ट्रंप ने इस तस्वीर वाली पोस्ट के कैप्शन में लिखा,'शानदार बेटी, मेरा सम्मान. राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप. बता दें कि ट्रंप का यह पोस्ट हाल ही में हुई उस घटना के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी सेहत को लेकर लोगों को चिंतित कर दिया था. लोगों ने देखा कि ट्रंप ने घबराहट में अपना सिर पीछे की ओर झटक दिया और उनकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं. खैर उनके इस पोस्ट में दिख रही महिला की पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. न ही ट्रंप ने पोस्ट में बताया कि उन्होंने इस लड़की को महान बेटी क्यों बताया.