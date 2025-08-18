म्यांमार पर ललचाया ट्रंप का दिल, खनिज के लोभ में तानाशाह के साथ मिलाएंगे हाथ, पूरी कर ली प्लानिंग
म्यांमार पर ललचाया ट्रंप का दिल, खनिज के लोभ में तानाशाह के साथ मिलाएंगे हाथ, पूरी कर ली प्लानिंग

Myanmar Rare Earth Minerals: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर म्यांमार के रेयर अर्थ मिनरल्स माइनिंग पर है. यहां पर पहले से ही चीन का कब्जा है. ट्रंप इसके लिए म्यांमार के तानाशाह के साथ नजदीकी बढ़ा रहे हैं.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 18, 2025, 12:28 PM IST
म्यांमार पर ललचाया ट्रंप का दिल, खनिज के लोभ में तानाशाह के साथ मिलाएंगे हाथ, पूरी कर ली प्लानिंग

Myanmar News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने हाल ही मे म्यांमार के सैन्य सैन्य तानाशाह जनरल मिन से संबंधित 3 कंपनियों और 4 लोगों से बैन हटाया है, जिसमें म्यांमार केमिकल एंड मशीनरी कंपनी, संटैक टेक और इसके मालिक समेत केटी सर्विसेज एंड लॉजिस्टिक्स और  CEO जोनाथन म्यो क्याव थॉन्ग शामिल हैं. इन कंपनियों के मालिक टिन लट्ट मिन को भी प्रशासन की ओर से राहत मिली है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे विनाशकारी और शर्मनाक बताया है. 

तानाशाह ने किया तख्तापलट 
म्यांमार में लगभग 53 सालों से सैन्य शासन चल रहा था, जिसके बाद नवंबर साल 2025 में यहां आम चुनाव घोषित किए गए, जिसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को बहुमत मिला. यह पार्टी आन सान सू की की थी. उन्होंने अप्रैल साल 20216-फरवरी साल 2021 तक स्टेट काउंसलर के तौर पर सत्ता संभाली थी, हालांकि 1 फरवरी साल 2021 में मौजूदा सैन्य तानाशाह जनरल मिन आंग ह्लाइंग ने वापस तख्तापलट किया और उन्हें नजरबंद कर दिया. उस दौरान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आन सान सू की मिन समेत म्यांमार के कई बड़े सैन्य अधिकारियों पर बैन लगा दिया था.   

ये भी पढ़ें- पुतिन के इस फैसले से जेलेंस्की की मौज, NATO की इस शर्त पर राजी हुआ रूस

म्यांमार के रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का कंट्रोल  
म्यांमार से साल 2023 में चीन को 41,700 टन हैवी रेयर अर्थ एलीमेंट एक्सपोर्ट किया गया था, जो चीन के डॉमेस्टिक प्रोडक्शन कोटा 41,000 टन से भी ज्यादा था. साल 2023 में चीन में कुल रेयर अर्थ इंपोर्ट का 57 प्रतिशत म्यांमार से आया था. बता दें कि म्यांमार का कचिन प्रोविंस चीनी बॉर्डर पर रेयर अर्थ माइनिंग का सबसे बड़ा सेंटर है. साल 2021 से यहां काफी माइनिंग की गई है. साल 2023 में यहां खदानों की संख्या 180 से बढ़कर सीधा 300 हो गई थी. म्यांमार में टर्बियम और डिस्प्रोसियम जैसे एलिमेंट्स निकलते हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों, विंड टर्बाइन और मिसाइल, ड्रोन, पनडुब्बियों जैसे सैन्य हथियारों के लिए हाई-परफॉर्मेंस मैग्नेट बनाने में इस्तेमाल होते हैं.     

ये भी पढ़ें- नेतन्याहू के खिलाफ हुए अपने ही लोग, गाजा में युद्ध का किया विरोध, पीएम ने कहा- हमास को बढ़ावा दे रहे 

चीन के बाद अब ट्रंप का ललचाया मन 
बता दें कि चीन का म्यांमार के रेयर अर्थ मिनरल्स माइनिंग पर लगभग पूरा कंट्रोल है. वहीं ट्रंप चाहते हैं कि इसका एक हिस्सा चीन के बदले अमेरिका को मिले. अमेरिका की सीधी रणनीति ये है कि इसके सप्लाई चेन में सीधा एंट्री लेकर चीन से निर्भरता घटाकर सीधा अमेरिकी कंपनियों को प्राथमिकता दी जाए. अब इसकी थोड़ी बहुत झलक भी देखने को मिल रही है. बता दें कि म्यांमार में सैन्य शासन अपनी वैधता साबित करने के लिए दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में चुनाव कराने की तैयारी में जुटा है. वहीं तानाशाह मिन भी लगातार ट्रंप के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं.  

FAQ  

म्यांमार में सैन्य शासन की स्थिति क्या है?
म्यांमार में सैन्य शासन 2021 से है, जब जनरल मिन आंग ह्लाइंग ने तख्तापलट किया और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हटा दिया. अब वे दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में चुनाव कराने की तैयारी में हैं. 

म्यांमार के रेयर अर्थ मिनरल्स पर किसका नियंत्रण है?
म्यांमार के रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का लगभग पूरा नियंत्रण है, लेकिन ट्रंप प्रशासन अब इसमें अमेरिकी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

World News

Trending news

