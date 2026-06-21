Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनानल्ड ट्रंप अपने मुंहफट आदतों के लिए काफी प्रसिद्ध हैं. सोशल मीडिया पर वह आए दिन कुछ भी पोस्ट करते रहते हैं, जिसको लेकर या तो वह कभी हंसी का पात्र बनते हैं, तो कभी नेटिजंस को अचंभित कर देते हैं. ऐसा ही एक मामला फिर से देखने को मिला है.
राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार ( 21 जून 2026) को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक अज्ञात महिला की फोटो पोस्ट की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लड़की को महान बेटी बताया. ट्रंप के इस पोस्ट को देखकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि आखिर यह लड़की कौन है, जिसे ट्रंप महान बेटी बता रहे हैं.
ट्रंप ने अपने पोस्ट में एक पुरानी फोटो शेयर की है, जिसमें एक अधेड़ उम्र की महिला है. उसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना है और पैरों में भी ब्लैक बूट्स डाले हैं. महिला ने अपने दाहिने हाथ में सोने के कंगन पहने हैं. इसके साथ ही वह कैमरे की ओर मुस्कुराती हुई फोन पर बात कर रही है. उसने टेलीफोन को कान से चिपकाया है और अपना सिर थोड़ा झुकाया हुआ है.
Trump ha pubblicato questa foto col commento: "Grande figlia. Il mio onore!!!". Peccato che non sia sua figlia. pic.twitter.com/ykDqUKZHml
— l_aforista (@aforista_l) June 21, 2026
फोटो में साफ दिख रहा है कि महिला लिविंग रूम में कई तरह के फर्नीचर से घिरी हुई है, जिसमें एक रॉकिंग चेयर, कई टेबल और आर्टीफिशियल प्लांट्स हैं.
ट्रंप ने इस तस्वीर वाली पोस्ट के कैप्शन में लिखा,'शानदार बेटी, मेरा सम्मान. राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप. बता दें कि ट्रंप का यह पोस्ट हाल ही में हुई उस घटना के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी सेहत को लेकर लोगों को चिंतित कर दिया था. लोगों ने देखा कि ट्रंप ने घबराहट में अपना सिर पीछे की ओर झटक दिया और उनकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं. खैर उनके इस पोस्ट में दिख रही महिला की पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. न ही ट्रंप ने पोस्ट में बताया कि उन्होंने इस लड़की को महान बेटी क्यों बताया.
बता दें कि ट्रंप इससे पहले कई बार सोशल मीडिया पर अटपटे पोस्ट को लेकर चर्चाओं में रहे हैं. बीते दिनों उन्होंने खुद को स्पेस स्टेशन में स्पेस फोर्स का नेतृत्व करते हुए और धरती के टारगेट्स पर लेजर दागते हुए AI पोस्ट शेयर की थी. इसके अलावा अप्रैल 2026 में उन्होंने एक AI जनरेटेड पोस्ट शेयर करते हुए खुद को ईसा मसीह के रूप में दिखाया था. उनके इस पोस्ट की काफी आलोचना हुई थी, जिसके बाद ट्रंप ने पोस्ट को डिलीट कर दिया.