DNA: ट्रंप का 'ईरान मिशन', IRGC में विद्रोह; क्या सफल होगा अमेरिका का साइकोलॉजिकल वॉर?

Israel vs Iran: पिछले दो दिनों से जेनेवा में अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो रही थी. आज तीसरे चरण की बातचीत होनी थी, लेकिन बात करते-करते ट्रंप ने हमले का ऑर्डर दे दिया. जब अमेरिका ने पिछले साल ईरान पर हमला शुरू किया था, उस दौरान भी ट्रंप बात कर रहे थे. फर्क इतना था कि ये बातें कट्टरपंथियों की सरकार से नहीं बल्कि ईरान की फौज से की जा रही थीं. हमले के दौरान ट्रंप ने ईरान से क्या कहा?

ट्रंप की युद्ध रणनीति

जिस IRGC का जिक्र ट्रंप ने किया, उसे अयातुल्ला खामेनेई की वफादार फोर्स कहा जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप खामेनेई के वफादारों से संवाद क्यों कर रहे हैं. इस संवाद के पीछे सिर्फ एक मकसद है. ईरान की फौज पर मानसिक दबाव बनाना ताकि इस युद्ध में उनकी सक्रियता कम हो जाए. ट्रंप ने ये दबाव वाला दांव क्यों चला इसे समझने के लिए आपको IRGC से जुड़ी कुछ हालिया घटनाएं बेहद गौर से देखनी चाहिए.

IRGC में आंतरिक बगावत

खामेनेई के इन वफादारों के बीच पिछले कुछ दिनों में हलचल बढ़ी है. गाजा युद्ध के दौरान IRGC के कुछ वरिष्ठ कमांडरों ने सरकार के प्रतिनिधियों के निर्देशों को नकार दिया है. IRGC में एक तबका ये भी मानता है कि फौजी यूनिट पर प्रशासनिक अधिकारियों के हुक्म नहीं चलने चाहिए. IRGC के कमांडरों के अंदर एक चर्चा ये भी है. अगर ईरान में सत्ता बदलती है तो IRGC की किसी कठपुतली को सत्ता की कुर्सी पर बैठा देना चाहिए.

कमांडरों की सत्ता पर नजर

सत्ता की भूख और बंदूक के घमंड ने IRGC के अंदर बगावत का माहौल पैदा कर दिया है. ट्रंप का मकसद इसी माहौल को भुनाना और भड़काना है ताकि IRGC का प्रतिरोध कम हो जाए और अमेरिकी सैन्य अभियान की मियाद ज्यादा ना बढ़े. यानी खामेनेई को हटाने का मकसद जल्द से जल्द हासिल हो जाए. ईरान के फौजियों के साथ ही साथ आज ट्रंप ने ईरान के नागरिकों के लिए भी पैगाम भेजा है. अब हम आपको ट्रंप का यही पैगाम सुनाने जा रहे हैं.

ट्रंप का 'ईरान फॉर्मूला'

ट्रंप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि ईरान की जनता के अंदर खामेनेई के शासन के खिलाफ गुस्सा भरा है. दिसंबर के आखिरी हफ्ते और जनवरी के शुरुआती हफ्तों में खामेनेई के खिलाफ बड़े प्रदर्शन भी हुए थे. इन प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोग मारे गए थे. जनता के इसी गुस्से को ट्रंप भड़का रहे हैं ताकि अमेरिका को ईरान के अंदर से मदद मिले और खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंका जाए. दुनिया का इतिहास बताता है कि जब-जब अंदर के तत्व दुश्मन से मिल जाते हैं तो उस ताकत का पतन हो जाता है. ईरान के लिए ट्रंप ने भी ऐसा ही फॉर्मूला तैयार किया है.