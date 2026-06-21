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कौन है ये 'मिस्ट्री गर्ल' जिसकी तस्वीर ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी, सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार; क्यों ट्रंप बता रहे महान बेटी?

Donald Trump Social Media Post: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनानल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कुछ न कुछ अजीबोगरीब पोस्ट शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक अज्ञआत लड़की की तस्वीर शेयर की है. लोगों के मन में सवाल है कि आखिर यह लड़की कौन है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 21, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:28 PM IST
कौन है ये 'मिस्ट्री गर्ल' जिसकी तस्वीर ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी, सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार; क्यों ट्रंप बता रहे महान बेटी?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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