Robert F. Kennedy Jr.: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने अपने नए कार्यकाल के लिए रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को अपनी टीम में चुना है. डोनाल्ड ट्रंप ने रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव के रूप में नियुक्त किया है. कैनेडी, एक पर्यावरण कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं. वे अपने एंटी-वैक्‍सीन रुख के लिए विवादों में भी रहे. साथ ही साल 2024 के अमेरिकी राष्‍ट्रपति चुनाव में ट्रंप और कमला हैरिस के खिलाफ निर्दलीय चुनाव भी लड़ने वाले थे. लेकिन बाद में उन्‍होंने यह कहते हुए अपना फैसला बदल दिया कि इससे ट्रंप को नुकसान और कमला हैरिस को फायदा होता. अब ट्रंप ने उन्‍हें हेल्‍थ एंड हयूमन सर्विसेस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनाकर नवाजा है.

भोजन से हानिकारक रसायन घटाने में अहम रोल

ट्रंप ने रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को स्वास्थ्य और मानव सेवा (एचएचएस) सचिव के रूप में चुनते हुए कहा कि एचएचएस यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि देश में स्वास्थ्य संकट बढ़ाने वाले हानिकारक रसायनों, प्रदूषकों, कीटनाशकों, दवा उत्पादों आदि से लोगों को बचाा जाए.

ट्रंप ने कहा कि बात जब सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात आती है तो कई कंपनियां धोखे, गलत सूचनाओं के जरिए अपने प्रोडक्‍ट्स के प्रचार में लगी हैं. हमारे प्रशासन में सभी अमेरिकियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता पर रहेगा. ऐसे में एचएचएस यह सुनिश्चित करने में मदद करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा कि लोग हानिकारक रसायनों, प्रदूषक, कीटनाशक, फार्मास्युटिकल उत्पाद आदि से सुरक्षित रहें.

ट्रंप के बेटे ने भी की पोस्‍ट

ट्रंप ने जूनियर कैनेडी को बतौर एचएचएस सचिव चुनने को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्‍ट किया. साथ ही ट्रंप के सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भी एक्स पर लिखा, "रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव होंगे! जो वादे किए उन्‍हें निभाया भी."

I am thrilled to announce Robert F. Kennedy Jr. as The United States Secretary of Health and Human Services (HHS). For too long, Americans have been crushed by the industrial food complex and drug companies who have engaged in deception, misinformation, and disinformation when it…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2024