की दी धमकी

'जो इसका इस्तेमाल करते हैं वहीं इसे संभाले...,' यूरोप ने नहीं दिया भाव तो चिढ़ गए ट्रंप, तेल संकट पर होर्मुज जलडमरूमध्य छोड़ने की दी धमकी

Donald Trump On Strait Of Hormuz:  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर से ब्लॉक किए गए होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के लिए कई देशों से मदद मांगी, हालांकि अब मदद  न मिलने के बाद उन्होंने इसे छोड़ने का फैसला किया है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 18, 2026, 09:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जो इसका इस्तेमाल करते हैं वहीं इसे संभाले...,' यूरोप ने नहीं दिया भाव तो चिढ़ गए ट्रंप, तेल संकट पर होर्मुज जलडमरूमध्य छोड़ने की दी धमकी

Donald Trump: अमेरिका-इजरायल के साथ तनावपूर्ण संघर्ष के बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को ब्लॉक किया हुआ है.  इस मार्ग से दुनिया का 20 प्रतिशत तेल गुजरता है. ऐसे में इसके बंद होने से ऊर्जा और ग्लोबल ऑयल सप्लाई में भारी संकट खड़ा हो गया है. होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मदद की गुहार लगा चुके हैं. वहीं अब बुधवार ( 18 मार्च 2026) को अपने एक पोस्ट में उन्होंने इस महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग को पूरी तरह से छोड़ने की धमकी दी है. 

ट्रंप का पोस्ट 

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा,' मुझे आश्चर्य है कि अगर हम ईरानी आतंकी संगठन के बचे-खुचे हिस्से को खत्म कर दें और इस तथाकथित जलडमरूमध्य की जिम्मेदारी उन देशों को सौंप दें जो इसका इस्तेमाल करते हैं, न कि हम, तो क्या होगा? इससे हमारे कुछ अनुत्तरदायी सहयोगी तुरंत हरकत में आ जाएंगे. राष्ट्रपति ट्रंप.' 

ये भी पढ़ें- रूस-यूक्रेन की जंग में नॉर्थ कोरिया को बड़ा मुनाफा, सैनिक भेजकर कमाए अरबों डॉलर; सामने आई रिपोर्ट 

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान पर हमला कर फंसे ट्रंप? 

ट्रंप को शायद उम्मीद थी कि ईरान पर उनका हमला वेनेजुएला पर किए गए हमले जैसा ही होगा यानी हमला करके वह निकल जाएंगे और देश में अगले नेता का चुनाव होगा, हालांकि यहां स्थिति इसके निपरीत निकली. ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए 1,200 से ज्यादा ईरानी नागरिकों की हत्या करने के बाद, ट्रंप के पास न तो कोई जीत है और न ही कोई समाधान. वहीं ईरान ने भी होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी करके जवाबी कार्रवाई की है, जिसके चलते गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं.  

ये भी पढ़ें- 'यह कभी होना ही नहीं चाहिए था...,' मिडिल ईस्ट जंग रोकने के लिए सामने आया चीन, UAE को दिया बड़ा ऑफर  

मदद के लिए कोई नहीं आया आगे 

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले काफी दिनों से होर्मुज जलडमरूमध्य को खुलवाने की कोशिश कर रहे थे. इसके लिए उन्होंने साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और NATO सदस्य देशों से मदद मांगी और इस इलाके में अपने युद्ध पोत भेजने की अपील की. इतना ही नहीं उन्होंने चीन से भी इसके लिए मदद मांगी, हालांकि किसी भी देश ने होर्मुज जलडमरूमध्य में अपना युद्ध पोत नहीं भेजा.    

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

कहीं धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तो कहीं बर्फबारी; कैसा है मौसम का ये उलटफेर?
delhi rain
कहीं धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तो कहीं बर्फबारी; कैसा है मौसम का ये उलटफेर?
केजरीवाल ने कैडर के साथ देखी AAP नेताओं को फर्जी केस में जेल में डालने पर बनी फिल्म
Aam Aadmi Party
केजरीवाल ने कैडर के साथ देखी AAP नेताओं को फर्जी केस में जेल में डालने पर बनी फिल्म
भगवंत मान सरकार की बड़ी उपलब्धि, 4 साल में भाखड़ा नहर के बराबर पानी खेतों तक पहुंचा
Punjab CM
भगवंत मान सरकार की बड़ी उपलब्धि, 4 साल में भाखड़ा नहर के बराबर पानी खेतों तक पहुंचा
'ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने 4.5 करोड़ लोगों को दी जॉब', धौला कुआं जाम पर क्या बोले गडकरी?
WION World Pulse
'ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने 4.5 करोड़ लोगों को दी जॉब', धौला कुआं जाम पर क्या बोले गडकरी?
'फोर्स्ड मैरिज थी इसलिए...' खरगे के 'शादी' वाले बयान पर पूर्व PM देवेगौड़ा का पलटवार
HD Devegowda
'फोर्स्ड मैरिज थी इसलिए...' खरगे के 'शादी' वाले बयान पर पूर्व PM देवेगौड़ा का पलटवार
पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से की बात, अबतक कितने खाड़ी देशों को घुमाया फोन?
Middle East War
पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से की बात, अबतक कितने खाड़ी देशों को घुमाया फोन?
'हम पर जंग थोपी गई, दोस्तों के लिए खुला है होर्मुज...', बोले ईरान के डिप्टी चीफ
WION World Pulse
'हम पर जंग थोपी गई, दोस्तों के लिए खुला है होर्मुज...', बोले ईरान के डिप्टी चीफ
'छापेमारी के बीच सीएम का घुसना...',सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई ममता बनर्जी को फटकार?
Supreme Court
'छापेमारी के बीच सीएम का घुसना...',सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई ममता बनर्जी को फटकार?
संसद में गूंजा सरके चुनर गाने का विवाद, लगा बैन, मंत्री बोले- बोलने की आजादी...
Nora Fatehi
संसद में गूंजा सरके चुनर गाने का विवाद, लगा बैन, मंत्री बोले- बोलने की आजादी...
मां को जलते देखा, अदालत में बताया सच, बेटी की गवाही से दरिंदे पिता को मिली उम्रकैद
Supreme Court
मां को जलते देखा, अदालत में बताया सच, बेटी की गवाही से दरिंदे पिता को मिली उम्रकैद