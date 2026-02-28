Advertisement
trendingNow13126170
Hindi NewsदुनियाDNA: ट्रंप का ईरान मिशन, IRGC में विद्रोह; क्या सफल होगा अमेरिका का साइकोलॉजिकल वॉर?

DNA: ट्रंप का 'ईरान मिशन', IRGC में विद्रोह; क्या सफल होगा अमेरिका का साइकोलॉजिकल वॉर?

Trump Secret Formula: ईरान पलटवार जरूर कर रहा है, लेकिन वो डॉनल्ड ट्रंप की एक नीति को नहीं समझ पा रहा है. ट्रंप एक तरफ बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ घात कर रहे हैं. अब हम आपके सामने ट्रंप की इसी खतरनाक रणनीति का विश्लेषण करने जा रहे हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 28, 2026, 11:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: ट्रंप का 'ईरान मिशन', IRGC में विद्रोह; क्या सफल होगा अमेरिका का साइकोलॉजिकल वॉर?

Israel vs Iran: पिछले दो दिनों से जेनेवा में अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो रही थी. आज तीसरे चरण की बातचीत होनी थी, लेकिन बात करते-करते ट्रंप ने हमले का ऑर्डर दे दिया. जब अमेरिका ने पिछले साल ईरान पर हमला शुरू किया था, उस दौरान भी ट्रंप बात कर रहे थे. फर्क इतना था कि ये बातें कट्टरपंथियों की सरकार से नहीं बल्कि ईरान की फौज से की जा रही थीं. हमले के दौरान ट्रंप ने ईरान से क्या कहा?

ट्रंप की युद्ध रणनीति

जिस IRGC का जिक्र ट्रंप ने किया, उसे अयातुल्ला खामेनेई की वफादार फोर्स कहा जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप खामेनेई के वफादारों से संवाद क्यों कर रहे हैं. इस संवाद के पीछे सिर्फ एक मकसद है. ईरान की फौज पर मानसिक दबाव बनाना ताकि इस युद्ध में उनकी सक्रियता कम हो जाए. ट्रंप ने ये दबाव वाला दांव क्यों चला इसे समझने के लिए आपको IRGC से जुड़ी कुछ हालिया घटनाएं बेहद गौर से देखनी चाहिए.

IRGC में आंतरिक बगावत

खामेनेई के इन वफादारों के बीच पिछले कुछ दिनों में हलचल बढ़ी है. गाजा युद्ध के दौरान IRGC के कुछ वरिष्ठ कमांडरों ने  सरकार के प्रतिनिधियों के निर्देशों को नकार दिया है. IRGC में एक तबका ये भी मानता है कि फौजी यूनिट पर प्रशासनिक अधिकारियों के हुक्म नहीं चलने चाहिए. IRGC के कमांडरों के अंदर एक चर्चा ये भी है. अगर ईरान में सत्ता बदलती है तो IRGC की किसी कठपुतली को सत्ता की कुर्सी पर बैठा देना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

कमांडरों की सत्ता पर नजर

सत्ता की भूख और बंदूक के घमंड ने IRGC के अंदर बगावत का माहौल पैदा कर दिया है. ट्रंप का मकसद इसी माहौल को भुनाना और भड़काना है ताकि IRGC का प्रतिरोध कम हो जाए और अमेरिकी सैन्य अभियान की मियाद ज्यादा ना बढ़े. यानी खामेनेई को हटाने का मकसद जल्द से जल्द हासिल हो जाए. ईरान के फौजियों के साथ ही साथ आज ट्रंप ने ईरान के नागरिकों के लिए भी पैगाम भेजा है. अब हम आपको ट्रंप का यही पैगाम सुनाने जा रहे हैं.

ट्रंप का 'ईरान फॉर्मूला'

ट्रंप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि ईरान की जनता के अंदर खामेनेई के शासन के खिलाफ गुस्सा भरा है. दिसंबर के आखिरी हफ्ते और जनवरी के शुरुआती हफ्तों में खामेनेई के खिलाफ बड़े प्रदर्शन भी हुए थे. इन प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोग मारे गए थे. जनता के इसी गुस्से को ट्रंप भड़का रहे हैं ताकि अमेरिका को ईरान के अंदर से मदद मिले और खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंका जाए. दुनिया का इतिहास बताता है कि जब-जब अंदर के तत्व दुश्मन से मिल जाते हैं तो उस ताकत का पतन हो जाता है. ईरान के लिए ट्रंप ने भी ऐसा ही फॉर्मूला तैयार किया है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
TMC Rajya Sabha Candidates
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
OPS
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?