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Hindi Newsदुनियाहोर्मुज खोलकर बहाएंगे तेल..., बौखलाए ट्रंप ने फिर दी ईरान को धमकी, समुद्री मार्ग पर करेंगे कब्जा?

'होर्मुज खोलकर बहाएंगे तेल...,' बौखलाए ट्रंप ने फिर दी ईरान को धमकी, समुद्री मार्ग पर करेंगे कब्जा?


Strait Of Hormuz: होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से परेशान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ईरान को खुली चुनौती दी है. उनका कहना है कि वह थोड़ा और समय मिलने पर इसे आसानी से खोल सकते हैं. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 03, 2026, 08:38 PM IST
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'होर्मुज खोलकर बहाएंगे तेल...,' बौखलाए ट्रंप ने फिर दी ईरान को धमकी, समुद्री मार्ग पर करेंगे कब्जा?

Middle East War: पश्चिम एशिया में जंग के बीच ईरान ने समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य को ब्लॉक कर दिया है. इसके बाद से ही अमेरिका बौखलाया हुआ है. दुनिया का 20 प्रतिशत तेल इसी मार्ग से होकर आता है. रास्ता बंद होने से दुनियाभर में तेल-गैस की सप्लाई पर काफी गंभीर असर पड़ा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अलग-अलग तरीकों से होर्मुज को खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं. अब थक-हारकर उन्होंने ईरान को बड़ी धमकी दे डाली है. 

ट्रंप की धमकी

ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा,' थोड़ा और समय मिलने पर हम आसानी से होर्मुज जलडमरूमध्य खोल सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं और खूब धन कमा सकते हैं. क्या यह दुनिया के लिए तेल का फव्वारा होगा? राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप.' अब इसे ट्रंप की बौखलाहट कहें या उनकी हताशा, लेकिन ईरान जंग और तेल सप्लाई में बाधा ने उन्हें व्याकुल जरूर कर दिया है.   

ये भी पढ़ें- ट्रंप शासन में भूचाल, रातों-रात बर्खास्त हो सकते हैं ये ऑफिसर्स, हिट लिस्ट में काश पटेल का भी नाम  

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एक महीने से बंद समुद्री मार्ग 

ट्रंप की यह टिप्पणी ईरान जंग के एक महीना बीत जाने पर सामने आई है. ईरान अभी भी इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है.

बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल की ओर से किए गए हमले के बाद से ही ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है. इसके चलते तेल की कीमतों में काफी उछाल आया है और  और एनर्जी इंपोर्ट्स पर निर्भर ग्लोबल इकोनॉमी में गंभीर चिंता बढ़ गई है.    

ये भी पढ़ें- अगर होर्मुज स्ट्रेट कल ही पूरी तरह खुल जाए, तो क्या तुरंत मिलने लगेगा सिलेंडर? जानिए कब तक हालात होंगे सामान्य   

कब खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट? 

'रॉयटर्स' के मुताबिक ट्रंप ने संकट कम करने या इस समुद्री मार्ग को फिर से खोलने के लिए कोई क्लियर डिप्लोमैटिक रोडमैप नहीं बताया है. इसके बदले उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद रहता है तो अमेरिका ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्टर को निशाना बना सकता है. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में ईरान के सिविल पावर प्लांट्स पर संभावित हमलों का संकेत भी दिया था. तेहरान ने इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी. पश्चिम एशिया की जंग कबतक खत्म होगी इसका कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है.

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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